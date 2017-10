PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 08.04.2016 – 14.04.2016

CRIMINAL-CRIMINAL (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:Ariel VromenCu:Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds, Kevin Costner, Gary Oldman, Gal GadotGen film:Acțiune,Crimă,DramăDurata:113 minuteFilmul are în centru un personaj periculos i greu de controlat, un deinut (jucat de Costner), căruia i se implantează memoria i abilităile unui fost agent CIA. într-o încercare disperată de a împiedica declanarea unui plan mortal.Miercuri:20:45Joi:20:45THE JUNGLE BOOK –CARTEA JUNGLEI (AP-12) 3D DUBLAT SI SUBTITRATAVANPREMIERARegia:Jon FavreauCu:Scarlett Johansson, Idris Elba, Neel Sethi, Bill Murray, Jamie DornanGen film:Aventuri,Dramă,FantasticCelebra colecie de povestiri a lui Rudyard Kipling are parte de o nouă ecranizare în regia lui Jon Favreau. Vom vedea cum micul Mowgli este crescut de lupoaica Raksha în junglă, devenind prieten la cataramă cu voiosul urs Baloo i precauta panteră neagră Bagheera. Pornit în căutarea familiei sale, Mowgli va trebui să-l înfrunte pe regele maimuelor, pe înfometatul piton Kaa, dar i pe fiorosul tigru Shere Khan, spaima întregii jungle! Va reui micul Mowgli să-i regăsească părinii?Joi:13:15,15:30-dublat ,18:15-subtitratTHE BOSS – SEFA (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:Ben FalconeCu:Peter Dinklage, Melissa McCarthy, Kristen Bell,Kathy BatesGen film:ComedieDurata:99 minuteUn titan al industriei este trimisă la închisoare după ce este arestată pentru utilizarea abuzivă a informaiilor confideniale. Când iese gata să se reinventeze ca cea mai recentă vedetă a Americii, nu toată lumea pe care a păcălit-o este gata să uite i să ierte.Miercuri:15:00,19:30Joi:17:30EDDIE THE EAGLE – EDDIE “VULTURUL” (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Dexter FletcherCu:Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher WalkenGen film:Comedie,Dramă,SportDurata:105 minutePovestea primului ski jumper al Marii Britanii care s–a calificat la Jocurile Olimpice de Iarnă.Vineri:16:00Sambata: 16:00Duminica: 16:00Luni: 16:00Marti: 16:00Miercuri:18:30Joi: 18:3010 CLOVERFIELD LANE-STRADA CLOVERFIELD 10 (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Dan TrachtenbergCu:Mary Elizabeth Winstead, John Goodman,John Gallagher Jr.Gen film:Dramă,Mister,SF,ThrillerDurata:105 minuteDupă ce este implicată într-un accident rutier, o tânără se trezește în casa și grija a doi bărbați care pretind că lumea exterioară a fost grav afectată de un atac chimic de amploare.Vineri:21:30Sambata: 18:45Duminica: 18:45Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 21:30Joi: 21:30KUNG FU PANDA 3-KUNG FU PANDA 3 (AG) 3D DUBLATRegia:Jennifer Yuh, Alessandro Carloni:Cu:Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman,Jackie Chan, Lucy LiuGen film:Acțiune,Animație,Aventuri,Comedie,FamilieDurata:95 minuteDupă ce a scăpat Valea Linitită de maleficul lord Shen, panicul i mâncăciosul Po se bucură de gloria faptelor sale de vitejie. Relaxarea i toate bunătăile din lume îi încântă zilele, dar fericirea nu va dura prea mult, căci dolofanul panda va avea de înfruntat o extraordinară ameninare supranaturală al cărei scop este distrugerea completă a spiritului kung fu! Trădarea unuia dintre Cei cinci furioi îl va mâhni nespus pe Po, care va trebui să dea totul pentru a dovedi valoarea inestimabilă a prieteniei i a încrederii i pentru a-i salva din nou pe locuitorii din Vale.Sambata: 11:15,13:15Duminica: 11:15,13:15Miercuri:16:30Joi: 