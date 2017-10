PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 12.02.2016 – 18.02.2016

HOW TO BE SINGLE-CUM SA FII SINGUR SI FERICIT (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Christian DitterCu:Dakota Johnson, Alison Brie, Rebel Wilson,Leslie MannGen film:Comedie,RomanticOrașul New York este plin de inimi singuratice care doresc perechea potrivită, iar Alice, Robin, Lucy, Meg, Tom i David au în comun nevoia de a învăța cum să fie singuri într-o lume plină de definiții în continuă evoluție ale dragostei.Vineri:16:00,18:45,21:00Sambata: 16:00,18:45,21:00Duminica: 16:00,18:45,21:00Luni: 18:45,21:00Marti: 18:45,21:00Miercuri: 16:00,18:45,21:00Joi: 16:00,18:45,21:00DEADPOOL-AKA X-MEN ORIGINS:DEADPOOL (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Tim MillerCu:Ryan Reynolds, Gina CaranoGen film:Acțiune,Fantastic,SFDurata:106 minuteAcest film va fi un “reboot” total al personajului din X-Men Origins: Wolverine.Supranumit “mercenarul cu gură mare”, Deadpool obține, în urma unui experiment militar care dorea să redea abilitatea de regenerare rapidă a lui Wolverine, puteri incredibile (invulnerabilitatea la puteri telepatice și telekinezice, rezistența la droguri și toxine, dar și prelungirea vieții grație puterilor de refacere ale organismului său). Acestea vin, însă, și cu unele inconveniente: instabilitatea psihică și un fizic desfigur.Vineri:17:00,21:30Sambata: 12:15,17:00,21:30Duminica: 12:15,17:00,21:30Luni: 21:30Marti: 21:30Miercuri: 17:00,21:30Joi: 17:00,21:30ZOOLANDER NO.2 – ZOOLANDER 2 (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Ben StillerCu:Owen Wilson, Ben StillerGen film:ComedieDurata:100 minuteDupă 15 ani, talentele lui Derek (Ben Stiller) și ale lui Hansel (Owen Wilson) sunt din nou necesare! De data aceasta, pentru a-l împiedica pe maleficul Mugatu (Will Ferrell) să distrugă... lumea!Alături de ei vor fi Olivia Munn, Benedict Cumberbatch, Penelope Cruz, Kristen Wiig, dar și Justin Bieber, Kanye West și frumoasa noastră româncă, Mădălina Ghenea!Vineri:19:00Sambata: 19:00Duminica: 19:00Luni: 19:00Marti: 19:00Miercuri: 19:00Joi: 19:00ORIZONT-ORIZONT (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Marian CrișanCu:András Hatházi, Rodica Lazăr, Zsolt BogdánGen film:Dramă,ThrillerDurata:93 minuteÎncercând să își găsească „norocul’, Lucian (András Hatházi) și Andra (Rodica Lazăr) – soț și soție, preiau în administrare o cabană pierdută undeva în Munții Apuseni. Lucrurile par să meargă bine până când Lucian realizează că tot ce se întâmplă pe munte și la cabană e controlat de Zoli (Bogdan Zsolt), un cap al mafiei tăierilor ilegale de păduri.Vineri:21:45Sambata: 21:45Duminica: 21:45Luni: 19:30Marti: 19:30Miercuri: 19:30Joi: 19:30BLUE BLOOD-SANGE ALBASTRU (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Lírio FerreiraCu:Armando Babaioff, Rômulo BragaGen film:DramăDurata:119 minuteMare, circ și iubire imposibilă. În urmă cu 22 de ani, un bâiat de 9 ani a fost despărțit de sora lui, pe o insulă paradisiacă, dar aridă și vulcanică, din mijlocul Oceanului Atlantic de Sud. Decizia a fost luată de mama celor doi, care se temea de apariția unei atracții interzise între frați. Băiatul a fost trimis pe continent și dat în grija lui Kaleb, conducătorul unui vechi circ, unde a devenit Zolah - Omul Glon?. Seducător, dar izolat și singuratic, Zolah a devenit el însuși o insulă la care sentimentul de iubire nu ajunge niciodată. și, după tot acest timp, circul revine pe insula care i-a fost cândva cămin lui Zolah.Vineri:17:15Sambata: 17:15Duminica: 17:15Luni: 17:15Marti: 17:15Miercuri: 17:15Joi: 17:15LA TETE HAUTE-CAPUL SUS (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Emmanuelle BercotCu:Sara Forestier, Catherine Deneuve, Benoît MagimelGen film:DramăDurata:120 minuteLa tête haute spune povestea lui Malony, creterea lui de la ase la optsprezece ani, perioadă în care judecătorul copiilor și asistentul social încearcă să-l salveze. Acesta a fost filmat în regiunile Nord-Pas de Calais, Rhône-Alpes și Paris, cu participarea lui Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Sara Forestier i Rod Paradot, care joacă personajul principal.Vineri:19:30Sambata: 14:45,19:30Duminica: 14:45,19:30Luni: 21:45Marti: 21:45Miercuri: 21:45Joi: 21:45DIRTY GRANDPA-BUNICUL DEZLANTUIT (N-15) 2DRegia:Dan MazerCu:Robert De Niro, Zac EfronGen film:ComedieDurata:102 minuteChiar înainte de nunta lui, un tip mai mereu crispat, este