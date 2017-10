PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 20.01.2017 – 26.01.2017

Ştire online publicată Miercuri, 18 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

XXX:THE RETURN OF XANDER CAGE-TRIPUL X:INTOARCEREA LUI XANDER CAGE (AP-12) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:D.J. CarusoCu:Vin Diesel, Deepika PadukoneGen film:Acțiune,Aventuri,ThrillerDurata:107 minuteXander Cage (Vin Diesel), fost sportiv devenit agent guvernamental, e forțat să iasă din exilul autoimpus i să pornească într-o cursă pe viață i pe moarte pe urmele lui Xiang i al echipei extrem de periculoase conduse de acesta, pentru a smulge din mâinile lor o armă cu numele de cod “Cutia Pandorei”, care, odată activată, nu mai poate fi oprită, și care amenință să distrugă lumea aa cum o cunoatem.Xander îi recrutează o echipă formată din indivizi dornici de adrenalină i descoperă o conspirație ale cărei hățiuri duc până la cele mai înalte niveluri din guvernele internaționale.Nici de această dată Xander i acoliții lui nu vor face economie de umor sec i atitudine periculoasă, i e sigur că TRIPLU X: ÎNTOARCEREA LUI XANDER CAGE va ridica tafeta genului de acțiune cu scene de cascadorie cum nu s-au mai văzut până acum în vreun film.Vineri:14:05,16:15,18:40,21:10Sambata: 14:05,16:15,18:40,21:10Duminica: 14:05,16:15,18:40,21:10Luni: 16:15,18:40,21:10Marti: 16:15,18:40,21:10Miercuri: 14:05,16:15,18:40,21:10Joi: 16:15,18:40,21:106.9 PE SCARA RICHTER (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Nae CaranfilCu:Maria Obretin, Teodor Corban, Laurentiu BanescuGen film:ComedieDurata:116 minuteUn tânăr actor de teatru navighează cu greu între un rol complicat într-un spectacol de „musical”, o nevastă geloasă până la depresie i obsesia marelui cutremur devastator, anunțat ca iminent de toți „experții”. Însă „adevăratul” cutremur pentru el se dovedete a fi re-apariția intempestivă a propriului său tată, după decenii de absență. Manipulator i amoral, tatăl se instalează în universul fiului, confiscându-l cu totul i bulversându-i existența.Tony-actorul, soția sa instabilă psihic, tatăl hedonist i frumoasa (dei mult prea tânăra) iubită a acestuia, evoluează împreună într-un „cadril” tragi-comic, în ateptarea unui dezastru seismic i a unei premiere teatrale unde, cel puțin în intenții, „toată lumea râde, cântă i dansează”...Vineri:14:00,21:15Sambata: 14:00,21:15Duminica: 14:00,21:15Luni: 21:15Marti: 21:15Miercuri: 14:00,21:15Joi: 21:15THE UNITED STATES OF LELAND-STATELE UNITE ALE IUBIRII (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Matthew Ryan HogeCu:Ryan Gosling, Michelle Williams, Kevin Spacey, Jena Malone, Don Cheadle, Chris KleinGen film:Crimă,Dramă,Romantic,DragosteDurata:108 minuteLa doar 16 ani, Leland Fitzgerald (Ryan Gosling), un tânăr dezorientat i pesimist, comite o crimă fără sens care ochează întreaga comunitate. Ajuns după gratii, într-o închisoare pentru delincvenți juvenili, Leland se împrietenete cu dascălul închisorii, Pearl Madison (Don Cheadle).Leland ajunge să îi pună toată încrederea în profesorul Madison, care este totodată i un scriitor ambițios, dar încă necunoscut. Pearl Madison devine interesat de povestea lui Leland, spusă chiar de el, pe care o consideră un bun material pentru un posibil best-seller.Rolul tatălui înstrăinat de fiu, Albert Fitzgerald, îi revine lui Kevin Spacey. “The United States of Leland” reprezintă incursiunea directă i profundă în universul zbuciumat al adolescentului-criminal Leland Fitzgerald, a cărui gândire reflectată în fapte are repercusiuni iremediabile asupra comunității în care trăiete.Vineri:16:10Sambata: 19:00Duminica: 16:10Luni: 16:10,21:00Marti: 16:10,21:00Miercuri: 16:10,21:00Joi: 16:10,21:00DEBARQUEMENT IMMEDIAT!