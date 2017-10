PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 18.11.2016 – 24.11.2016

Ştire online publicată Marţi, 15 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM-ANIMALE FANTASTICE SI UNDE LE POTI GASI (AP-12) 3D DUBLAT SI SUBTITRATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:David YatesCu:Samantha Morton, Katherine Waterston, Ezra Miller, Eddie Redmayne, Colin FarrellGen film:Aventuri,Familie,FantasticDurata:132 minuteFantastic Beasts and Where to Find Them o face pe autoarea J.K. Rowling să se întoarcă în universul Harry Potter! Eroul este Newt Scamander, autorul cării omonime din care studiază Harry în timpul primului an la Hogwarts, iar filmul îi prezintă aventurile, căci Newt nu se lasă până nu devine cel mai celebru magizoolog din lume. Călătoriile sale îi vor scoate în cale cele mai fantastice creaturi, unele dintre ele deosebit de periculoase!Vineri: 14:15 dublat| 19:15,21:45 subtitratSambata: 11:45,14:15 dublat| 19:15,21:45 subtitratDuminica: 11:45,14:15 dublat| 19:15,21:45 subtitratLuni: 19:15 subtitratMarti: 19:15 subtitratMiercuri:14:15 dublat| 17:00,21:30 subtitratJoi: 14:15 dublat| 17:00,21:30 subtitratINIMI CICATRIZATE (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Radu JudeCu:Lucian Teodor Rus, Ilinca Hărnu, erban Pavlu, Gabriel SpahiuGen film:DramăDurata:141 minute1937. Emanuel, un tînăr de douăzeci de ani, bolnav de tuberculoză osoasă, se internează într-un sanatoriu de pe malul mării. Adaptare liberă după opera literară a lui M. Blecher.Vineri: 19:00Sambata: 19:00Duminica: 19:00Luni: 19:00Marti: 19:00Miercuri:16:20Joi: 16:20SNOWDEN-SNOWDEN (AP-12) 2D SAPTAMANA DE PREMIERARegia:Oliver StoneCu:Zachary Quinto, Scott Eastwood, Nicolas Cage, Melissa Leo, Joseph Gordon-LevittGen film:Biografic,Dramă,ThrillerDurata:134 minuteSnowden spune povestea fostului agent CIA i NSA ale cărui dezvăluiri în mai 2013 au dat peste cap comunitatea de informaii din întreaga lume. Mai exact povestea a nouă ani zbuciumai din viaa lui Snowden: de la racolarea în cadrul CIA i până la fuga sa peste hotare, împreună cu o mulime de informaii compromiătoare despre modul în care serviciile încalcă dreptul la libertate i viaă privată în SUA.Cei nouă ani în care tânărul dornic să-i servească patria cu orice pre (iniial s-a înscris în US Army pentru a lupta în Irak) s-a transformat în “cel mai mare trădător al tuturor timpurilor”, un adevărat Most Wanted al vremurilor noastre.Vineri: 16:30Sambata: 16:30Duminica: 16:30Luni: 16:30Marti: 16:30Miercuri:19:00Joi: 19:00NOCTURNAL ANIMALS-ANIMALE NOCTURNE (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Tom FordCu:Amy Adams, Jake GyllenhaalGen film:Dramă,ThrillerDurata:117 minuteO poveste intr-o poveste: Susan primeste un manuscris de la fostul sot, pe care l-a parasit in urma cu 20 de ani, acesta cerandu-i opinia. Manuscrisul “Nocturnal Animals” urmareste un barbat, plecat in vacanta cu familia, sfarsind tragic. Povestea continua cu Susan, trezindu-se cu amintiri din primul mariaj si confruntandu-se cu un adevar intunecat despre ea.Vineri: 17:00Sambata: 17:00Duminica: 17:00Luni: 17:00,21:40Marti: 17:00,21:40Miercuri:19:15Joi: 19:15THE HANDMAIDEN –SLUJNICA (IM-18) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Chan-wook ParkCu:Tae Ri Kim, Min-hee Kim, Jung-woo HaGen film:Dramă,Thriller,DragosteDurata:144 minuteSookee este angajată în serviciul motenitoarei Hideko, care trăiete o viaă retrasă pe o proprietate luxoasă, cu unchiul ei extrem de dominant. Sookee păstrează însă un secret: este o hoaă de buzunare recrutată de un arlatan care se dă drept conte. Slujnica îl ajută să o seducă pe frumoasa motenitoare i totul merge conform planului până la un punct, când între cele două femei se leagă o relaie plină de erotism.Vineri: 16:15,21:00Sambata: 16:15,21:00Duminica: 16:15,21:00Luni: 18:50Marti: 18:50Miercuri:14:10,18:50Joi: 14:10,18:50SHUT IN-INTRUSUL (N-15) 2DRegia:Farren BlackburnCu:Naomi Watts, Jacob TremblayGen film:Dramă,ThrillerNaomi Watts, dublu nominalizată la Oscar, este protagonista acestui thriller în regia lui Farren Blackburn (Luther, The Blacklist).O psiholoagă pentru copii duce o existenă solitară într-un orăel izolat din Anglia rurală i încearcă să-i pună viaa în ordine după pierderea soului ei. Este o femeie puternică, al cărei curaj va fi pus la extremă încercare când, prizonieră în propria casă din cauza unui viscol violent, va fi nevoită să facă orice îi stă în putină pentru a salva un băiat care altfel ar dispărea pentru totdeauna.Vineri:14:30,21:35Sambata: 14:30,21:35Duminica: 14:30,21:35Luni: 21:35Marti: 21:35Miercuri: 14:30,21:35Joi: 14:30,21:35FLORENCE FOSTER JENKINS-FLORENCE (AG) 2D Regia:Stephen FrearsCu:Meryl Streep, Hugh Grant, Rebecca FergusonGen film:Comedie,DramăDurata:110 minuteCu Meryl Streep și Hugh Grant în rolurile principale, filmul „Florence” prezintă incredibila poveste adevărată a unei excentrice moștenitoare americane, a cărei singur scop în viață este acela de a deveni o soprană celebră. Din punctul ei de vedere are o voce absolut minunată, deși nimeni altcineva nu pare să îi împărtășească opinia.Partenerul și managerul ei Clair Bayfield, un actor diplomat englez, este singurul care face tot posibilul pentru a o proteja de crudul adevăr și de ridicol. Întreaga șaradă este pe cale să se destrame în momentul în care Florence decide să organizeze un concert cu public numeros la celebra Carnegie Hall.O poveste excepțională plină de emoție, umor și muzică, drama „Florence” este distribuită de Freeman EntertainmentVineri:14:10,18:50Sambata: 14:10,18:50Duminica: 14:10,18:50Luni: 16:45,21:45Marti: 16:45,21:45Miercuri: 16:45,21:45Joi: 16:45,21:45THE ARRIVAL-PRIMUL CONTACT (AG) 2D Regia:Denis VilleneuveCu:Amy Adams, Jeremy RennerGen film:SFDurata:116 minuteAu aterizat! Nave spaiale misterioase sunt deja răspândite pe 12 meridiane de pe toate continentele. Dar de ce au venit? Ce intenii au? Iată ce are de elucidat Louise Banks (Amy Adams), expertă în lingvistică, solicitată de autorităi ca să descifreze limbajul „intruilor”.Termen: două zile. Miza: viaa tuturor. Dumani sau prieteni? Război inter-planetar sau ansa de a cunoate alte forme de inteligenă? Succes sau condamnare? O planetă întreagă tremură în ateptarea vetilor. Va reui oare Louise să traducă la timp limbajul invadatorilor extrateretri sau va “traduce” soarta umanităii?Inspirat de nuvela “Story of Your Life”, semnată de Ted Chiang, filmul este regizat de cunoscutul regizor canadian Denis Villeneuve i a fost nominalizat la Festivalul