păcălit să-și conducă bunicul, un fost general de armată pervers, în Florida, pentru vacanța de primăvară.Vineri: 19:15Sambata: 19:15Duminica: 19:15Luni: 19:15Marti: 19:15Miercuri: 19:15Joi: 19:15OPEN SEASON:SCARED SILLY-NAZDRAVANII DIN PADURE:SPERIOSUL SPERIOSILOR (AG) 2D DUBLATRegia:David FeissCu:Kathleen Barr, Garry ChalkGen film:Animație,ComedieBoog, Elliot, și toată gașca lor veselă se întorc pentru noi aventuri... de speriat!Vineri:13:15,15:00Sambata: 11:30,13:15,15:00Duminica: 11:30,13:15,15:00Miercuri: 13:15,15:00Joi: 13:15,15:00CONCUSSION-TRAUMA (AP-12) 2DRegia:Peter LandesmanCu:Will Smith, Luke Wilson, Gugu Mbatha-Raw,Alec Baldwin, Adewale Akinnuoye-AgbajeGen film:Dramă,SportDurata:123 minuteWill Smith interpretează rolul principal din Trauma, un thriller dramatic bazat pe incredibila dar adevărata poveste a imigrantului Benner Omalu, un strălucit neuropatolog, care făcând o importantă descoperire medicală a ajuns, ca și David împotriva lui Goliat, să se lupte cu una dintre cele mai puternice instituții ale lumii.Vineri:21:15Sambata: 21:15Duminica: 21:15Luni: 21:15Marti: 21:15Miercuri: 21:15Joi: 21:15ALVIN AND THE CHIPMUNKS:THE ROAD CHIP-ALVIN SI VEVERITELE:MAREA AVENTURA (AG) 2DRegia:Walt BeckerCu:Matthew Gray Gubler, Justin Long, Jesse McCartney, Jason Lee, Bella Thorne, Kaley Cuoco, Anna FarisGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:86 minutePrintr-o serie de neînțelegeri, Alvin, Simon și Theodore ajung să creadă că Dave o va cere în căsătorie noua sa iubită în New York City - și va scăpa de ei. Au trei zile la dispoziție să ajungă la el și să oprească crererea în căsătorie.Vineri:14:00Sambata: 12;00,14:00Duminica: 12:00,14:00Luni: 16:00Marti: 16:00Miercuri: 14:00Joi: 14:00THE FINEST HOUR-FURTUNA EXTREMA (AG) 3DRegia:Craig GillespieCu:Chris Pine, Casey Affleck, Ben FosterGen film:Acțiune,Dramă,Istoric,ThrillerDurata:118 minutePe 18 februarie 1952, o furtună masivă a lovit New England, distrugând orașe de-a lungul Coastei de Est, cu consecințe dezastruoase asupra navelor, inclusiv SS Pendleton, un petrolier T-2 pornit spre Boston, care a fost literalmente rupt în două, cu peste 30 de marinari prinși în interiorul pupei ce s-ascufundat rapid. În calitate de ofițer superior la bord, primul inginer asistent Ray Sybert (Casey Affleck) își dă seama repede că trebuie să preia comanda echipajului speriat și să inspire oamenii să lase deoparte diferențele dintre ei și să lucreze împreună pentru a supraviețui uneia dintre cele mai mari furtuni care a lovit vreodată Coasta de Est.Între timp, după ce vestea dezastrului ajunge la stația US Coast Guard din Chatham, Massachusetts, ofițerul Daniel Cluff (Eric Bana) dispune o operațiune îndrăzneață de a salva oamenii de pe mare. În ciuda neșansei copleșitoare, patru bărbați, conduși de Căpitanul Bernie Webber (Chris Pine) de la Paza de Coastă, pornesc într-o barcă de salvare din lemn, cu un motor prost echipat și puține unelte de navigație, să se confrunte cu temperaturi sub zero, valuri de 30 de metri înălțime și vânt cu forța unui uragan.Vineri:14:30Sambata: 14:30Duminica: 14:30Luni: 17:00Marti: 17:00Miercuri: 14:30Joi: 14:30FIFTY SHADES OF BLACK-CINCIZECI DE UMBRE ALE LUI BLACK (N-15) 2DRegia:Michael TiddesCu:Marlon WayansGen film:ComedieDurata:95 minuteO parodie erotică ce vă poartă printr-un labirint de întâmplări și întâlniri dure și premature pornind din camera de joacă a lui Mr. BlackVineri:16:45Sambata: 16:45Duminica: 16:45Luni: 16:45Marti: 16:45Miercuri: 16:45Joi: 16:45THE BOY AND THE BEAST-BAIATUL SI BESTIA (AP-12) 2D SUBTITRATRegia:Mamoru HosodaCu:Shôta Sometani, Rirî Furankî, Mamoru Miyano,Kumiko AsôGen film:Acțiune,Animație,AventuriDurata:119 minuteShybuia: lumea oamenilor. Jutengai: lumea Bestiei. Băiatul și Bestia trăiesc izolați în două lumi separate, dar într-o zi băiatul intră în lumea Bestiei și devine discipolul Bestiei Kumatetsu și primește numele de Kyuta. Această întâlnire spectaculoasă este începutul unei aventuri care depășește limitele imaginației. The Boy and the Beast/Băiatul și Bestia este o călătorie spre un univers fantastic, cu momente emoționante și amuzante, o călătorie în care spectatorul redescoperă valoarea prieteniei, a loialității și a dragostei. Premii/Nominalizari: Annie Awards: Nominated for Best Animated Feature - Independent, San Sebastian Film Festival: Official Selection, Toronto Film Fesival (TIFF Kids), Gijón Film Festival: Official Selection (Animation)Vineri:14:45Sambata: 11:45Duminica: 11:45Miercuri: 14:45Joi: 14:45