-ATERIZARE FORTATA! (AP-12) 2DRegia:Philippe de ChauveronCu:Ary Abittan, Medi SadounGen film:ComedieDurata:90 minutePolițistul de frontieră francez José Fernandez mai are o singură extrădare de efectuat înainte de mult ateptata promovare la secția de criminalistică. Însă deținutul său, Akim, victima unei erori judiciare, este confundat cu un potențial terorist i urcat într-un avion spre Kabul, un loc unde nu a mai fost niciodată!Ceea ce începe ca o călătorie de rutină pentru Fernandez i partenerul său Guy ia o întorsătură nebunească atunci când avionul lor aterizează în Malta, trebuind să înnopteze alături de Akim, care nu se dă în lături de la nimic pentru a scăpa de extrădare! Bătut la cap constant de Akim, stresat până la capătul puterilor de muncă i de eforturile de a se împăca cu iubita geloasă, Fernandez crede că nu se mai poate întâmpla nimic rău. Fiind blocați în Malta, catastrofele se țin lanț. Până ce Akim reuete să scape, i începe o goană nebună presărată cu multe complicații neateptate i explozive.Vineri:16:30Sambata: 16:30Duminica: 16:30Luni: 16:30,Marti: 16:30,Miercuri: 16:30Joi: 16:30LIVE BY NIGHT-LEGEA NOPTII (N-15) 2DRegia:Ben AffleckCu:Ben Affleck, Zoe Saldana, Sienna Miller, Chris Messina, Elle Fanning, Chris CooperGen film:Acțiune,Crimă,DramăDurata:128 minuteScris și regizat de Ben Affleck, „Legea nopții” se desfășoară în era prohibiției, la mijlocul anilor 20’, când traficul ilegal de alcool punea toată puterea în mâinile bandelor de gangsteri, iar legea nu mai putea ține pasul.Pentru că suficient curaj și ambiție garantau puterea și banii, Joe Coughlin (Ben Affleck), fiul inpectorului poliției din Boston, a renunțat de mult la rigorile legii și se bucură de beneficiile pe care i le aduce viața de infractor. Dar până și în rândul proscrișilor există reguli, iar Joe o încalcă pe cea mai importantă, furându-i banii și amanta unuia dintre cei mai periculoși mafioți. Mișcarea se încheie tragic, ducându-l pe acesta pe un drum al răzbunării și trufiei, direct în inima mafiei din Tampa.Vineri: 18:45Sambata: 18:45Duminica: 18:45Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 18:45Joi: 18:45JACKIE-JACKIE (AP-12) 2DRegia:Pablo LarraínCu:Peter Sarsgaard, Natalie Portman, John Hurt,John Carroll LynchGen film:Biografic,DramăDurata:100 minuteFilmul urmărete drama Primei Doamne a Statelor Unite în cele patru zile de după asasinarea preedintelui John F. Kennedy, petrecută în 1963, în Dallas. Este o perioadă pe care Jackie avea s-o descrie ca cea în care a pierdut “iubirea vieții sale”, dar a câtigat “dragostea unei întregi națiuni”.Vineri: 20:50Sambata: 20:50Duminica: 20:50Luni: 20:50Marti: 20:50Miercuri: 20:50Joi: 20:50THE SNOW QUEEN 3-CRAIASA ZAPEZII:FOC SI GHEATA (AG) 3D DUBLATRegia:Aleksey TsitsilinCu:Ivan Okhlobystin, Nyusha ShurochkinaGen film:AnimațieDurata:87 minuteÎmpreună cu noul său prieten, Rollan, Gerda încearcă să descopere adevărul din spatele legendei care terorizează ținutul trolilor și, din greșeală, sunt loviți de vraja focului și a ghieții. Dacă la început li se pare amuzant faptul că Rollan poate produce foc din degete, iar Gerda poate îngheța orice, curând puterile lor scapă de sub control și trebuie să găsească soluția de a reveni la normalitate.Crăiasa Zăpezii și trolul Orm nu vor lipsi nici ei, însă de această dată încurcăturile îi transportă pe toți prin foc și gheață cu mult umor și distracție către noi lecții de viață pe care cei mici le vor învăța.Vineri:14:15Sambata:12:15Duminica: 12:15Miercuri:14:15ASSASSINS‘S CREED-CODUL ASASINULUI (N-15) 3DRegia:Justin KurzelCu:Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariane Labed, Alicia Vikander, Adrien RyansGen film:Acțiune,Aventuri,Istoric,SFDurata:140 minuteDesmond Miles descoperă străvechea linie de asasini profesioniti din care se trage după ce este răpit de o organizație ale cărei origini țin de societatea secretă Cavalerii Templieri i care îl trimite înapoi în timp pentru a recupera o seamă de artefacte cu importantă valoare istorică.Vineri:16:00,18:50Sambata: 16:00,18:50Duminica: 16:00,18:50Luni: 16:00,18:50Marti: 16:00,18:50Miercuri: 16:00,18:50Joi: 16:00,18:50COLLATERAL