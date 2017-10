PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 22.01.2016 – 28.01.2016

Ştire online publicată Vineri, 22 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

THE BIG SHORT-BROKERII APOCALIPSEI(N15) 2DAVANPREMIERARegia:Adam McKayCu:Melissa Leo, Marisa Tomei, Karen Gillan,Christian Bale, Brad PittGen film:Biografic,DramăDurata:130 minuteFilmul are la bază bestseller-ul lui Michael Lewis The Big Short: Inside the Doomsday Machine (apărută și la noi sub titlul Marea contradicție economica – În interiorul mașinii infernale), ce explorează mecanismele ce au dus la ultima mare criză economică, declanșată pe Wall Street, în 2007-2008.Miercuri:21:15Joi:21:15YOUTH-TINERETE(AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Paolo SorrentinoCu:Rachel Weisz, Paul Dano, Michael Caine,Harvey KeitelGen film:DramăDurata:118 minute“La giovinezza” spune povestea a doi bătrâni prieteni - un dirijor și compozitor, pe de o parte, și un regizor, pe de altă parte -, care se gândesc la cât timp le-a mai rămas de trăit, în timp ce își petrec vacanța în Munții Alpi. Filmul urmărește eforturile celor doi de a se întoarce la cariera lor, precum și relațiile pe care le au cu copiii lor, dar și modul în care aceștia interacționează cu ceilalți oaspeți ai hotelului la care sunt cazați.Vineri:19:00Sambata:17:00Duminica:17:00Luni: 19:00Marti: 19:00Miercuri: 19:00Joi: 19:00THE FIFTH WAVE-AL 5LEA VAL(AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:J BlakesonCu:Nick Robinson, Maika Monroe, Liev Schreiber,Chloë Grace MoretzGen film:Aventuri,SF,ThrillerDurata:112 minuteAdolescenta de 16 ani Cassie Sullivan încearcă să supraviețuiască într-o lume devastată de valurile unei invazii extraterestre care a decimat deja populația și a dus omenirea înapoi în Epoca de piatră.Vineri:19:15,21:30Sambata:19:20,21:30Duminica:19:20,21:30Luni: 21:30Marti: 21:30Miercuri: 21:30Joi: 21:30THE REVENANT-LEGENDA LUI HUGH GLASS(N 15)2D SAPTAMANA DE PREMIERARegia:Alejandro González IńárrituCu:Will Poulter, Tom Hardy, Paul Anderson,Leonardo DiCaprio, Domhnall GleesonGen film:Aventuri,Dramă,WesternDurata:151 minuteThe Revenant este inspirat de romanul lui Michael Punke, bazat pe fapte reale. Acțiunea se petrece în America de Nord, în 1823, iar în centrul ei se află Hugh Glass (DiCaprio), membru al unei expediții în Munții Stâncoși, unde este prins de un urs grizzly și sfârtecat. Căpitanul grupului lasă în urmă trei oameni pentru a-i ține companie în ultimele clipe de viață și pentru a-i săpa mormântul, dar, de frică să nu fie prinși de indieni, cei trei îi iau lui Glass armele și echipamentul și fug. Însă eroul îngrozitoarei confruntări cu ursul grizzly nu moare: se târăște, deși mutilat, mai bine de 300 de kilometri prin sălbăticie, animat de sumbre planuri de răzbunare împotriva celor care l-au părăsit.Vineri:16:00,18:45,21:35Sambata: 16:00,18:45,21:35Duminica: 16:00,18:45,21:35Luni: 16:00,18:45Marti: 16:00,18:45Miercuri: 16:00,18:45,21:35Joi: 16:00,18:45,21:35OOPS!NOAH SI GONE-UPS!AM PIERDUT ARCA(AG) 3D DUBLATRegia:Toby GenkelCu:Callum Maloney, Tara FlynnGen film:AnimațieDurata:85 minuteSfâritul lumii a venit. Potopul s-a dezlănuit. Din fericire, pentru Dave i fiul său Finny există o Arcă menită să salveze animalele. Dar, aa cum se dovedete la faa locului, speciei lui Dave i Finny nu i se permite să intre. Furiându-se la bord cu ajutorul lui Hazel i Leah, cele două