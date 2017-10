PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 13.05.2016 – 19.05.2016

Ştire online publicată Miercuri, 11 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

X-MEN:APOCALYPSE- X-MEN:APOCALIPSA (AP-12) 3DAVANPREMIERARegia:Bryan SingerCu:James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Oscar Isaac, Sophie TurnerGen film:Acțiune,Aventuri,Fantastic,SFDupă succesul obinut cu X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST, regizorul Bryan Singer urcă pe noi culmi franciza, cu X-MEN: APOCALYPSE, în care protagonitii X-Men se luptă cu puternicul mutant original - Apocalypse. În 1983, invincibilul i nemuritorul Apocalypse este eliberat, după ce a fost îngropat timp de mai multe milenii. Furios că semenii săi nu mai sunt privii ca nite zei, Apocalypse adună o echipă de mutani puternici, inclusiv pe descurajatul Magneto, pentru a distruge lumea i a crea o nouă ordine mondială, peste care să domnească. Pentru a pune capăt drumului către distrugere al lui Apocalypse, Raven (Jennifer Lawrence) i Profesorul X (James McAvoy) conduc o echipă de tineri X-Men într-o bătălie memorabilă cu un inamic aparent de neoprit.Miercuri:15:15,18:35,20:30Joi: 15:15,18:35,20:30MOTHER‘S DAY-MAMA,CE ZI! (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Garry MarshallCu:Jennifer Aniston, Julia Roberts, Kate Hudson,Jason SudeikisGen film:Comedie,RomanticDurata:118 minuteNu există modalitate mai bună de a sărbători femeia decât cu o comedie semnată de regizorul Garry Marshall, cu actorii Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Kate Hudson și Julia Roberts în rolurile principale.Filmul surprinde poveștile mai multor familii care se pregătesc să petreacă împreună o zi specială, plină de surprize. Fie că e vorba despre o nouă idilă, despre o iubire pierdută sau lipsa dragostei, sărbătoarea care se apropie rapid se anunță a fi memorabilă. „Mamă, ce zi!” este un film complex, amuzant și emoționant în care orice femeie se poate regăsi.Vineri:14:00,16:30,19:00Sambata: 14:00,16:30,19:00Duminica: 14:00,16:30,19:00Luni: 16:30,19:00Marti: 16:30,19:00Miercuri: 14:00,16:30,19:00Joi: 14:00,16:30,19:00TUDO- TUDO (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Iura LuncasuCu:Aylin Cadir, Mihai Smarandache, Pavel UliciGen film:ThrillerDurata:95 minuteTudo este poveste lui Tudor (Mihai Smarandache), un medic rezident promiător dar căruia îi lipsete încrederea în sine și în capacitățile lui de chirurg. Tânărul pleacă în secret în munți pentru a da de urma unei fete (Aylin Cadîr) despre care bănuiete că este rănită, de care știe de la un pacient decedat. Speră că va fi în stare să o opereze și să-i salveze viața, demonstrându-și în felul acesta că este demn de o carieră în chirurgie.În expediția sa, Tudor trebuie să suporte acuzațiile și nemulțumirile meschine ale iubitei, Ilona (Oana Cârmaciu), care îl găsește în pădure și insistă să rămână cu el, deși este rugată să plece. Cei doi încep să aibă parte de întâlniri stranii i evenimente neprevăzute. Vineri:21:15Sambata: 21:15Duminica: 21:15Luni: 21:15Marti: 21:15ANGRY BIRDS MOVIE: ANGRY BIRDS FILMUL (AG) 2D/3D DUBLAT SI SUBTITRATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Clay Kaytis, Fergal ReillyCu:Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBrideGen film:Acțiune,Animație,ComedieDurata:97 minuteInspirat de unul dintre cele mai populare jocuri din ultimul deceniu, Angry Birds are în centrul ateniei păsăretul dintr-o pădure colorată. La ce să ină eroii mai mult decât la preioasele lor ouă, garanie a perpetuării speciei? Doar că ouăle sunt i un ingredient delicios pe masa maleficilor i întreprinzătorilor porci verzi, gata de orice pentru a-i îmbogăi festinurile cu o aa delicatesă. Când ouăle dispar ca prin minune, pică pe umerii descurcăreului Red (Jason Sudeikis), a partenerului său de nădejde Chuck (Josh Gad) i a explozivului Bomb (Danny McBride) să le recupereze...Vineri:13:45 3D-dublat,18:30 3D-subtitratSambata: 11:30 3D-dublat,12:00 2D-dublat,19:00 3D-subtitratDuminica: 11:30 3D-dublat,12:00 2D-dublat,19:00 3D-subtitratLuni: 18:30 3D-subtitratMarti: 18:30 3D-subtitratMiercuri: 13:45 3D-dublat,18:30 3D-subtitratJoi: 13:45 3D-dublat,18:30 3D-subtitratA HOLOGRAM FOR THE KING- HOLOGRAMA PENTRU REGE (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Tom TykwerCu:Tom Hanks, Sarita Choudhury, Alexander BlackGen film:Comedie,DramăDurata:97 minuteFilmul are la bază romanul cu acelai nume al lui Dave Eggers i spune povestea unui decăzut i disperat agent de vânzări american (Hanks), ce călătorete în Arabia Saudită pentru a asigura