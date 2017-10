PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 24.03.2017 – 30.03.2017

SMURFS:THE LOST VILLAGE-STRUMFII:SATUL PIERDUT (AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATAVANPREMIERARegia:Kelly AsburyCu:Mandy Patinkin, Rainn Wilson, Demi LovatoGen film:Animație,Aventuri,Comedie,Familie,FantasticDurata:89 minuteÎn anul 1958, animatorul belgian Pierre Culliford, supranumit Peyo, crea primele imagini cu Strumpfi – simpaticele personaje albastre care aveau să cucerească inimile publicului cinefil din toată lumea, generație după generație. Acum, povestea prinde viață într-o nouă interpretare, plină de culoare, magie și umor: animația „Ștrumpfii: Satul Pierdut”.O călătorie palpitantă îi așteaptă pe protagoniștii Strumpfița, Istețul, Bleguțul și Voinicul. Călăuziți de o hartă vrajită, străbat Pădurea Fermecată, în căutarea misteriosului sat pierdut. Dacă acolo trăiesc și alți strumpfi, trebuie neapărat să-i găsească înaintea maleficului vrăjitor Gargamel! Drumul le este presărat cu întâmplări magice și creaturi nemaivăzute, dar și cu pericole: de la flori carnivore și plante pupăcioase până la libelule cu năbădăi, multe surprize îi așteaptă la tot pasul pe năstrușnicii Strumpfi. Cei patru prieteni albaștri sunt pe punctul de a descoperi cel mai mare secret din istoria ștrumpfilor!Povestea animată transmite copiilor un mesaj pozitiv de pace și armonie, demonstrându-le puterea prieteniei și importanța muncii în echipă. Adulții vor aprecia în egală măsură aventura: personaje unice, candoare, suspans și umor din plin – iată ingredientele unei experiențe memorabile, pentru întreaga familie!Sambata:12:15 dublat| 19:10 subtitratDuminica: 12:15 dublat| 19:10 subtitratGHOST IN THE SHELL-GHOST IN THE SHELL (N-15) 3DAVANPREMIERARegia:Rupert SandersCu:Takeshi Kitano, Scarlett Johansson, Michael PittGen film:Acțiune,Dramă,SFDurata:120 minuteÎntr-o Japonie în care mulți oameni au creiere cibernetice, ceea ce îi expune atacurilor unor hackeri, o unitate de elită, numită Section 9, condusă de personajul lui Scarlett Johansson - Major, un hibrid unic om-cyborg - va ajunge să lupte împotriva acestor hackeri care își pot obliga victimele să comită orice infracțiune.Devotată lichidării celor mai periculoși criminali și extremiști, Section 9 se vede confruntată acum cu un inamic al cărui singur scop e să distrugă definitiv progresele făcute de Hanka robotics în cybertehnologie.Un detaliu din biografia eroinei și caracteristicile sale fizice discută despre rolul major al tehnologiei în viețile noastre, dar și despre un viitor sumbru al umanității.„Ghost in the Shell” este povestea lui Major, un hibrid unic om-cyborg, care conduce o unitate specială . Filmul se bazează pe faimoasa serie manga cu același nume.Miercuri:21:30Joi:21:10CHIPS-CHIPS:POLITISTI DE BELEA (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Dax ShepardCu:Adam Brody, Dax Shepard, Jessica McNamee,Michael PeñaGen film:Acțiune,Comedie,DramăDurata:100 minuteDax Shepard și Michael Peña aduc acțiunea și comedia laolaltă pe marile ecrane din 24 martie, în filmul "CHIPs: Polițiști de belea". Producția Warner Bros. Pictures este scrisă și regizată de Shepard care s-a inspirat din popularul serial cu același nume, difuzat la TV în anii '70.Jon Baker și Frank "Ponch" Poncherello s-au înrolat recent în patrula de poliție autostrăzi californiană, însă din motive cu totul diferite. În timp ce Baker, fost motociclist profesionist scos din circuit din cauza accidentelor multiple, vrea să-și refacă viața și căsnicia, Poncherello este agent federal sub acoperire investigând cazul unor jafuri ciudate. Cei doi devin parteneri, însă lipsa de experiență a unuia și egoismul celuilalt îi fac mai mult să se certe decât să colaboreze.Vineri:18:30,20:30Sambata: 18:30,20:30Duminica: 18:30,20:30Luni: 19:00,21:00Marti: 19:00,21:00Miercuri: 18:30,20:30Joi: 19:00,21:00LIFE-VIATA,PRIMELE SEMNE (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Daniel EspinosaCu:Rebecca Ferguson, Jake Gyllenhaal, Ryan ReynoldsGen film:Horror,SF,ThrillerDurata:103 minuteLife/Viața - primele semne este un terifiant thriller științifico-fantastic în care o echipă de oameni de știință aflați la bordul unei stații orbitale internaționale trec brusc de la interesul pentru descoperirile științifice la o spaimă viscerală atunci când descoperă o formă de viață care se dezvoltă rapid și care a cauzat extincția vieții pe planeta Marte, iar acum amenință atât echipa cât și însăși viața pe Pământ.Life pornește de la o reușită științifică extraordinară: o capsulă de pe Marte este recuperată pe o stație spațială, iar cercetătorii descoperă că aceasta conține prima dovadă de viață extraterestră. Doar că organismul se dezvoltă neașteptat și curând se va dovedi extrem de inventiv mai întâi în a evada din spațiul închis unde era studiat și apoi în a ucide membrii echipajului.Supraviețuitorii au o misiune de o importanță capitală: lichidarea organismului ce pune în pericol însuși viitorul umanității. Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds și Rebecca Ferguson interpretează trei dintre cercetătorii implicați în luptă.Personajul lui Gyllenhaal, Dr. David Jordan, are atitudinea distantă a unui om care a petrecut 473 de zile pe stația orbitală. Nimeni nu-și cunoaște casa mai bine ca el. Membrii echipajului îi folosesc casa din spațiu ca bază pentru lansarea operațiunii de descoperire a primelor dovezi de viață pe planeta Marte.Rebecca Ferguson o interpretează pe Dr. Miranda North, care activează la Centrul pentru Controlul Bolilor și care participă în mod excepțional la această misiune. Îndatorirea ei e să-i mențină sănătoși pe toți membrii expediției și să se asigure că aceștia se întorc cu bine pe Pământ, indiferent de problemele cu care se confruntă în spațiu.Ryan Reynolds îl interpretează pe „expertul de misiune”, specialistul Rory Adams, practic mecanicul echipei, care se pricepe la toate aspectele de funcționare ale navei, știind să repare tot ceea ce s-ar putea strica.Vineri:17:00,19:15,21:20Sambata: 19:15,21:20Duminica: 19:15,21:20Luni: 17:00,19:15,21:20Marti: 17:00,19:15,21:20Miercuri: 17:00,19:15,21:20Joi: 17:00,19:15,21:20LA FILLE INCONNUE-FATA NECUNOSCUTA (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Jean-Pierre Dardenne, Luc DardenneCu:Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Louka MinnelliGen film:DramăDurata:113 minuteÎntr-o seară, după ce programul s-a terminat și cabinetul s-a închis, o doctoriță aude soneria, dar nu răspunde. În ziua următoare, poliția o informează că o tânără a fost găsită moartă la ușa ei. Copleșită de remușcări, doctorița va începe o investigație pe cont propriu în identificarea femeii care a fost omorîtă, chiar dacă asta înseamnă să-și pună propria viață în pericol.Actrița Adèle Haenel face un rol excelent, intens, într-un film care te ține cu sufletul la gură. La fille inconnue este cel de-al zecelea film al celebrilor regizori belgienii Jean-Pierre și Luc Dardenne, frații favoriți ai Cannes-ului premiați deja cu Palme d’Or de două ori, pentru L’Enfant și Rosetta.La Fille Inconnue este „diamantul brut al fraților Dardenne”, cum îl numește revista Les Inrockuptibles.Vineri:18:45Sambata: 14:30,17:00Duminica: 14:30,17:00Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 18:45Joi: 18:45PORTRETE IN PADURE (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Dinu TănaseCu:Dan Condurache, Ofelia PopiiGen film:DramăDurata:90 minutePovestea unui polițist? Poate interesa sau nu.Dar poate fi povestea oricăruia dintre noi. Sau nu. O viață și o profesie fracturate de un eșec de cuplu. Un eșec sentimental poate fi mai puternic și care îi poate marca probabil, pe unii dintre noi mai mult decât de câțiva ani de pușcărie. Într-un moment bun al carierei, polițistul nostru primește o lovitură care-l năucește și din care nu-și mai poate reveni multă vreme. Renunță la toate avantajele unei cariere de succes și se retrage într-o activitate de rutină la o circa de poliție dintr-un cartier mărginaș. Dar viața merge înainte. Zi, noapte, povești triste “de cartier”, cazuri sociale... “toamna plouă cu găinari”... comentează cu subalternul său într-un birou sordid de anchetă. Dar sigurul lucru pe care-l face absolut reflex – înrădăcinat în profesia sa de polițist, este acela de a studia fizionomiile celor din jur, de a descifra dincolo de aparențe, stări și motivații ascunse. Este probabil singurul motiv care-i menține pasiunea sa pentru meseria de polițist.O crimă petrecută în pădurea din apropierea orașului îi alimentează vechea pasiune. Anchete, investigații, ipostaze, toate puse în ramele portretelor care îi acoperă aproape unul din pereții camerei de lucru. În pădure, viața unui cuplu a fost distrusă. Supraviețuitorea agresiunii, în stare de șoc, nu poate contribui la bunul mers al anchetei.Misterul crimei care bântuie “pădurea blestemată” cum îi spun localnicii și care “parcă-i înghite pe cei care intră în ea”, pare