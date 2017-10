PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 23.06.2017 –29.06.2017

Ştire online publicată Miercuri, 21 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

DESPICABLE ME 3-SUNT UN MIC TICALOS 3 (AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATAVANPREMIERARegia:Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric GuillonCu:Jenny Slate, Kristen Wiig, Steve CarellGen film:Acțiune,Animație,Aventuri,Comedie,Familie,SFDurata:96 minuteEchipa care ne-a adus pe marile ecrane Sunt un mic ticălos, precum și două din cele mai de succes animațiii din 2013 și 2015, Sunt un mic ticălos 2 și Minionii, se întoarce pentru a continua aventurile lui Gru, Lucy, și a adorabilelor lor fiice, Margo, Edith și Agnes, alături, bineînțeles de simpaticii Minioni.Steve Carell le dă voce gemenilor Gru și Dru, Kristen Wiig, soției lui, Lucy, iar Trey Parker este vocea din spatele celui mai redutabil inamic pe care Gru va fi nevoit să-l înfrunte, Balthazar Bratt, un fost copil-vedetă încremenit în anii ’80, când a cunoscut o fulgerătoare ascensiune, apoi decădere ca protagonist a unui serial TV care a fost anulat brusc.Sambata:12:30 dublat /17:15 subtitratDuminica: 12:30 dublat /17:15 subtitratMiercuri: 14:00 dublat /18:45 subtitratJoi:15:45 dublatBABY DRIVER-BABY DRIVER (N-15) 2DAVANPREMIERARegia:Edgar WrightCu:Lily James, Jon Bernthal, Ansel Elgort, Kevin SpaceyGen film:Acțiune,Comedie,CrimăDurata:113 minuteCe iese când un puști tăcut, cu un trecut traumatizant și un prezent incert, își tratează rănile vechi cu muzică și cai-putere? Drifturi spectaculoase, situații amuzante și pericole extreme – toate, în ritmul nelipsitelor căști. Talentul său la volan este exploatat în jafuri ingenioase, organizate de un interlop fără scrupule (Kevin Spacey). Când nu apasă pedala accelerației pentru bani, Baby se dedică îngrijirii unui bătrân cvasi-orb, singurul pe care îl poate numi familie. Îndrăgostit de fata visurilor lui, Baby întrevede șansa de a evada din viața infracțională și de a-și crea alt viitor. Dar îl va lasa oare anturajul?Miercuri:20:30Joi:20:30ONCE UPON A TIME IN VENICE-CAINELE…SAU VIATA!(N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Mark CullenCu:Jason Momoa, Bruce Willis, John GoodmanGen film:Acțiune,ComedieDurata:93 minuteSteve Ford (Bruce Willis) este un detectiv privat din Los Angeles a cărui viață personală, dar și profesională e dată peste cap când multiubitul său câine, Buddy, e furat de o bandă extrem de periculoasă. Urmează o avalanșă de evenimente, care mai de care mai periculoase, dar și mai amuzante: ca să-și recapete cățelul, Steve e nevoit să negocieze cu răpitorii, în timp ce se trezește vânat de doi frați răzbunători, de oamenii unui cămătar, cărora li se adaugă un șir întreg de personaje extrem de dubioase. Steve ne arată ce înseamnă să întreci orice limită când e vorba să-ți aduci înapoi acasă cel mai bun prieten (al omului)...Vineri:18:30,20:30Sambata: 18:30,20:30Duminica: 18:30,20:30Luni:18:45Marti:18:45Miercuri:18:30Joi:18:30TRANSFORMERS:THE LAST KNIGHT –TRANSFORMERS:ULTIMUL CAVALER (N-15) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Michael BayCu:Laura Haddock, Mark Wahlberg, Anthony HopkinsGen film:Acțiune,Aventuri,SF,ThrillerTransformers: Ultimul cavaler zdruncină din temelii universul francizei și redefinește ceea ce înseamnă să fii erou. Oamenii sunt în război cu Transformerii, și Optimus Prime a dispărut. Cheia salvării viitorului nostru e adânc îngropată în secretele trecutului, în istoria neștiută a Transformerilor pe Pământ. Cei pe umerii cărora cade uriașa misiune de a salva lumea noastră formează o alianță căreia nu i se dau prea multe șanse: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord britanic (Sir Anthony Hopkins), și o profesoară de la Oxford (Laura Haddock).