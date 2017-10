PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 19.05.2017 – 25.05.2017

Ştire online publicată Miercuri, 17 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

PIRATES OF CARIBBEAN:DEAD MEN NO TALES –PIRATII DIN CARAIBE:RAZBUNAREA LUI SALAZAR (AP-12) 3DAVANPREMIERARegia:Joachim Rønning, Espen SandbergCu:Johnny Depp, Javier Bardem, Kaya Scodelario, Geoffrey Rush, Orlando BloomGen film:Acțiune,Aventuri,Comedie,FantasticDurata:135 minuteAtras într-o aventură cu totul nouă, căpitanul urmărit de ghinion Jack Sparrow este lovit și mai abitir de valul neșansei atunci când pirații fantomă conduși de vechiul său inamic, groaznicul Căpitan Salazar (Bardem), evadează din Triunghiul Diavolului hotărâți să nimicească toți pirații de pe mare... inclusiv pe el. Singura speranță de supraviețuire a Căpitanului Jack ține de găsirea legendarului Trident al lui Poseidon, un artefact puternic, ce îi conferă posesorului său controlul total asupra apelor.În efortul de a scăpa de Salazar, Jack se aliază cu Henry (Brenton Thwaites), un marinar tânăr din Flota Navală Regală și cu Carina Smyth (Kaya Scodelario), o specialistă în astronomie. Singura lor scăpare este legendarul Trident al lui Poseidon. Cei trei pornesc în căutarea lui, la bordul corăbiei „Pescărușul Mort” (Dying Gull), fiind urmăriți de cel mai aprig dușman pe care l-a avut până acum Sparrow.Joi:19:00SNATCHED-PRIZONIERE DE VACANTA (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Jonathan LevineCu:AmY Schumer, Goldie HawnGen film:ComedieDurata:91 minuteFilmul Prizoniere de vacanță ni le arată pe Amy Schumer și Goldie Hawn într-o vacanță ce nu decurge deloc cum au planificatVineri: 20:45Sambata: 20:45Duminica: 20:45Luni: 20:45Marti: 20:45Miercuri: 20:45Joi:20:45MARCH OF PENGUINS-MARSUL PINGUINILOR:CHEMAREA MISTERIOASA (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Luc JacquetCu:Lambert WilsonGen film:DocumentarDurata:82 minuteLa două luni de la filmările în condiții deosebite în Antarctica iarna trecută, Luc Jacquet revine cu un nou film care urmărește povestea unui pui de penguin care se pregătește să pornească în prima sa călătorie, urmând chemarea misterioasă care îndeamnă pinguinii să pornească spre o destinație necunoscută, odată cu apropierea iernii.Vineri: 10:15,16:00Sambata: 14:15Duminica: 14:15Luni: 10:15,16:00Marti10:15,16:00Miercuri: 10:15,16:00Joi: 10:15,16:00KING ARTHUR:THE LEGEND OF THE SWORD-KING ARTHUR:LEGENDA SABIEI (AP-12) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Guy RitchieCu:Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana, Djimon HounsouGen film:Acțiune,FantasticDurata:124 minuteDupă asasinarea tatălui lui Arthur, unchiul său (Jude Law) este cel care va prelua conducerea regatului Camelot. Alungat din castel și mult prea mic să-și mai amintească originile, Arthur ajunge să crească departe de împărăție, pe aleile întunecate ale orașului Londinium. Însă în momentul în care acesta reușește să scoată sabia din stancă, viața lui se schimbă radical și este forțat să-și accepte destinul și să revendice coroana, indiferent că îi place sau nu.Cu același inconfundabil stil dinamic, talentatul regizor Guy Ritchie aduce din 19 mai pe marile ecrane aventura epică „King Arthur: Legenda Sabiei”. Lui Charlie Hunnam îi revine rolul principal și misiunea de a prezenta legenda sabiei Excalibur și traiectoria lui Arthur de la copilăria de pe străzi, până la ocuparea tronului.Warner Bros. Pictures, în asociere cu Village Roadshow Pictures, prezintă „King Arthur: Legenda Sabiei”, o producție mult anticipată care îi are în rolurile principale pe Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Jude Law și Eric Bana.Vineri:16:30,19:00Sambata: 15:30,18:00Duminica: 15:30,18:00Luni: 16:30,19:00Marti 16:30,19:00Miercuri: 16:30,19:00Joi: 16:30,21:30HOW TO BE A LATIN LOVER –CUM SA FII AMANTU`LA FEMEI (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Ken MarinoCu:Salma Hayek, Kristen Bell, Eugenio DerbezGen film:ComedieDurata:117 minuteEugenio Derbez este protagonistul unei