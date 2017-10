PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 16.06.2017 –22.06.2017

TRANSFORMERS:THE LAST KNIGHT –TRANSFORMERS:ULTIMUL CAVALER (N-15) 3DAVANPREMIERARegia:Michael BayCu:Laura Haddock, Mark Wahlberg, Anthony HopkinsGen film:Acțiune,Aventuri,SF,ThrillerTransformers: Ultimul cavaler zdruncină din temelii universul francizei și redefinește ceea ce înseamnă să fii erou. Oamenii sunt în război cu Transformerii, și Optimus Prime a dispărut. Cheia salvării viitorului nostru e adânc îngropată în secretele trecutului, în istoria neștiută a Transformerilor pe Pământ. Cei pe umerii cărora cade uriașa misiune de a salva lumea noastră formează o alianță căreia nu i se dau prea multe șanse: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord britanic (Sir Anthony Hopkins), și o profesoară de la Oxford (Laura Haddock).În viața oricui vine un moment când suntem chemați să facem un gest eroic. În Transformers: Ultimul cavaler, cei vânați sunt cei care vor deveni eroi. Eroii vor deveni dușmani diabolici. O singură lumea va putea supraviețui – va fi, oare, lumea noastră, sau lumea lor va învinge?Joi:20:30OVERDRIVE-OVERDRIVE (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Antonio NegretCu:Ana de Armas, Scott Eastwood, Freddie ThorpGen film:Acțiune, Thriller Durata:96 minuteScott Eastwood și Freddie Thorp sunt frați cu o ocupație mai puțin obișnuită: fură mașini luxoase și incredibil de scumpe. Angajați să aducă din Marsilia un superb Bugatti 1937 - ediție limitată, cei doi se trezesc prinși în războiul orgoliilor a doi interlopi extrem de periculoși. Aflați într-un oraș străin și fără prea multe opțiuni, aceștia au foarte puțin timp la dispoziție să gândească un plan ingenios pentru a scăpa cu viață.Mașini de colecție, curse explozive în locații superbe și o miză uriașă... „Overdrive” le aduce pe toate în premieră pe marile ecrane din 16 iunie. Un film distribuit de Freeman Entertainment.Vineri: 19:15Sambata: 19:15Duminica: 19:15Marti: 19:15,21:15Miercuri: 19:15,21:15Joi: 19:15,21:15CARS 3-MASINI 3 (AG) 2D|3D DUBLATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Brian FeeCu:Owen Wilson, Cristela Alonzo, Chris Cooper,Nathan Fillion, Larry the Cable Guy, Armie HammerGen film:Animație,Aventuri,Comedie,Familie,SportDurata:109 minuteDe această dată îl vedem pe erou ieșit din lumina reflectoarelor după ce este învins în curse de adversari mai rapizi. Ajutat de Mater și Sally, Lighting vrea să se întoarcă pe pistă și să-l înfrunte pe noul star al curselor, Jackson Storm.Vineri: 14:00,17:00 2D|14:15 3DSambata: 12:00,14:00,17:00 2D|12:00,15:00 3DDuminica: 12:00,14:00,17:00 2D|12:00,15:00 3DMarti: 17:00 2D|16:00 3DMiercuri: 14:00,17:00 2D|14:15 3DJoi: 17:00 2D|16:00 3DUNLOCKED-PERICOL DESCATUSAT (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Michael AptedCu:Orlando Bloom, Noomi Rapace, Toni Collette,Michael Douglas, John MalkovichGen film:Acțiune,ThrillerDurata:98 minuteAlice (Noomi Rapace), fostă investigatoare CIA, lucrează sub acoperire în Londra. E reticentă în a se întoarce la fostul ei job, deoarece în ultima ei anchetă a eșuat, neputând opri un atac terorist ce a provocat zeci de victime. Cu toate acestea, un posibil atac cu arme biologice asupra Londrei, o face să se răzgândească. Această decizie, însă, pare că a fost rezultatul unui joc de culise, abil condus din umbră de cel pe care trebuie să îl prindă, fără nicio întârziere. Iar timpul nu ține cu ea.Vineri: 19:00Sambata: 19:30,21:30Duminica: 19:30,21:30Marti: 18:30Miercuri: 19:00Joi: 18:30ROUGH NIGHT-O NOAPTE NEBUNA,NEBUNA (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Lucia AnielloCu:Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana GlazerGen film:ComedieDurata:102 minuteO gașcă de prietene se reunesc în Miami după zece ani de la absolvirea colegiului, hotărâte să marcheze momentul cu o distracție de pomină. Și iese mai de pomină decât se așteptau! Ieșirea în club, scăldată cu alcool din belșug, se transformă într-o experiență sinistro-amuzantă atunci când vizita unui stripper se încheie fatal. Situația se agravează direct proporțional cu cantitatea de droguri ingerată, iar rezultatul este o nebunie totală, ce garantează hohote în avalanșă!Vineri: 18:45Sambata: 19:30Duminica: 19:30Marti: 18:45Miercuri: 18:45Joi: 18:45THE MUMMY-MUMIA (N-15) 3DRegia:Alex KurtzmanCu:Tom Cruise, Sofia Boutella, Russell Crowe,Javier Botet, Annabelle WallisGen film:Acțiune,Aventuri,FantasticDurata:120 minuteProtagonistul filmului este un membru al trupelor speciale ale Marinei Militare a SUA, Tyler Colt. Misiunea sa, aceea de eliminare a unui grup terorist ascuns într-un