de Film de la Veneia pentru Leul de Aur. În distribuie îi vei mai recunoate pe Forest Whitaker i Jeremy Renner.Vineri: 18:45,21:15Sambata: 18:45,21:15Duminica: 18:45,21:15Luni: 18:45,21:15Marti: 18:45,21:15Miercuri: 18:45,21:15Joi: 18:45,21:15TROLLS-TROLII (AG) 3D DUBLAT Regia:Walt Dohrn, Mike MitchellCu:Zooey Deschanel, Justin Timberlake, John Cleese, Jeffrey Tambor, Gwen Stefani, Anna KendrickGen film:Animație,Aventuri,Familie,FantasticDurata:92 minutePopularele jucării-troli inventate de tâmplarul scandinav Thomas Dam ajung în sfârit pe marele ecran. Trolii ne invită în lumea lor extraordinară, căci totul le stă în putere micuilor de doar cinci centimetri înălime. Avem ocazia să aflăm cum i-au obinut trolii părul atât de colorat, asta printre cântece i o mulime de efecte speciale...Vineri:14:00-dublatSambata:12:15,14:00-dublatDuminica: 12:15,14:00-dublatMiercuri: 14:00-dublatJoi: 14:00-dublatDOCTOR STRANGE-DOCTOR STRANGE (AP-12) 3DRegia:Scott DerricksonCu:Rachel McAdams, Mads Mikkelsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict CumberbatchGen film:Acțiune,Aventuri,FantasticDurata:115 minuteCând strălucitul, dar egocentricul neurochirurg Stephen Strange îi pierde abilitatea de a opera în urma unui accident, un viitor sumbru pare să-i fie destinat. Dar o întâlnire providenială cu Cel Străvechi, un înelept vrăjitor retras în sihăstrie pe culmile din Himalaya, i-ar putea deschide lui Strange calea către secretele magiei. Numai că Cel străvechi, deranjat de egoismul lui Strange, se va lăsa cu greu convins să-l transforme în învăăcelul său. Va reui doctorul să devină Vrăjitorul Suprem, gata să apere Pământul de forele magice din Univers?Vineri:16:00Sambata: 16:00Duminica: 16:00Luni: 16:15Marti: 16:15Miercuri: 16:15Joi: 16:15GRUFFALO SI PRIETENII LUI (AG) 2D DUBLAT Regia:Max Lang, Jakob Schuh, Uwe Heidschötter,Johannes Weiland, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert, Daniel SnaddonCu:Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane,James Corden, Tom Wilkinson, John Hurt,Simon PeggGen film:Animație,FamilieCele patru animaii scurte bazate pe cările best-seller pentru copii, scrise de Julia Donaldson i ilustrate de Axel Scheffler, ajung pe marile ecrane!Gruffalo/The Gruffalo (2009) - Un oricel iste se plimbă prin pădure i păcălete o mulime de animale de pradă. Nominalizat la Oscar în 2011.Puiul lui Gruffalo/The Gruffalo’s child (2011) - Puiul lui Gruffalo ignoră sfaturile tatălui i se strecoară afară din bârlog în plină iarnă, în căutarea oarecelui-Mare-i-Rău.Aventuri pe-o coadă de mătură/Room on the Broom (2012 ) - Poveste magică despre prietenie i despre familie, cu o vrăjitoare bună care invită pe coada măturii ei o mulime de prieteni: un câine, o pasăre i o broască, spre disperarea pisicii. Mătura de-abia rezistă greutăii tot mai mari, iar vrăjitoarea de-abia reuete să scape din gura unui dragon fioros, cu ajutorul noilor săi prieteni care îl înfruntă pe dragon în mod ingenios. Nominalizat la Oscar în 2014.Domnul Băț s-a rătăcit/Stick man (2015) - Domnul Bă i Doamna Bă trăiesc într-o casă în copac, împreună cu cei trei copii ai lor. Domnul Bă pornete într-o aventură teribilă, înfruntând anotimpurile. Se va întoarce oare la timp acasă, de Crăciun?Patru poveti drăgue în acelai film.Sambata: 12:05Duminica: 12:05