În viața oricui vine un moment când suntem chemați să facem un gest eroic. În Transformers: Ultimul cavaler, cei vânați sunt cei care vor deveni eroi. Eroii vor deveni dușmani diabolici. O singură lumea va putea supraviețui – va fi, oare, lumea noastră, sau lumea lor va învinge?Vineri:13:45,16:30,21:00Sambata: 14:30,21:00Duminica: 14:30,21:00Luni:18:30,21:15Marti: 18:30,21:15Miercuri:21:00Joi:18:00,20:30PLANETA PETRILA (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Andrei DascalescuCu:Ion Barbu, Catalin Cenusa, Mihai Barbu, Ilinca Paun-ConstantinescuGen film:DocumentarDurata:80 minuteÎn Petrila, un oraș minier din Transilvania, un fost miner devenit artist și activist se folosește de artă și absurd pentru a opri autoritățile locale să demoleze clădirile istorice ale celei mai vechi mine din țară. Scopul său nu este doar să salveze istoria și identitatea orașului natal, ci și să găsească noi metode pentru a împiedica destrămarea comunității locale.Vineri:18:45Sambata: 18:45Duminica: 18:45Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 18:45Joi: 18:45OVERDRIVE-OVERDRIVE (AP-12) 2DRegia:Antonio NegretCu:Ana de Armas, Scott Eastwood, Freddie ThorpGen film:Acțiune, Thriller Durata:96 minuteScott Eastwood și Freddie Thorp sunt frați cu o ocupație mai puțin obișnuită: fură mașini luxoase și incredibil de scumpe. Angajați să aducă din Marsilia un superb Bugatti 1937 - ediție limitată, cei doi se trezesc prinși în războiul orgoliilor a doi interlopi extrem de periculoși. Aflați într-un oraș străin și fără prea multe opțiuni, aceștia au foarte puțin timp la dispoziție să gândească un plan ingenios pentru a scăpa cu viață.Mașini de colecție, curse explozive în locații superbe și o miză uriașă... „Overdrive” le aduce pe toate în premieră pe marile ecrane din 16 iunie. Un film distribuit de Freeman Entertainment.Vineri: 16:30Sambata: 16:30Duminica: 16:30Luni:20:45Marti: 20:45Miercuri: 16:30CARS 3-MASINI 3 (AG) 2D|3D DUBLATRegia:Brian FeeCu:Owen Wilson, Cristela Alonzo, Chris Cooper,Nathan Fillion, Larry the Cable Guy, Armie HammerGen film:Animație,Aventuri,Comedie,Familie,SportDurata:109 minuteDe această dată îl vedem pe erou ieșit din lumina reflectoarelor după ce este învins în curse de adversari mai rapizi. Ajutat de Mater și Sally, Lighting vrea să se întoarcă pe pistă și să-l înfrunte pe noul star al curselor, Jackson Storm.Vineri: 14:15 2D|14:30,17:00 3DSambata: 12:00,14:15 2D|12:15,14:30,17:00 3DDuminica: 12:00,14:15 2D|12:15,14:30,17:00 3DLuni:16:00 3D| 16:30 2DMarti: 16:00 3D| 16:30 2DMiercuri: 14:15 2D|14:30,17:00 3D Joi: 16:00 3D| 16:30 2DUNLOCKED-PERICOL DESCATUSAT (AP-12) 2DRegia:Michael AptedCu:Orlando Bloom, Noomi Rapace, Toni Collette,Michael Douglas, John MalkovichGen film:Acțiune,ThrillerDurata:98 minuteAlice (Noomi Rapace), fostă investigatoare CIA, lucrează sub acoperire în Londra. E reticentă în a se întoarce la fostul ei job, deoarece în ultima ei anchetă a eșuat, neputând opri un atac terorist ce a provocat zeci de