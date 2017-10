PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 09.09.2016 – 15.09.2016

Ştire online publicată Miercuri, 07 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

#SELFIE 69 (AP-12)2DAVANPREMIERARegia:Cristina IacobCu:Crina Semciuc, Olimpia Melinte, Flavia HojdaGen film:ComedieDurata:116 minutePrietenii buni la nevoie se cunosc dar tot atunci te și încurcă. După o despărțire hardcore, Roxi, Yasmine și Ana se reunesc într-un pariu care le va schimba viețile: Care se mărită prima în trei zile?Miercuri:14:15,16:30,18:45Joi: 14:15,16:30,18:45SULLY-SULLY:MIRACOLUL DE PE RAUL HUDSON (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Clint EastwoodCu:Tom Hanks, Laura Linney, Autumn Reeser,Aaron EckhartGen film:Biografic,DramăFilmul biografic produs în format 3D de către studiourile Warner Bros îl are în scaunul regizoral pe Clint Eastwood, iar protagonist este Tom Hanks. Acesta îl va portretiza pe eroul național Chesley „Sully” Sullenberger, pilot american care a aterizat forțat în râul Hudson, în ianuarie 2009, cu un avion de linie, salvând viața tuturor celor 155 de pasageri.Vineri:21:00Sambata: 21:00Duminica: 21:00Luni: 17:00Marti: 17:00Miercuri: 21:00Joi: 21:00I.T.-I.T. (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:John MooreCu:Stefanie Scott, Pierce Brosnan, Michael Nyqvist, Anna FrielGen film:Crimă,Dramă,Mister,ThrillerDurata:95 minuteMike Regan are tot ce și-ar putea dori: o familie frumoasa și fericită și o locuință inteligentă, ultramodernă. Mai mult, compania pe care o conduce e pe cale să dea lovitura. Totul merge bine până când relația lui Mike cu cel mai apropiat consultant al său se strică. Fiica adolescentă a lui Mike începe să fie urmărită, iar întreaga familie este asaltată și hărțuită prin toate mijloacele tehnologice posibile.Vineri:14:00,19:00Sambata: 14:00,19:00Duminica: 14:00,19:00Luni: 19:00,21:00Marti: 19:00,21:00Miercuri: 14:00,19:00Joi: 14:00,19:00RATCHET AND CLANK-RATCHET SI CLANK:CAVALERII GALAXIEI (AG) 3D DUBLATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Jericca Cleland, Kevin MunroeCu:David Kaye, James Arnold Taylor, Jim Ward,Jim WardGen film:AnimațieDurata:94 minuteRatchet, un lombax naiv, și ciudatul roboțel Clank se văd nevoiți să-și unească forțele pentru prima dată pentru a dejuca planul diabolic al unui investitor care vrea să masacreze galaxia pentru a-și construi planeta perfectă doar pentru el.Bazat pe jocul de mare succes marca Sony Computer Entertainment, RATCHET ȘI CLANK. CAVALERII GALAXIEI dorește să facă cunoștință unui nou public de toate vârstele cu universul amuzant, insolent și burdușit de acțiune al eroilor noștri, oferind, în același timp, fanilor vechi ai jocului primul film de lung metraj despre aventurile lor preferate.Vineri:14:30 dublatSambata: 12:30 dublatDuminica: 12:30 dublatLuni: 16:30 dublatMarti: 16:30 dublatMiercuri: 14:30 dublatJoi: 14:30 dublatSIERANEVADA-SIERANEVADA (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Cristi PuiuCu:Mimi Brănescu, Bogdan DumitracheGen film:DramăDurata:173 minuteAcțiunea din „SIERANEVADA” are loc la trei zile de la atentatul din redacția hebdomadarului parizian, Charlie Hebdo și la patruzeci de zile de la moartea tatălui său, când Lary, un medic trecut de 40 de ani, urmează să își petreacă ziua de sâmbătă însoțit de tânăra lui soție, în sânul familiei, reunite cu ocazia comemorării celui dispărut. Evenimentul, însă, nu se derulează conform așteptărilor.Vineri:13:45,17:15,20:20Sambata: 13:45,17:15,20:20Duminica: 13:45,17:15,20:20Luni: 17:15,20:20Marti: 17:15,20:20Miercuri: 13:45,17:15,20:20Joi: 13:45,17:15,20:20COLLIDE-COLIZIUNEA (N-15) 2DRegia:Eran CreevyCu:Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley,Anthony HopkinsGen film:AcțiuneDurata:99 minuteAflat în Germania, Casey, un tânăr excursionist american, se îndrăgostește de Juliette, o colegă împreună cu care călătorește prin Europa. Când ea este diagnosticată cu o boală incurabilă, Casey se hotărăște să-l prade pe un gangster german, Hagen, pentru a face rost de banii pentru tratamentul care i-ar putea salva viața lui Juliette.Planul lui Casey nu reușește însă, pentru că Hagen află și îl prinde. În ciuda tuturor obstacolelor, Casey reușește să scape din mâna oamenilor lui Hagen, să fure una dintre mașinile acestuia și să fugă cu ea pe autostradă. Urmărit prin toată Germania, el gonește ca să-și salveze viața dar și ca să ajungă la Juliette înaintea oamenilor lui Hagen.Vineri:14:15,18:30Sambata: 14:15,18:30Duminica: 14:15,18:30Luni: 18:30Marti: 18:30Miercuri: 21:15Joi: 21:15THE BFG-MARELE URIAS PRIETENOS (AG) 3D SUBTITRATRegia:Steven