comedii care promite să fie cel mai amuzant film făcut vreodată! În această comedie care ne va face să râdem în hohote, Eugenio Derbez este Maximo, un tânăr foarte chipeș care visează să devină bogat fără să aibă nevoie să muncească măcar o zi în viața lui. Își face o carieră din seducerea doamnelor bogate și mai în vârstă, și se însoară cu o femeie de două ori mai bătrână ca el. 25 de ani mai târziu, răsfățat și plictisit să se trezească tot lângă soția lui, acum ajunsă la 80 de ani, are parte de surpriza vieții lui când se trezește că aceasta îi dă papucii pentru un vânzător de mașini mai tânăr ca el. Dat afară din luxoasa vilă, și disperat să-și găsească un loc unde să stea, Maximo se mută să locuiască cu sora lui, Sara (Salma Hayek), și cu Hugo, fiul acesteia, tocilar, dar adorabil, în micul lor apartament. Dornic să se reîntoarcă la viața de lux, Maximo se folosește de colega de clasă de care e îndrăgostit nepotul lui ca să ajungă la bunica acesteia, Celeste, văduva unui miliardar. Pe măsură ce Maximo încearcă să-și redobândească talentele de seducător latino, începe să se apropie de nepotul lui, Hugo, descoperind că important nu e să iubești banii, ci să-ți iubești familia.Vineri:18:30Sambata: 16:00,18:30Duminica: 16:00,18:30Luni: 18:30Marti 18:30Miercuri: 18:30Joi: 18:30VARZA,CARTOFI SI ALTI DEMONI (AG) 2DRegia:Serban GeorgescuGen film:DocumentarDurata:52 minuteVarză, cartofi și alți demoni îl invită pe privitor în Lungulețu, un sat din apropierea Bucureștiului, unde 1000 de agricultori așteaptă an de an în piața locală să își vândă cele peste 100.000 de tone de varză. La finalul zilei, au de ales între a vinde pe nimic sau a-și îngropa recolta.Intrigat de faptul că în schimbul a 100 RON a primit 1 tonă de varză, regizorul decide să petreacă un an în acest sat și să lucreze pământul cot la cot cu sătenii, încercând să înțeleagă de ce aceste familii de agricultori, aparent prosperi și cu șanse de a avea un trai bun, trăiesc pe datorie, deși au în mână uneltele unei afaceri de succes - pământ roditor, utilaje moderne, recolte bogate. Primarul și câțiva săteni au și idei, și posibile soluții. Dar pot ei oare să depășească lipsa de încredere în orice decizie "colectivă" sau în orice lider?O satiră a realităților curente din agricultura europeană, în narațiunea regizorului însuși, filmul va relata din interior strădania unui sat de a ieși din acest cerc vicios, prezentată într-un stil specific românesc: "haz de necaz".Vorbind despre Varză, cartofi și alți demoni, producătorul Branko Lustig, câștigător a două Premii Oscar, a comentat: "Îmi place foarte mult. Cred că este un film foarte actual, cu un uriaș potențial de piață."Vineri:13:30,19:45Sambata: 13:30,19:45Duminica: 13:30,19:45Luni: 13:30,19:45Marti 13:30,19:45Miercuri: 13:30,19:45Joi: 13:30,19:45ALIEN:COVENANT (N-15) 2DRegia:Ridley ScottCu:Noomi Rapace, Michael Fassbender,Katherine Waterston, Danny McBride, Billy CrudupGen film:Aventuri,Horror,SF,ThrillerDurata:123 minuteAvând ca destinație o planetă dintr-o parte indepărtată a galaxiei, echipajul navei colonie Covenant descoperă ceea ce ei cred că este un paradis neexplorat, dar este de fapt o lume întunecată si periculoasă al cărei unic locuitor este sinteticul David (Michael Fassbender), supraviețuitorul expediției eșuate a navetei Prometheus.Vineri:18:45,21:15Sambata: 18:45,21:15Duminica: 18:45,21:15Luni: 18:45,21:15Marti: 18:45,21:150Miercuri: 18:45,21:15Joi: 18:45,21:15DEEP-DEEP:O AVENTURA NESFARSITA (AG) 3D DUBLAT ROMANARegia:Julio SotoCu:Jess Harnell, Phil LaMarr, Jeff BennettGen film:AnimațieDurata:92 minuteAnimația „Deep: O aventură nesfârșită” îi va cuceri pe cei mici cu o călătorie plină de umor, culoare și magie tocmai în adâncul oceanului, printre creaturi marine nemaivăzute și peisaje spectaculoase.Plasată într-un viitor îndepărtat în care oamenii au părăsit planeta acoperită aproape în totalitate de apă, micul Deep este o caracatiță în căutarea aventurii alături de cei doi prieteni ai săi: Evo – peștele undițar și Alice – crevetele nevrotic. În anul 2100, aceștia împreună cu alte câteva înotătoare ciudate par a fi