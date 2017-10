PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 10.03.2017 - 16.03.2017

Ştire online publicată Miercuri, 08 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

2017 OSCAR NOMINATED SHORTS ANIMATIONS-NOMINALIZARI OSCAR 2017 SCURT METRAJE ANIMATII (AG) 2DSambata:12:30Duminica:12:30Miercuri:14:302017 OSCAR NOMINATED SHORTS FILMS-NOMINALIZARI OSCAR 2017 PACHET 5 SCURT METRAJE (AG) 2DSambata:16:00Duminica:16:00SILENCE-PUTEREA CREDINTEI (N-15) 2DAVANPREMIERARegia:Martin ScorseseCu:Liam Neeson, Andrew Garfield, Adam DriverGen film:Dramă,IstoricDurata:130 minuteMult anticipatul film despre credință și religie al reputatului regizor Martin Scorsese, „Silence” este povestea a doi misionari portughezi care pornesc într-o călătorie periculoasă în Japonia secolului al XVII-lea în căutarea mentorului lor dispărut și pentru a răspândi creștinismul. În acea perioadă, conducerea japoneză și elita samurailor erau hotărâte să eradicheze creștinismul în toate formele ei. Adepții erau vânați și torturați, forțați să renunțe la credință sau uciși în chinuri groaznice.Scenariul filmului este scris de Scrosese împreună cu Jay Cocks și are la bază romanul publicat de Shusaka Endo în 1966 care pune sub semnul întrebării lipsa răspunsului divin în fața suferinței umane.Cu Andrew Garfield, Adam Driver și Liam Neeson în rolurile principale, „Silence: Puterea credinței” ajunge în cinematografele din țară din 17 martie. Un film distribuit de Freeman Entertainment.Miercuri:18:30Joi:18:30ALIBI.COM-ALIBI.COM (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Philippe LacheauCu:Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien ArrutiGen film:ComedieDurata:90 minuteGreg a făcut o firmă care se numete Alibi.com i care furnizează orice tip de alibi. Împreună cu Augustin, asociatul său, i cu Medhi, noul său angajat, acetia elaborează stratageme i înscenări imbatabile pentru a-i acoperi clienii.Dar, când Greg o cunoate pe Flo, o tânără blondă i sexy, dar care urăte bărbaii mincinoi, lucrurile încep să se complice, căci Greg începe relaia prin a-i ascunde fetei adevărata natura a activităii lui. Când Flo îl duce pe Gre să-l prezinte părinilor, acesta are ocul vieii lui: Gérard, tatăl lui Flo, este i el unul din clienii lui…Vineri:17:00,19:00Sambata: 17:00,19:00Duminica: 17:00,19:00Luni: 17:00,19:00Marti: 17:00,19:00Miercuri: 17:00,19:00Joi: 17:00,19:00MOONLIGHT-IN LUMINA LUNII (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Barry JenkinsCu:Shariff Earp, Naomie Harris, Mahershala Ali,Janelle Monáe, Alex R. HibbertGen film:DramăDurata:111 minuteÎn lumina lunii / Moonlight urmărete un tânăr american de culoare, din copilărie i până la maturitate, în timp ce se străduiete să-i găsească sensul în lume. Povestea atemporală despre legături umane i descoperirea de sine conturează un portret dinamic al vieii contemporane afro-americane i o intensă meditaie personală i poetică asupra identităii, familiei, prieteniei i dragostei.Vineri:16:00,20:30Sambata: 20:30Duminica: 20:30Luni: 16:00,20:30Marti: 16:00,20:30Miercuri: 16:00,20:30Joi: 16:00,20:30KONG:SKULL ISLAND-KONG:INSULA CRANIILOR (AP-12) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Jordan Vogt-RobertsCu:Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Corey Hawkins, Brie LarsonGen film:Acțiune:Aventuri,FantasticDurata:118 minuteÎn acțiunea SF “Kong: Insula Craniilor” producătorii blockbuster-ului „Godzilla” reinventează povestea de început a unuia dintre cei mai puternici montri. Producția Warner Bros. Pictures are premiera la cinema în data de 10 martie 2017.Regizat de Jordan Vogt-Roberts, filmul prezintă expediția pe o insulă virgină din Pacific a unei echipe de savanți, soldați i exploratori. Departe de tehnologia modernă, acetia se aventurează pe domeniul sălbatic al marelui Kong, intrând astfel într-o confruntare supremă dintre om i natură. Pe domeniul uriaei primate nu există niciun loc sigur pentru omenire, iar echipa trebuie să îi folosească toate cunotințele pentru a supraviețuiVineri:16:15,18:45,21:00Sambata: 14:15,18:45,21:00Duminica: 