SpielbergCu:Ruby Barnhill, Rebecca Hall, Penelope Wilton,Mark Rylance, Jemaine ClementGen film:Aventuri,Familie,FantasticDurata:115 minuteTalentele a doi dintre cei mai talentați povestitori din lume – Roald Dahl și Steven Spielberg – se vor combina pentru prima oară pentru a aduce pe marile ecrane iubita carte pentru copii „Marele Uriaș Prietenos”, devenită o lucrare clasică a genului.Regizată de Spielberg, producția relatează povestea unei orfane și a Uriașului care îi face cunoștință cu fascinanta, dar periculoasa lui lume. Spre deosebire de toți ceilalți asemenea lui, Marele Uriaș Prietenos (Mark Rylance) este extrem de amabil și gentil.Deși la început micuța Sophie se teme de lumea uriașă în care a ajuns, își dă seama repede că însoțitorul ei este o creatură blândă, iar curiozitatea o împinge să pună zeci de întrebări. Amicul ei o învață totul despre magie și felul în care transmite vise copiilor de pe Pământ, dar o avertizează în același timp că o revoltă a giganților este pe cale să distrugă echilibrul pământenilor. Astfel, misiunea celor doi va fi aceea de a salva omenirea de uriașul pericol din universul magic, pe cale să izbucnească.Vineri:19:15,21:30 SUBTITRATSambata: 19:15,21:30 SUBTITRATDuminica: 19:15,21:30 SUBTITRATLuni: 18:45 SUBTITRATMarti: 18:45 SUBTITRATMiercuri: 19:15,21:30 SUBTITRATJoi: 19:15,21:30 SUBTITRATNINE LIVES-NOUA VIETI (AG) 2DRegia:Barry SonnenfeldCu:Jennifer Garner, Kevin SpaceyGen film:ComedieDurata:87 minuteRegizat de Barry Sonnenfeld, responsabil pentru seria Men In Black, filmul NINE LIVES/NOUĂ VIEȚI îi are în distribuție pe actorii Kevin Spacey, într-un rol așa cum nu l-ați mai văzut până acum, Christopher Walken, Jennifer Garner, Cheryl Hines, Robbie Amell, și ne avertizează că, atunci cînd vrei să faci un cadou cuiva drag, cel mai bine e să pui suflet, altfel riști să-ți pierzi tu sufletul, așa cum o pățește Kevin Spacey când, simțindu-se vinovat că stă mai mult la birou decât cu familia sa, decide să-i ia fiicei sale cadoul pe care aceasta și-l dorea de câțiva ani – o pisică.Presat de timp, ajunge la singurul pet shop deschis, care, însă, nu e unul magic, așa că nici pisica pe care o cumpără de acolo nu va fi una obișnuită. În drum spre petrecerea fiicei sale are un accident și, când își vine în fire, mai să și-o piardă din nou: se trezește prins în corpul pisicii de la magazinul magic de animale de companie! Oare va reuși să redevină afaceristul fără sentimente, cum era înainte de “transformare”? Sau viața îi dă o lecție și îl ține captiv în pufoșenia pe care toată familia lui o va îndrăgi, mai puțin el, care ura pisicile, până ce va deveni un om mai bun?Vineri:16:15,20:45Sambata: 12:15,16:15,20:45Duminica: 12:15,16:15,20:45Luni: 16:15,20:45Marti: 16:15,20:45MECHANIC:RESURRECTION-MECANICUL 2 (N-15) 2DRegia:Dennis GanselCu:Tommy Lee Jones, Jessica Alba, Jason StathamGen film:Acțiune,Crimă,ThrillerArthur Bishop a crezut că și-a lăsat în urmă trecutul criminal, când dușmanul său cel mai periculos îi răpește iubirii vieții. Acum, el este obligat să călătorească prin toată lumea pentru a comite trei asasinate imposibile, făcând ce face el cel mai bine, să pară accidenteVineri: 17:00Sambata: 17:00Duminica: 17:00Luni: 21:15Marti: 21:15Miercuri: 17:00Joi: 17:00PETE‘S DRAGON-PETE SI DRAGONUL (AG) 3D DUBLATRegia:David LoweryCu:Robert Redford, Oakes Fegley, Bryce Dallas HowardGen film:Aventuri:FamilieDurata:105 minuteAflat ca regizor la al doilea lungmetraj, David Lowery ne prezintă Pete’s Dragon, povestea unui tânăr orfan și a celui mai bun prieten al lui, Elliott, care, întâmplător, este dragon.Vineri:16:30-DUBLATSambata: 12:00,16:30-DUBLATDuminica: 12:00,16:30-DUBLATMiercuri: 16:30-DUBLATJoi: 16:30-DUBLATTHE SECRET LIFE OF PETS-SINGURI ACASA (AG) 3D dublat Regia:Yarrow Cheney, Chris RenaudCu:Louis C.K., Kevin Hart, Jenny Slate, Hannibal Buress, Eric Stonestreet, Ellie Kemper, Dana Carvey, Albert BrooksGen film:Animație,Comedie,FamilieDurata:90 minuteIllumination Entertainment și Universal Pictures prezintă cel de-al cincilea lor proiect comun, animația SINGURI ACASĂ, o comedie despre ce fac animăluțele noastre de companie după ce noi plecăm la serviciu sau la școală zi de zi.Superstarurile Eric Stonestreet și Kevin Hart debutează ca voci de animație de lung metraj, și lor li se alătură Ellie Kemper, Lake Bell, Jenny Slate, Bobby Moynihan, Hannibal Buress și Albert Brooks.Producători sunt Chris Meledandri, fondator și CEO Illumination, împreună cu Janet Healy, colaboratoarea sa de lungă durată, iar regizori sunt Chris Renaud (Despicable Me, Despicable Me 2) și Yarrow Cheney. Scenariul le aparține lui Brian Lynch, Cinco Paul & Ken Daurio.Sambata: 14:30 3D dublatDuminica: 14:30 3D dublat