animălue cred că sunt în sigurană.Asta până când curioii pui cad din arcă. Acum Finny i Leah se chinuiesc să supravieuiască inundaiei de după potop i prădătorilor înfometai încercând să ajungă în vârful unui munte Dave i Hazel trebuie să facă abstracie de toate lucrurile care îi fac diferii unul de altul, să întoarcă arca i să-i salveze puii. E clar că nu va fi o navigare uoară.Vineri:13:30,15:15Sambata: 11:30,13:30,15:15Duminica: 11:30,13:30,15:15Miercuri: 13:30,15:15Joi: 13:30,15:15LA ISLA MINIMA/AKA MARSHLAND/MLASTINA(AP 12)2DRegia:Alberto RodríguezCu:Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Jesús Ortiz,María VarodGen film:Crimă,ThrillerDurata:105 minuteDoi adolescenți dispar dintr-un oraș din mijlocul mlaștinilor din Guadalquivir. Doi detectivi sunt trimiși de la Madrid: folosesc metode diferite, dar niciunul nu se află în cel mai bun moment al carierei. Curând își vor da seama că mult mai mulți tineri au dispărut în ultima vreme și că există o sursă de bunăstare locală: traficul de droguri.Vineri:17:00Sambata: 19:15Duminica: 19:15Luni: 17:00Marti: 17:00Miercuri: 17:00Joi: 17:00POINT BREAK – LA LIMITA EXTREMA (AP-12) 3DRegia: Ericson CoreGen film: Actiune, Crima, Sport, ThrillerDurata: 113 minLA LIMITA EXTREMĂ este un thriller de aciune plin de adrenalină, producie a companiei Alcon Entertainment, în care un tânăr agent FBI, Johnny Utah (Luke Bracey), se infiltrează într-un grup de sportivi de elită mereu în căutarea de senzaii tari, condus de charismaticul Bodhi (Edgar Ramirez), pentru a investiga dacă suspiciunile legate de implicarea acestora într-o serie de infraciuni executate în manieră extremă i neobinuită sunt reale. Aflat sub acoperire, cu viaa mereu în pericol iminent, Utah e decis să facă orice pentru dovedi că acetia sunt vinovai de acea serie de crime de neconceput.Vineri:21:15Sambata: 21:15Duminica: 21:15Luni:21:15Marti:21:15SNOW QUEEN 2 – CRAIASA ZAPEZII 2 (AG) 3DDUBLATRegia: Aleksey TsitsilinGen film: AnimatieDurata: 78 minDupă ce au reușit să oprească planurile malefice ale Crăiesei Zăpezii, trolii au început să se bucure de libertate fără limite. De când a fost aliatul principal în marea victorie, trolul Orm a devenit eroul tuturor. Totuși, statutul de ajutor nu îl mulțumește, de aceea entuziastul personaj începe să împrăștie povești de-a dreptul ridicole, conform cărora el este adevăratul erou. De unul singur a învins-o pe Crăiasă și acum urmează să ia în căsătorie o frumoasă prințesă și să moștenească o avere uriașă!Vineri:13:15Sambata: 13:15Duminica: 13:15Miercuri: 14:00Joi: 14:00DADDY’S HOME – TATA IN RAZBOI CU...TATA (AG) 2DRegia: Sean AndersGen film: ComedieDurata: 96 minTATA ÎN RĂZBOI CU... TATA e povestea strădaniilor disperate ale lui Brad (Ferrell) să intre în graiile celor doi copii vitregi ai săi. Brad e un tip mult prea binecrescut, aa că ansele de a se apropia de acetia scad dramatic odată cu apariia bruscă a tatălui lor natural, rebelul Dusty (Wahlberg), posesor de motocicletă tare i haine de piele de rocker. De acum, între cei doi începe un adevărat război pentru afeciunea celor doi copii. Să fie adevărat că, atunci când doi se ceartă, al treilea câtigă?Vineri:17:15Sambata: 17:15Duminica: 17:15Luni: 17:15Marti: 17:15Miercuri: 17:15Joi: 17:15RIDE ALONG 2-UN POLITIST SI TREI SFERTURI(AP 12)2DRegia:Tim StoryCu:Ice Cube, Kevin HartGen film:Acțiune,ComedieCu UN POLIIST I TREI SFERTURI, Kevin Hart i Ice Cube revin în continuarea comediei-blockbuster Un poliist i jumătate, în