buncăr, îl poartă în deșertul irakian. Pătrunde astfel într-un loc magic, unde puternice și misterioase forțe îi întorc pe militari unul împotriva celuilalt. Tyler este singurul care scapă cu viață. Pătrunzând tot mai adânc în străvechiul și misteriosul mormânt ce a fost luat drept buncăr, acesta descoperă un sarcofag negru de fier, marcat cu simboluri egiptene precum Ankh (simbolul vieții veșnice) și Ochiul lui Horus. Aici, Tyler este mânat de forțe magice să deschidă sarcofagul. Însă în momentul în care introduce mâna în interiorul acestuia, este pe loc marcat cu un simbol în formă de stea. De aici înainte, mintea îi este blestemată cu viziuni ale lui Ashurbanipal, Regele Asiriei...Vineri: 14:10,16:30,20:45Sambata: 12:30,17:15,21:30Duminica: 12:30,17:15,21:30Marti: 16:30,20:45Miercuri: 14:10,16:30,20:45Joi: 16:30,20:45THE HISTORY OF LOVE-POVESTEA IUBIRII (AP-12) 2DRegia:Radu MihăileanuCu:Gemma Arterton, Derek Jacobi, Sophie Nélisse, Elliott GouldGen film:Dramă,Fantastic,RomanticDurata:134 minuteBazat pe bestsellerul cu același nume scris de Nicole Krauss, filmul urmărește povestea de dragoste dintre Leo și Alma, doi tineri evrei din Polonia pe care ororile celui de-a doilea război mondial par să-i despartă pentru totdeauna. The History of Love este titlul cărții pe care Léo Gursky (Derek Jacobi) o scrie pentru Alma Mereminski (Gemma Arterton). După mulți ani, apariția ei misterioasă ajunge să conecteze oameni din întreaga lume.Vineri: 16:00,18:30Sambata: 16:00,18:30Duminica: 16:00,18:30Marti: 16:00,18:30Miercuri: 16:00,18:30Joi: 16:00,18:30DALIDA-DALIDA (AG) 2DRegia:Lisa AzuelosCu:Sveva AlvitiGen film:BiograficDurata:124 minuteFilm biografic bazat pe viața legendarei cântărețe Dalida. Născută în Cairo, a devenit celebră în anii '50, cântând în franceză, spaniolă, arabă, ebraică, germană și italiană. A jucat în filmul A șasea zi al lui Youssef Chahine. În 1987 s-a sinucis în Paris, după ce a vândut mai bine de 130 de milioane de discuri în întreaga lume.Vineri: 13:45,21:00Sambata: 13:45,21:00Duminica: 13:45,21:00Marti: 21:00Miercuri: 13:45,21:00Joi: 21:00BAYWATCH-BAYWATCH (N-15) 2DRegia:Seth GordonCu:Zac Efron, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach,Dwayne Johnson, Alexandra DaddarioGen film:ComedieDurata:119 minuteScenariul îl are în centru pe un foarte strict și dedicat salvamar (Johnson), care este nevoit să facă echipă cu un mai tânăr și nonconformist coleg (Efron), pentru a-și salva plaja de la dezastrul ecologic la care o condamnă un magnat al petrolului.Vineri: 21:15Sambata: 21:15Duminica: 21:15WONDER WOMAN-WONDER WOMAN (AP-12) 3DRegia:Patty JenkinsCu:Gal Gadot, Chris PineGen film:Acțiune,Aventuri,FantasticDurata:141 minuteÎnainte de a deveni Wonder Woman, Diana a fost prințesa din Amazon, crescută într-un paradis izolat și antrenată pentru a fi invincibilă în luptă. În momentul în care un pilot american se prăbușește pe țărmul insulei sale și o avertizează că urmează să izbucnească un război care va zdruncina lumea, Diana decide să renunțe la liniștea căminului său, convinsă că intervenția ei poate opri amenințarea. Luptând alături de omenire într-un război menit să oprească toate războaiele, Diana își va descoperi marile puteri și adevăratul său destin. Gal Gadot revine în rolul super-eroinei DC Comics alături de Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen și Elena Anaya. „Wonder Woman” va putea fi urmărit și în IMAX.Vineri: 21:00Sambata: 16:45Duminica: 16:45PIRATES OF CARIBBEAN:DEAD MEN NO TALES –PIRATII DIN CARAIBE:RAZBUNAREA LUI SALAZAR (AP-12) 3DRegia:Joachim Rønning, Espen SandbergCu:Johnny Depp, Javier Bardem, Kaya Scodelario, Geoffrey Rush, Orlando BloomGen film:Acțiune,Aventuri,Comedie,FantasticDurata:135 minuteAtras într-o aventură cu totul nouă, căpitanul urmărit de ghinion Jack Sparrow este lovit și mai abitir de valul neșansei atunci când pirații fantomă conduși de vechiul său inamic, groaznicul Căpitan Salazar (Bardem), evadează din Triunghiul Diavolului hotărâți să nimicească toți pirații de pe mare... inclusiv pe el. Singura speranță de supraviețuire a Căpitanului Jack ține de găsirea legendarului Trident al lui Poseidon, un artefact puternic, ce îi conferă posesorului său controlul total asupra apelor.În efortul de a scăpa de Salazar, Jack se aliază cu Henry (Brenton Thwaites), un marinar tânăr din Flota Navală Regală și cu Carina Smyth (Kaya Scodelario), o specialistă în astronomie. Singura lor scăpare este legendarul Trident al lui Poseidon. Cei trei pornesc în căutarea lui, la bordul corăbiei „Pescărușul Mort” (Dying Gull), fiind urmăriți de cel mai aprig dușman pe care l-a avut până acum Sparrow.Vineri: 16:30Sambata: 14:15Duminica: 14:15Marti: 20:30Miercuri: 16:30,21:00