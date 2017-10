PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 14.10.2016 – 20.10.2016

Ştire online publicată Miercuri, 12 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

TONI ERDMANN-TONI ERDMANN (N-15) 2DAVANPREMIERARegia:Maren AdeCu:Peter Simonischek, Sandra HüllerGen film:Comedie,DramăDurata:120 minuteFilmul ni-l prezintă pe Peter Simonischek în rolul unui tată care vine după fiica lui (Sandra Huller) la Bucureti pentru a o învăa simul umorului.Miercuri:21:15Joi:21:15JACK REACHER:NEVER GO BACK-JACK REACHER:SA NU TE INTORCI NICIODATA! (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:Edward ZwickCu:Tom Cruise, Danika Yarosh, Cobie Smulders,Aldis Hodge, Robert KnepperGen film:Acțiune,Crimă,Dramă,Mister,ThrillerDurata:118 minuteAciunea îl prezintă pe Reacher în drum spre vechea sa bază militară din Virginia, pentru a lua cina cu o femeie numită recent comandatul bazei. Însă, când ajunge acolo, este acuzat de acte de violenă asupra unui coleg i de viol. Cum nu-i amintete de niciuna dintre aceste “scăpări”, protagonistul este hotărât să facă totul pentru a iei basma curată i a scoate adevărul la lumină.Miercuri:20:15Joi:20:15INFERNO-INFERNO (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Ron HowardCu:Tom Hanks, Omar Sy, Felicity Jones, Ben Foster, Alisha HengGen film:Mister,ThrillerDurata:121 minuteProfesorul Robert Langdon (Tom Hanks) este din nou atras într-un mister aproape imposibil de dezlegat i într-o cursă contracronometru pentru salvarea întregii lumi. Sub semnul uneia dintre cele mai misterioase i longevive capodopere ale literaturii, Divina Comedie a lui Dante Alighieri, aventurile la Florena ale reputatului profesor au ca scop oprirea unui act terorist ce va afecta soarta fiecărei persoane de pe glob. Descoperiri futuriste ale tiinei, picturi nemuritoare i explorarea unora dintre cele mai celebre clădiri ale frumosului ora italian punctează goana lui Langdon spre un deznodământ care ar putea schimba omenirea o dată pentru totdeauna.Vineri:16:00,18:45,21:00Sambata: 16:00,18:45,21:00Duminica: 16:00,18:45,21:00Luni: 16:00,18:45,21:00Marti: 16:00,18:45,21:00Miercuri: 16:00,18:45,21:00Joi: 16:00,18:45,21:00KUBO AND THE TWO STRINGS-KUBO SI LAUTA MAGICA (AG) 3DDUBLAT SI SUBTITRATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Travis KnightCu:Ralph Fiennes, Matthew McConaughey,Charlize Theron, Art ParkinsonGen film:AnimațieDurata:101 minuteKubo i lăuta magică este o aventură animată plasată într-o Japonie fantastică creată de legendarul studio Laika. Isteul Kubo, un adolescent bun la suflet, căruia îi dă voce Art Parkinson din Game of Thrones, duce o viaă modestă, spunând poveti oamenilor din orăelul lui de batină de pe malul mării, printre care Hosato (George Takei), Akihiro (Cary-Hiroyuki Tagawa) i Kameyo (Brenda Vaccaro).Existena linitită îi e dată peste cap în momentul când invocă fără să vrea un spirit din trecut, care năvălete din ceruri pe pământ pentru aduce la bun sfârit o vendetta veche de când lumea.Kubo îi unete forele cu Maimua (Charlize Theron) i cu Scarabeu (Matthew McConaughey), i pornete într-o aventură extraordinară pentru a-i salva familia, dar i pentru a dezlega misterul tatălui său, mort acum, odinioară cel mai mare samurai pe care omenirea l-a cunoscut vreodată.Cu ajutorul lăutei sale magice, Kubo trebuie să se lupte cu zei i cu montri, printre care cei mai fioroi sunt Regele Moon (Ralph Fiennes), dar i diabolicele surori Gemene (Rooney Mara). Va reui el, oare, să desluească secretul motenirii sale, să-i reunească familia, i să-i împlinească, astfel, destinul eroic?Vineri:13:45,16:15-DUBLATSambata: 11:45,13:45-DUBLAT |18:50-SUBTITRATDuminica: 11:45,13:45-DUBLAT |18:50-SUBTITRATLuni: 16:15-SUBTITRATMarti: 16:15-SUBTITRATMiercuri: 13:45,16:15-DUBLATJoi: 13:45,16:15-DUBLATTHE GIRL ON THE TRAIN-FATA DN TREN (N-15) 2DRegia:Tate TaylorCu:Chris Evans, Emily Blunt, Jared Leto, Laura PreponGen film:ThrillerDurata:112 minuteRomanul, apărut i la noi cu titlul Fata din tren, spune povestea unei tinere