victime. Cu toate acestea, un posibil atac cu arme biologice asupra Londrei, o face să se răzgândească. Această decizie, însă, pare că a fost rezultatul unui joc de culise, abil condus din umbră de cel pe care trebuie să îl prindă, fără nicio întârziere. Iar timpul nu ține cu ea.Vineri: 19:00Sambata: 19:00Duminica: 19:00Luni:21:15Marti: 21:15Miercuri: 19:00Joi: 18:30ROUGH NIGHT-O NOAPTE NEBUNA,NEBUNA (N-15) 2DRegia:Lucia AnielloCu:Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana GlazerGen film:ComedieDurata:102 minuteO gașcă de prietene se reunesc în Miami după zece ani de la absolvirea colegiului, hotărâte să marcheze momentul cu o distracție de pomină. Și iese mai de pomină decât se așteptau! Ieșirea în club, scăldată cu alcool din belșug, se transformă într-o experiență sinistro-amuzantă atunci când vizita unui stripper se încheie fatal. Situația se agravează direct proporțional cu cantitatea de droguri ingerată, iar rezultatul este o nebunie totală, ce garantează hohote în avalanșă!Vineri: 19:15Sambata: 19:15Duminica: 19:15Luni:19:15Marti: 19:15Miercuri: 20:45Joi: 20:45THE MUMMY-MUMIA (N-15) 3DRegia:Alex KurtzmanCu:Tom Cruise, Sofia Boutella, Russell Crowe,Javier Botet, Annabelle WallisGen film:Acțiune,Aventuri,FantasticDurata:120 minuteProtagonistul filmului este un membru al trupelor speciale ale Marinei Militare a SUA, Tyler Colt. Misiunea sa, aceea de eliminare a unui grup terorist ascuns într-un buncăr, îl poartă în deșertul irakian. Pătrunde astfel într-un loc magic, unde puternice și misterioase forțe îi întorc pe militari unul împotriva celuilalt. Tyler este singurul care scapă cu viață. Pătrunzând tot mai adânc în străvechiul și misteriosul mormânt ce a fost luat drept buncăr, acesta descoperă un sarcofag negru de fier, marcat cu simboluri egiptene precum Ankh (simbolul vieții veșnice) și Ochiul lui Horus. Aici, Tyler este mânat de forțe magice să deschidă sarcofagul. Însă în momentul în care introduce mâna în interiorul acestuia, este pe loc marcat cu un simbol în formă de stea. De aici înainte, mintea îi este blestemată cu viziuni ale lui Ashurbanipal, Regele Asiriei...Vineri: 21:30Sambata: 21:30Duminica: 21:30Luni:17:00Marti: 17:00Miercuri: 16:00THE HISTORY OF LOVE-POVESTEA IUBIRII (AP-12) 2DRegia:Radu MihăileanuCu:Gemma Arterton, Derek Jacobi, Sophie Nélisse, Elliott GouldGen film:Dramă,Fantastic,RomanticDurata:134 minuteBazat pe bestsellerul cu același nume scris de Nicole Krauss, filmul urmărește povestea de dragoste dintre Leo și Alma, doi tineri evrei din Polonia pe care ororile celui de-a doilea război mondial par să-i despartă pentru totdeauna. The History of Love este titlul cărții pe care Léo Gursky (Derek Jacobi) o scrie pentru Alma Mereminski (Gemma Arterton). După mulți ani, apariția ei misterioasă ajunge să conecteze oameni din întreaga lume.Vineri: 16:15Sambata: 16:15Duminica: 16:15Marti: 16:15Miercuri: 16:15Joi: 16:15DALIDA-DALIDA (AG) 2DRegia:Lisa AzuelosCu:Sveva AlvitiGen film:BiograficDurata:124 minuteFilm biografic bazat pe viața legendarei cântărețe Dalida. Născută în Cairo, a devenit celebră în anii '50, cântând în franceză, spaniolă, arabă, ebraică, germană și italiană. A jucat în filmul A șasea zi al lui Youssef Chahine. În 1987 s-a sinucis în Paris, după ce a vândut mai bine de 130 de milioane de discuri în întreaga lume.Vineri: 13:50,20:30Sambata: 13:50,20:30Duminica: 13:50,20:30Luni:20:30Marti: 20:30Miercuri: 13:50,20:30Joi: 20:30