singurele vietăți care mai dau culoare clădirilor întunecate de sub apă. Însă un cutremut le distruge căminul, iar cei trei amici pornesc în sfârșit în aventura la care visau, cu speranța că vor găsi salvarea în New York-ul scufundat.Vineri: 10:00,12:30,14:00Sambata: 12:00,14:00Duminica: 12:00,14:00Luni:10:00,12:30,14:00Marti: 10:00,12:30,14:00Miercuri: 10:00,12:30,14:00Joi: 12:30ULTIMA ZI (AP-12) 2DRegia:Gabriel AchimCu:Mimi Brănescu, Gabriel Achim, Doru Ana,Adrian VăncicăGen film:Comedie,ThrillerDurata:108 minuteAdrian, un bărbat dintr-un oraș de provincie, s-a hotărât să se călugărească. Primarul, polițistul și liderul Asociației Tinerilor Creștini din oraș își conduc prietenul pe drumul spre mănăstire. Primarul, regizor amator, se oferă să filmeze călătoria, dar el are și niște planuri secrete pentru Adrian.Vineri: 21:00Sambata: 21:00Duminica: 21:00Luni: 21:00Marti: 21:00Miercuri: 21:00Joi: 21:00GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2-GARDIENII GALAXIEI VOL. 2 (AP-12) 3DRegia:James GunnCu:Chris Pratt, Zoe Saldana, Kurt Russell, Dave Bautista, Bradley CooperGen film:Acțiune,SFDurata:137 minutePersonajele principale încearcă să ajunga la limitele exterioare ale cosmosului. Gardienii trebuie să se lupte pentru a-și putea întreține familia nou formată. În acest timp, ei descoperă misterele care înconjoară originea lui Peter Quill.Vineri:16:15, 21:30Sambata: 16:15, 20:30Duminica: 16:15, 20:30Luni: 16:15, 21:30Marti: 16:15, 21:30Miercuri: 16:15, 21:30Joi: 16:15VARA S-A SFARSIT (AP-12) 2DRegia:Radu PotcoavăCu:Ofelia Popii, Nicholas Bohor, Dan HurducGen film:DramăDurata:105 minuteAcțiunea filmului se desfășoară pe fondul eclipsei totale de Soare ce a avut loc în anul 1999 și surprinde începutul prieteniei dintre Mircea și Alex, doi puști ce-și petrec vacanța de vară la Cernavodă, pe malul Dunării. Pe măsură ce legătura dintre cei doi devine din ce în ce mai strânsă, Mircea (Nicholas Bohor) acceptă să-l ajute pe Alex (Dan Hurduc) să-și șantajeze tatăl absent înscenându-și răpirea, fără să-și dea seama de consecințele pe care jocul lor le-ar putea avea.Vineri:11:30,15:30,17:30Sambata: 15:30,17:30Duminica: 15:30,17:30Luni: 11:30,15:30,17:30Marti: 11:30,15:30,17:30Miercuri: 11:30,15:30,17:30Joi: 11:30,15:30,17:30RICHARD THE STORK-BARZOIUL RICHARD (AG) 3D DUBLATRegia:Toby Genkel, Reza MemariCu:Tilman Döbler, Christian Gaul, Nicolette Krebitz, Marcus Off, Jimmy ZoppiGen film:Animație,AventuriDurata:85 minuteRichard este un vrăbioi care e adoptat și crescut de o familie de berze. Cu timpul, ajunge să fie convins că și el este barză, dar, când berzele, păsări migratoare, o pornesc spre Africa atunci când vine iarna, Richard își dă seama că are o problemă. Decis să nu se lase înfrânt, Richard pornește pe urma familiei sale adoptive, așa cum poate: cu autobuzul, cu mașina, cu trenul, cu vaporul. În aventurile sale extraordinare, Richard e însoțit de o bufniță excentrică și un papagal iubitor de muzică disco. Va reuși el, oare, să dovedească familiei berzelor că e și el demn să poarte numele lor?Vineri:10:30,14:30Sambata: 13:45Duminica: 13:45Luni: 14:30Marti: 10:30,14:30Miercuri: 10:30,14:30Joi: 10:30,12:30,14:30THE BOSS BABY-THE BOSS BABY:CINE-I SEF ACASA (AG) 3D DUBLATRegia:Tom McGrathCu:Kevin Spacey, Alec BaldwinGen film:ComedieDurata:97 minuteUn copil în costum și cu servietă face echipă cu fratele lui mai mare de 7 ani pentru a opri complotul mișelesc al directorului general al Puppy Co.Vineri:12:00Sambata: 12:00Duminica: 12:00Luni: 12:00Marti: 12:00Miercuri: 12:00Joi: 10:30,14:15RABBIT SCHOOL-SCOALA IEPURASILOR (AG) 2DDUBLATRegia:Ute von Münchow-PohlCu:Noah LeviGen film:Animație,FamilieDurata:79 minuteMax, un iepure de oraș ajunge din întâmplare într-o școală de modă veche, de unde nu poate pleca până nu deprinde arta unui adevărat iepure de Paște. Programul de pregătire este destul de sever, dar are norocul de a o avea alături pe Emmy, iar lupta cu vulpile viclene nu face decât să-i testeze curajul și încrederea în prieteni.Vineri:12:15,14:15Sambata: 12:15Duminica: 12:15Luni: 12:15,14:15Marti: 12:15,14:15Miercuri: 12:15,14:15Joi: 12:15,14:15