BEAUTY-COLLATERAL BEAUTY: A DOUA SANSA (AP-12) 2DRegia:David FrankelCu:Will Smith, Naomie Harris, Keira Knightley,Edward NortonGen film:DramăDurata:97 minuteHoward Inlet (Will Smith), odată un bărbat cu o carieră strălucită, ajunge să renunțe la orice speranță după ce pierde una dintre cele mai importante persoane din viața sa. La intervenția surprinzătoare și emoționantă a prietenilor lui, acesta este forțat să-și înfrunte toate temerile și să accepte realitatea înainte de a pierde totul.Regizat de David Frankel „Collateral Beauty: a doua șansă” explorează cu multă emoție felul în care oamenii reușesc să găsească frumusețe în ciuda suferinței și cum iubirea, timpul și moartea se completează reciproc astfel încât să aducă echilibru existenței noastre.Vineri:14:10,19:00Sambata: 14:10,16:10Duminica: 14:10,19:00Luni: 19:00Marti: 19:00Miercuri: 14:10,19:00Joi: 19:00JUSTE LE FIN DU MONDE-DOAR SFARSITUL LUMII (N-15) 2DRegia:Xavier DolanCu:Marion Cotillard, Vincent Cassel, Léa SeydouxGen film:DramăDurata:97 minuteDupă 12 ani de absență, Louis, un tânăr scriitor, se întoarce acasă pentru a-i anunța apropiații despre iminența morții sale. Are loc o reuniune familială tensionată, la care orice tentativă de empatie este sabotată de incapacitatea oamenilor de a asculta i de a iubi. Filmul este inspirat din piesa omonimă a lui Jean-Luc Lagrace.Vineri: 21:00Sambata: 12:10,21:00Duminica: 12:10,21:00OZZY-OZZY:MAREA EVADARE (AG) 2D|3D DUBLATRegia:Alberto RodriguezCu:Benjamin Nathan, Frank RobledanoGen film:AnimațieDurata:90 minuteFamilia Martin pleacă în călătorie, dar cățelul Ozzy nu îi poate însoți. De aceea familia i-a găsit un loc ideal unde va fi lăsat, o pensiune canină cu tot confortul. Dar locul acesta se dovedește a fi doar de fațadă, pensiunea este, de fapt, o capcană construită de un diabolic răpitor de câini.Ozzy ajunge în adevărata „pensiune” Pârâul Albastru, o închisoare pentru câini, condusă de alți câini. El trebuie să înfrunte pericolele și să conteze pe ajutorul noilor săi prieteni, Chester, Fronky și Doc, pentru a scăpa și a ajunge în siguranță acasă. Ozzy, o comedie pentru copiii de toate vârstele, un film de aventuri despre prietenie, curaj și puterea de a ieși cu bine dintr-o situație dificilă.Sambata:14:15 3D|12:00 2DDuminica: 14:15 3D|12:00 2DSING-HAI SA CANTAM! (AG) 3D DUBLAT Regia:Garth Jennings, Christophe LourdeletCu:Tori Kelly, Matthew McConaughey, Nick Kroll,Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Seth MacFarlane, Taron EgertonGen film:Animație,Comedie,MuzicalDurata:110 minutePlasată într-o lume similară cu a noastră, dar populată de animale, noua producție a studiourior Illuminations Entertainment (Despicable Me, Minions), Sing, îl are în centru pe Buster Moon (Matthew McConaughey), un koala stilat, aflat la cârma unui teatru ale cărui zile glorioase au cam trecut. Optimist incorigibil - dar și un mic afurisit - își iubește teatrul mai mult decât orice și este gata să facă tot ce îi stă în puteri ca să îl readucă la succesul de odinioară.Confruntat cu distrugerea ambiției sale de-o viață, realizează că mai are o singură șansă de a face să strălucească din nou prețioasa lui comoară – punerea în scenă a celei mai grozave competiții muzicale din câte au fost vreodată.În finală merg cinci concurenți: un șoarece iubitor de jazz (Seth MacFarlane), al cărui discurs este la fel de isteț precum trucurile sale, o adolescentă elefant timidă, cu o voce minunată, dar cu trac (Tori Kelly), mama epuizată a 25 de purceluși (Reese Witherspoon), care visa în adolescență la o carieră muzicală, o gorilă, fiu de gangster (Taron Egerton), dornic să se lase în urmă moștenirea necinstită a familiei și un porc spinos, fan punk rock (Scarlett Johansson), care visează la o carieră solo după ce a fost dată afară de colegii de trupă și părăsită de arogantul său partener.Toți răspund anunțului făcut de Buster cu speranța că vor avea șansa de a-și schimba viața.Sambata: 12:05 dublatDuminica: 12:05 dublat