de neelucidat.Când nu se aștepta, trecutul se întoarce nemilos împotriva lui. Ireparabilul se produce printr-un gest necugetat și violent. Sub povara faptei săvârșite, va trebui totuși să ducă la capăt ancheta. Reconstituirea sfârșește dramatic. Acuzat și acuzator, la marginea pădurii, chemat parcă misterios de ea, va trebui să ia o hotărâre...Vineri: 17:00Sambata: 19:20Duminica: 19:20Luni: 17:00Marti: 17:00Miercuri: 17:00Joi: 17:00SILENCE-PUTEREA CREDINTEI (N-15) 2DRegia:Martin ScorseseCu:Liam Neeson, Andrew Garfield, Adam DriverGen film:Dramă,IstoricDurata:130 minuteMult anticipatul film despre credință și religie al reputatului regizor Martin Scorsese, „Silence” este povestea a doi misionari portughezi care pornesc într-o călătorie periculoasă în Japonia secolului al XVII-lea în căutarea mentorului lor dispărut și pentru a răspândi creștinismul. În acea perioadă, conducerea japoneză și elita samurailor erau hotărâte să eradicheze creștinismul în toate formele ei. Adepții erau vânați și torturați, forțați să renunțe la credință sau uciși în chinuri groaznice.Scenariul filmului este scris de Scrosese împreună cu Jay Cocks și are la bază romanul publicat de Shusaka Endo în 1966 care pune sub semnul întrebării lipsa răspunsului divin în fața suferinței umane.Cu Andrew Garfield, Adam Driver și Liam Neeson în rolurile principale, „Silence: Puterea credinței” ajunge în cinematografele din țară din 17 martie. Un film distribuit de Freeman Entertainment.Vineri:15:00Sambata: 12:00,15:00Duminica: 12:00,15:00Luni: 16:00Marti: 16:00Miercuri: 15:00Joi: 16:00SLEEPLESS-NOAPTE ALBA (N-15) 2DRegia:Baran bo OdarCu:Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot MulroneyGen film:Acțiune,Crimă,ThrillerDurata:95 minuteVincent (Jamie Foxx), un polițist cu legături în lumea interlopă, ajunge să întoarcă un club de noapte cu susul în jos în căutarea fiului său răpit.Vineri:19:10,21:10Sambata: 21:10Duminica: 21:10Luni: 19:10,21:10Marti: 19:10,21:10Joi: 19:10BEAUTY AND THE BEAST-FRUMOASA SI BESTIA (AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATRegia:Bill CondonCu:Luke Evans, Emma Watson, Dan StevensGen film:Fantastic,Muzical,Romantic,DragosteDurata:123 minuteBelle (Emma Watson) este o tânără femeie care este luată prizonieră de o bestie în castelul său, în schimbul libertății tatălui ei, Maurice (Kevin Kline). În ciuda temerilor sale, ea se împrietenește cu personalul fermecat al castelului și învață să privească dincolo de exteriorul bestiei pentru a recunoaște inima adevarată și sufletul prințului, doar că, un vânător pe nume Gaston (Luke Evans) este hotărât să o aibă pe Belle pentru el însuși și să vâneze bestia cu orice preț.Vineri:14:00,16:30 DUBLAT Sambata: 11:45,14:00,16:30 DUBLAT |16:45 SUBTITRATDuminica: 11:45,14:00,16:30 DUBLAT |16:45 SUBTITRATLuni: 16:30 DUBLATMarti: 16:30 DUBLATMiercuri: 14:00,16:30 DUBLAT |19:00 SUBTITRATJoi: 16:30 DUBLATMOONLIGHT-IN LUMINA LUNII (N-15) 2DRegia:Barry JenkinsCu:Shariff Earp, Naomie Harris, Mahershala Ali,Janelle Monáe, Alex R. HibbertGen film:DramăDurata:111 minuteÎn lumina lunii / Moonlight urmărește un tânăr american de culoare, din copilărie și până la maturitate, în timp ce se străduiește să-și găsească sensul în lume. Povestea atemporală despre legături umane și descoperirea de sine conturează un portret dinamic al vieții contemporane afro-americane și o intensă meditație personală și poetică asupra identității, familiei, prieteniei și dragostei.Vineri:14:30,21:00Sambata: 12:10,21:00Duminica: 12:10,21:00Luni: 21:00Marti: 21:00Miercuri: 14:30,21:00Joi: 21:00KONG:SKULL ISLAND-KONG:INSULA CRANIILOR (AP-12) 3DRegia:Jordan Vogt-RobertsCu:Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Corey Hawkins, Brie LarsonGen film:Acțiune:Aventuri,FantasticDurata:118 minuteÎn acțiunea SF "Kong: Insula Craniilor" producătorii blockbuster-ului „Godzilla” reinventează povestea de început a unuia dintre cei mai puternici monștri. Producția Warner Bros. Pictures are premiera la cinema în data de 10 martie 2017.Regizat de Jordan Vogt-Roberts, filmul prezintă expediția pe o insulă virgină din Pacific a unei echipe de savanți, soldați și exploratori. Departe de tehnologia modernă, aceștia se aventurează pe domeniul sălbatic al marelui Kong, intrând astfel într-o confruntare supremă dintre om și natură. Pe domeniul uriașei primate nu există niciun loc sigur pentru omenire, iar echipa trebuie să își folosească toate cunoștințele pentru a supraviețuiVineri:14:15Sambata: 14:15Duminica: 14:15Miercuri: 14:15