14:15,18:45,21:00Luni: 16:15,18:45,21:00Marti: 16:15,18:45,21:00Miercuri: 16:15,18:45,21:00Joi: 16:15,18:45,21:00I,DANIEL BLAKE-I, DANIEL BLAKE (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Ken LoachCu:Sharon Percy, Hayley Squires, Dave JohnsGen film:DramăDurata:100 minuteDaniel Blake este un bătrân din nord-estul Angliei care se îmbolnăvete i are nevoie de asistenă socială din partea statului. În timp ce se chinuie să învingă sistemul birocratic pentru a obine acest ajutor, el o întâlnete pe Katie, care ar vrea să scape de la azilul pentru nefamiliti, dar pentru asta trebuie să accepte un apartament la sute de kilometri distană. Filmul este o frumoasă poveste despre solidaritate i fraternitate.Vineri:18:25Sambata: 12:00,18:25Duminica: 12:00,18:25Luni: 18:25Marti: 18:25Miercuri: 18:25Joi: 18:25LOGAN-LOGAN (N-15) 2DRegia:James MangoldCu:Patrick Stewart, Hugh Jackman, Elizabeth Rodriguez, Doris MorgadoGen film:Acțiune,Dramă,SFDurata:137 minuteÎn viitorul apropiat, oboseala îl va opri pe Logan să îl îngrijească pe Profesorul X, grav bolnav i aflat într-o ascunzătoare aflată la grania mexicană. Dar încercările lui Logan de a se ascunde de lume i de urmările faptelor sale iau sfârit o data cu apariia unui tânăr mutant ghidat de forele întunecate.Vineri:15:45,18:30,21:15Sambata: 15:45,18:30,21:15Duminica: 15:45,18:30,21:15Luni: 15:45,18:30,21:15Marti: 15:45,18:30,21:15Miercuri: 15:45,21:30Joi: 15:45,21:30ANA,MON AMOUR-ANA,MON AMOUR (AP-12) 2DRegia:Calin Peter NetzerCu:Mircea Postelnicu, Diana CavalliotiGen film:DramăDurata:125 minute“Ana, mon amour” este analiza unei povești de dragoste, o incursiune atipică ce surprinde cele mai tensionate și delicate momente din evoluția unui cuplu.Toma și Ana se cunosc în facultate, se apropie rapid și încep o relație de iubire care devine în scurt timp o luptă contra tuturor. Din cauza unor probleme din copilărie, Ana are frecvent atacuri de panică, iar Toma își asumă rolul de protector necondiționat.Deși pare să dețină controlul asupra relației, ani mai târziu el se trezește gravitând în jurul unei femei pe care nu o poate înțelege, forțându-se până la limită în încercarea de a o salva.Vineri:14:30,20:45Sambata: 14:30,20:45Duminica: 14:30,20:45Luni: 20:45Marti: 20:45Miercuri: 20:45Joi: 20:45BALLERINA-BALERINA (AG) 3D DUBLATRegia:Éric Warin, Eric SummerCu:Elle Fanning, Dane DeHaanGen film:Animație,Aventuri,Familie,MuzicalDurata:89 minuteAnimația 3D “Balerina” prezintă aventura lui Felicie, o tânără orfană care are o singură pasiune: dansul. Alături de Victor, cel mai bun prieten al său care își dorește să devină un inventator renumit, pun la cale un plan extrem de îndrăzneț pentru a fugi din orfelinat direct la Paris, Orașul Luminilor și al tuturor posibilităților. Felicie va trebui să lupte mai mult ca niciodată, să se autodepășească și să învețe din greșeli astfel încât să poată transforma în realitate cel mai nebunesc vis al său... Într-o bună zi va deveni cea mai grațioasă balerină de la Opera din Paris.Vineri:14:00Sambata: 12:00,14:00Duminica: 12:00,14:00Miercuri: 14:00LA MADRE-DE CE,MAMA? (AP-12) 2DRegia:Alberto MoraisCu:Nieve de Medina, Laia Marull, Javier MendoGen film:DramăDurata:89 minuteMiguel este un copil de 14 ani aflat pe punctul de a fi internat într-un centru de minori din Asturia deoarece mama lui, omera i cu o viaă personală instabilă, nu este în măsură să se ocupe de el. Când serviciile sociale încep să-l caute, mama acestuia este obligată să il ascundă în casa lui Bogdan, un iubit al ei, român, care locuiete într-un ora din apropiere. Însă Miguel are o obsesie unică de a se întoarce la mama lui, și totul se precipită atunci când mama lui dispare dintr-odată.Vineri:14:00Sambata: 14:00Duminica: 14:00Miercuri: 14:00ROCK DOG-ROK DOG (AG) 3D DUBLATRegia:Ash BrannonCu:Sam Elliott, J.K. Simmons, Mae Whitman, Tina FeyGen film:AnimațieDurata:80 minuteUn mastiff tibetan un pic naiv, dar plin de entuziasm, pornete într-o călătorie plină de peripeii după ce dă din întâmplare peste un aparat de radio, convins că are stofă de rocker i că va face carieră de muzician.Vineri:14:15Sambata: 12:15,16:30Duminica: 12:15,16:30Miercuri: 14:15