încheierea unui contract IT pentru un nou mall, construit în mijlocul deertului.Vineri:21:30Sambata: 21:30Duminica: 21:30Luni: 21:30Marti: 21:30Miercuri: 21:30Joi: 21:30THE COMMUNE-COMUNITATEA (AP-12) 2DRegia:Thomas VinterbergCu:Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm, Julie Agnete Vang, Fares FaresGen film:Dramă,FamilieDurata:90 minuteInspirat din copilăria lui Vinterberg din anii ’70, filmul spune povestea complicată a câtorva cupluri trecute de prima tinerețe care se hotărăsc să se mute împreună în aceeași casă pentru a încerca să evite rutina inerentă a mariajului.Vineri:18:45Samabata: 18:45Duminica: 18:45Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 21:15Joi: 21:15CAPTAIN AMERICA:CIVIL WAR-CAPITANUL AMERICA:RAZBOI CIVIL (AP-12) 3DRegia:Anthony Russo, Joe RussoCu:Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Elizabeth OlsenGen film:Acțiune,SF,ThrillerDurata:146 minutePrăpădul stârnit de Ultron pe Terra face guvernele lumii să se întrebe dacă există vreo ansă să îi ină în frâu pe supereroi. O lege mondială îi obligă pe acetia să se deconspire autorităilor. Dacă Tony Stark susine legea, Căpitanul America crede că aceasta limitează libertăile individuale. Ali supereroi se aliază poziiilor celor doi Răzbunători, iar curând se va ajunge la un război civil al supereroilor. Cine va învinge i cu ce pre?Vineri:15:45,20:30Samabata: 13:30,16:15,21:00Duminica: 13:30,16:15,21:00Luni: 15:45,20:30Marti: 15:45,20:30Miercuri: 15:45Joi: 15:4503.BYPASS-03.BYPASS (AP-12) 2DRegia:Nap ToaderCu:Medeea Marinescu, Alexandru Potocean,Gabriel SpahiuGen film:DramăDurata:90 minuteAciunea filmului „03.ByPass” se desfăoară pe parcursul unei ture de noapte a unui echipaj de salvare: o doctoriță, asistentul-amant și oferul-ambulanier. Cei trei aduc la spital un bătrân singur, muribund, dar care are ascuni sub saltea zeci de teancuri de bani.Vineri:16:15Samabata: 16:15Duminica: 16:15Luni: 16:15Marti: 16:15Miercuri: 16:15Joi: 16:15MA MA-MA MA (N-15) 2DRegia:Julio MedemCu:Àlex Brendemühl, Penélope Cruz, Asier EtxeandiaGen film:DramăDurata:111 minutema ma spune povestea emoționantă a Magdei, o femeie din Spania perioadei de criză 2010-2012, pentru care veștile proaste se succedă cu o viteză amețitoare: mai întâi șomajul, apoi soțul o părăsește pentru altă femeie mai tânără, plus un diagnostic medical necruțător. Cu toate acestea, Magda găsește puterea să lupte în continuare.Vineri:18:45Sambata: 11:45,18:45Duminica: 11:45,18:45Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 18:45Joi: 18:45MY SKINNY SISTER-SLABANOAGA DE SORA-MEA (AP-12) 2DRegia:Sanna LenkenCu:Rebecka Josephson, Henrik Norlén, Amy DiamondGen film:Dramă:FamilieDurata:95 minuteChiar când intră în interesanta lume a adolenscenei Stella descoperă că sora ei mai mare Katja, pe care o copiază în orice face, ascunde o dereglare digestivă. Afeciunea va distruge linitea familiei. O poveste despre gelozie, dragoste i trădare spusă cu umor i multă căldură.Vineri:14:15,21:00Sambata: 14:15,21:00Duminica: 14:15,21:00Luni: 21:00Marti: 21:00Miercuri: 14:15,21:00Joi: 14:15,21:00ROBINSON CRUSOE- ROBINSON CRUSOE (AG) 3D – DUBLATRegia:Vincent Kesteloot, Ben StassenCu:Matthias SchweighöferGen film:AnimațieDurata:90 minutePe o minusculă insulă exotică trăiete Vineri, un papagal exuberant, înconjurat de prietenii săi din acel paradis tropical. Dar Vineri nu se poate împiedica să viseze la călătorii în care să descopere lumea întreagă. După o furtună violentă, Vineri i prietenii lui se trezesc faă în faă cu o creatură ciudată: Robinson Crusoe.Vineri îi dă seama primul că străinul euat pe plajă e biletul lui de plecare de pe insulă pentru a pleca să exploreze lumi noi. La rândul său, Crusoe înelege repede că ansa lui de a supraviei pe insula aceea este să se împrietenească cu Vineri i celelalte animale.Vineri:14:15-dublatSambata:14:15-dublatDuminica: 14:15-dublatMiercuri:13:30-dublatJoi:113:30-dublatTHE JUNGLE BOOK –CARTEA JUNGLEI (AP-12) 3D DUBLAT Regia:Jon FavreauCu:Scarlett Johansson, Idris Elba, Neel Sethi, Bill Murray, Jamie DornanGen film:Aventuri,Dramă,FantasticCelebra colecie de povestiri a lui Rudyard Kipling are parte de o nouă ecranizare în regia lui Jon Favreau. Vom vedea cum micul Mowgli este crescut de lupoaica Raksha în junglă, devenind prieten la cataramă cu voiosul urs Baloo i precauta panteră neagră Bagheera. Pornit în căutarea familiei sale, Mowgli va trebui să-l înfrunte pe regele maimuelor, pe înfometatul piton Kaa, dar i pe fiorosul tigru Shere Khan, spaima întregii jungle! Va reui micul Mowgli să-i regăsească părinii?Vineri:16:00-dublatSambata: 12:15,16:00-dublatDuminica:12:15,16:00-dublatLuni: 16:00-dublatMarti:16:00-dublat