fruntea unei distribuii care îi include de această dată pe Benjamin Bratt, Olivia Munn, Bruce McGill, printre alii.Oare de această dată năbădăioii cumnai vor face pace pentru a lupta împreună, dar fiecare în stilul său personal, împotriva criminalităii?Vineri:15:00Sambata: 15:00Duminica: 15:00Luni: 19:15Marti: 19:15Miercuri: 19:15Joi: 19:15NORM OF THE NORTH-NORM DE LA POLUL NORD(AG)2D-DUBLATRegia:Trevor WallCu:Rob Schneider, Michael McElhatton, Heather Graham, Bill NighyGen film:Animație,Aventuri,Comedie,FamilieDurata:86 minuteAnimația “Norm of the North” spune povestea unui urs polar - Norm (voce Rob Schneider) și a celor trei prieteni ai săi care sunt forțați să-și părăsească habitatul odată ce gheța începe să se topească și să se spargă. Ajungând la New York, Norm începe o nouă viață ca și mascotă pentru o companie. Dar Norm descoperă că noii săi angajatori sunt direct responsabili pentru distrugerea habitatului său natural.Vineri:14:15Sambata: 12:00,14:15Duminica: 12:00,14:15Miercuri: 14:15Joi: 14:15AMOUR FOU-IUBIRE BOLNAVA(AP 12)2DRegia:Jessica HausnerCu:Stephan Grossmann, Christian Friedel, Birte SchnoeinkGen film:DramăDurata:96 minuteBerlin, perioada Romanticilor. Tânărul poet Heinrich vrea să înfrângă inevitabilul morții cu ajutorul dragostei, doar că nu reușește să o convingă pe sceptica sa verișoară Marie să se sinucidă împreună. În timp ce se chinuie să accepte acest refuz Heinrich o întâlnește pe Henriette...Vineri:14:30,18:30,20:30Sambata: 12:30, 14:30,18:30,20:30Duminica: 12:30, 14:30,18:30,20:30Luni: 18:30,20:30Marti: 18:30,20:30Miercuri: 14:30,18:30,20:30Joi: 14:30,18:30,20:30THE FOREST-PADUREA BLESTEMATA(N15) 2DRegia:Jason ZadaCu:Taylor Kinney, Stephanie Vogt, Natalie DormerGen film:HorrorRidicându-se terifiantă și grandioasă la poalele Muntelui Fuji din Japonia, legendara pădure Aokigahara constituie decorul plin de suspans al thrillerului supranatural Pădurea blestemată.O americană, Sara (interpretată de Natalie Dormer din Game of Thrones și The Hunger Games), pleacă la drum pentru a o căuta pe sora sa geamănă, Jess (Natalie Dormer în dublu rol), care dispăruse în mod misterios. Frustrat de comportamentul lui Jess, soțul Sarei, Rob (interpretat de Eoin Macken din The Night Shift) nu reușește cu niciun preț s-o facă pe soția lui să renunțe la această călătorie lungă și periculoasă.După ce trece pe la școala unde preda Jess, inventiva Sara pornește ea însăși spre pădurea blestemată. Însoțită de o nouă cunoștință a sa, jurnalistul Aiden (Taylor Kinney din Chicago Fire), ea intră în pădure ignorând avertismentul care spunea că “trebuie să țină poteca.” Ghidul japonez, Michi (starul japonez Yukiyoshi Ozawa), care-i conduce prin pădure, s-a angajat să-i protejeze pe amândoi, dar la căderea nopții, văzând că nu-i poate convinge să iasă din pădure, îi lasă să-și petreacă singuri noaptea în pădurea populată de spirite rele.În curând, teama o va face pe Sara să piardă legătura cu realitatea; mai mult, ea începe să pună la îndoială tot ceea ce spune Aiden, inclusiv faptul că el n-ar fi cunoscut-o niciodată pe Jess. Hotărâtă să descopere adevărul în legătură cu soarta surorii ei, Sara va trebui să se confrunte singură cu spiritele chinuite și furioase, care îi transformă în pradă pe toți cei care îndrăznesc să vină în contact cu ele. Spiritele malefice, care o așteaptă pe Sara la fiecare cotitură, o fac să cadă într-un întuneric înfricoșător cu care va trebui să se lupte dacă vrea să scape cu viață.Luni:21:35Marti:21:35