femei – a cărei viaă nu este tocmai roz – care urmărete în fiecare dimineaă, luând acelai tren, un cuplu tânăr i aparent perfect, ce locuiete într-o casă de lângă calea ferată. Într-o zi vede însă ceva ce o ochează i astfel ajunge să ia parte la vieile pe care le-a observat doar de pe margine.Vineri:14:00,16:30,19:00Sambata: 11:45,14:00,16:30,19:00Duminica: 11:45,14:00,16:30,19:00Luni: 16:30,19:00Marti: 16:30,19:00Miercuri: 14:00,16:30,19:00Joi: 14:00,16:30,19:00DOUA LOZURI-DOUA LOZURI (AP-12) 2DRegia:Paul NegoescuCu:Dorian Boguă, Dragoș Bucur, Alexandru PapadopolGen film:ComedieDurata:86 minuteDouă lozuri, în regia lui Paul Negoescu („O lună în Thailanda”), îi are ca protagoniti pe Drago Bucur, Dorian Boguă i Alexandru Papadopol, i spune povestea comică a unor oameni disperai care recurg la soluia visată de noi toi atunci când avem nevoie de bani repede i simplu – joacă la Loto 6/49... Dar nepriceperea le va juca feste, căci, ca să câtigi la loto nu e de ajuns numai să cumperi bilet, i acesta să fie câtigător, ci să i tii să ai grijă de el, să nu-l rătăceti...Vineri:18:30,20:15Sambata: 20:50Duminica: 20:50Luni: 18:30,20:15Marti: 18:30,20:15Miercuri: 18:30Joi: 18:30DEEPWATER HORIZON:EROI IN LARGUL MARII (AP-12) 2DRegia:J.C. Chandor, Peter BergCu:Mark Wahlberg, Dylan O’Brien, Kate Hudson,Kurt RussellGen film:DramăO explozie de proporii a avut loc în 20 aprilie 2010, la 1.500 m în Golful Mexic, la 80 km de Venice (Louisiana). Puul de petrol ce perfora platforma Deepwater Horizon a fost distrus de teribilul accident ce a ucis 11 lucrători, rânind ali 17. Mii de barili de petrol au început să fie eliberai zilnic din pu, iar „mareea neagră” ce a acoperit Golful i-a extins braele distrugătoare spre restul apelor lumii, riscând să afecteze pe termen lung animalele, viaa omului, chiar i industria.Vineri:21:15Sambata: 21:15Duminica: 21:15Luni: 21:15Marti: 21:15MISS PEREGRINE‘S HOME FOR PECULIAR CHILDREN:COPIII DOMNISOAREI PEREGRINE:INTRE DOUA LUMI (AP-12) 3DRegia:Tim BurtonCu:Terence Stamp, Samuel L. Jackson, Judi Dench, Eva GreenGen film:Aventuri,FantasticDurata:127 minuteJacob, în vârstă de 16 ani, urmărete nite indicii care îi duc pe o insulă misterioasă, unde descoperă ruinele dărăpanate ale colii Domnioarei Peregrine pentru Copii Ciudai. Pe măsură ce Jacob explorează dormitoarele i holurile abandonate, el descoperă că fotii ei ocupani erau mult mai mult decât ciudai; aveau puteri incredibile. i ar putea fi încă în viaă.Sambata: 16:15Duminica: 16:15JULIETA-JULIETA (AP-12) 2DRegia:Pedro AlmodóvarCu:Emma Suárez, Adriana Ugarte, Rossy de Palma, Inma CuestaGen film:DramăDurata:99 minuteJulieta trăiete în Madrid i tocmai i-a pierdut soul. Fiica sa a împlinit 18 ani i a decis să plece de-acasă fără nicio explicaie. Julieta face tot posibilul să o găsească însă singurul lucru pe care îl află este cât de puin îi cunotea fiica.Vineri:15:15,17:15,19:15Sambata: 15:15,17:15,19:15Duminica: 15:15,17:15,19:15Luni: 17:15,19:15Marti: 17:15,19:15Miercuri: 15:15,17:15,19:15Joi: 15:15,17:15,19:15STORKS-BERZELE (AG) 3D DUBLATRegia:Nicholas Stoller, Doug SweetlandCu:Ty Burrell, Katie Crown, Jennifer Aniston, Andy SambergGen film:Animație,Comedie,Familie,FantasticDurata:92 minuteBerzele, clasicul mijloc de transport pentru nou-născui, s-au reprofilat. Ele nu mai expediază bebelui, ci pachete. Când apare, însă, o comandă pentru un pui de om, cea mai competentă barză-curier trebuie să îndrepte problema i să livreze copilul.Vineri:14:15 DUBLATSambata: 12:15,14:00 DUBLATDuminica: 12:15,14:00 DUBLATMiercuri: 14:15 DUBLATJoi: 14:15 DUBLATBIRKEBEINERNE-THE LAST KING (AP-12) 2DRegia:Nils GaupCu:Ćsmund Brede Eike, Stig Henrik Hoff, Kristofer Hivju, Elg Elgesem, Anders DahlbergGen film:Acțiune,Aventuri,DramăDurata:99 minuteÎn anul 1206, Norvegia este sfâiată de un război civil. Fiul ilegitimm al regelui, bebeluul Hćkon Hćkonsson, pe care jumătate din regat îl vrea mort, este păzit cu sfinenie i în secret de doi bărbai. O poveste care a schimbat cursul istoriei NorvegieiVineri:21:20Sambata: 13:15,21:20Duminica: 13:15,21:20Luni: 21:20Marti: 21:20Miercuri: 21:20Joi: 21:20