16:30MINTE-MA FRUMOS IN CENTRUL VECHI (AP-12) 2DRegia:Iura LuncasuCu:Sorin Miron, Pavel Ulici, Nicoleta Hâncu,Alexandru Unguru, Aida EconomuGen film:Comedie,RomanticDurata:116 minuteÎn regia lui Iura Luncau i cu un scenariu semnat de Adrian Lustig, “Minte-mă frumos în Centrul Vechi” spune povestea a cinci tineri actori ce pregătesc un spectacol într-un teatru din Centrul Vechi. Doru, Dora, Lucy, Alecu i Freddy alcătuiesc un armonios pentagon amoros. Dora i Lucy sunt îndrăgostite de Doru, dar Doru e îndrăgostit de păcănele. Alecu e îndrăgostit de Dora, dar se mulumete cu Lucy. Lucy se mulumete cu toi, dar Freddy... Chiar: pe cine iubete Freddy? Că doar nu pe Antonio, sufleurul trupei... Un singur lucru e cert: cămătarii nu-l iubesc deloc pe Doru, mai ales când e în joc onoarea brandului Marlon. Noroc cu Toni, care, dei au trecut 3 ani de la „Minte-mă frumos”, nu i-a pierdut talentul de hacker. i cum Oana, soia lui, i-a pus în minte să-i năească pe Dora i Doru, Toni mai lovete o dată.Vineri:20:30Sambata: 20:30Duminica: 20:30Luni: 20:30Marti: 20:30Miercuri:16:00Joi: 16:00THE OTHER SIDE OF THE DOOR-DE CEALALTA PARTE (IM-18) 2DRegia:Johannes RobertsCu:Sofia Rosinsky, Sarah Wayne Callies, Logan Creran, Jeremy SistoGen film:HorrorDurata:96 minuteDupă ce fiul ei piere subit într-un tragic accident, Maria (Sarah Wayne Callies) află despre un ritual care i-ar putea aduce fiul înapoi pentru a-și lua rămas bun. Femeia nesocotește însă un avertisment sacru, tulburând astfel echilibrul dintre viață și moarte.Vineri:18:30Sambata: 18:30Duminica: 18:30Luni: 18:30Marti: 18:30ZOOTOPIA-ZOOTROPOLIS (AG) 3D DUBLATRegia:Rich Moore, Jared Bush, Byron HowardCu:Shakira, Jason Bateman, Idris Elba, Ginnifer GoodwinGen film:Acțiune,Animație,Aventuri,Comedie,FamilieDurata :108 minuteÎn orașul animal Zootopia, o vulpe cu gura mare trebuie să fugă când i se înscenează o crimă. Polițistul cel mai bun din Zootopia, un iepure neprihănit, este pe urma vulpii, dar când amândoi devin țintele unei conspirații, sunt obligați să lucreze împreună și descoperă că și dușmanii naturali pot deveni cei mai buni prieteni.Vineri: 13:15Sambata: 11:30Duminica: 11:30THE 7TH DWARF –AL SAPTELEA PITIC (AG) 2D DUBLATRegia:Harald Siepermann, Boris AljinovicCu:Ralf Schmitz, Otto Waalkes, Mirco Nontschew,Gustav-Peter Wöhler, Boris AljinovicGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:87 minuteHaideți să pornim în marea aventură fantastică a celor șapte pitici!Este ajunul celei de-a 18-a aniversări a prințesei Rose, iar la castelul Fantabularasa tot regatul se pregătește pentru sărbătoare. Au sosit deja Albă ca Zăpada, cei șapte pitici, Cenușăreasa și Scufița Roșie.Chiar înainte ca orologiul să bată miezul nopții, Bobo, cel mai mic dintre pitici, o înțeapă din greșeală pe Printesa Rose (Frumoasa din Pădurea Adormită) cu un ac blestemat, iar întregul regat cade într-un somn de o sută de ani!Bobo și ceilalți șase pitici pornesc într-o aventură periculoasă, pentru a-l găsi pe Jack, care să o trezească pe Rose cu sărutul lui. Ei îi vor înfrunta cu vitejie și umor pe dragonul care scuipă flăcări și pe Dellamorta, vrăjitoarea cea rea și geloasă!Sambata: 13:30Duminica: 13:30BATMAN V SUPERMAN :DAWN OF JUSTICE/BATMAN VS SUPERMAN:ZORII DREPTATII(AG) 3D SUBTITRATRegia:Zack SnyderCu:Henry Cavill, Ben Affleck, Amy Adams, Gal GadotGen film:Acțiune,Aventuri,Fantastic,SFDurata:151 minuteTemându-se că aciunile supereroului privit ca un zeu rămân nesupravegheate, puternicul i formidabilul apărător al Gotham-ului îl provoacă pe salvatorul adorat, modern al Metropolis-ului, în vreme ce lumea nu se poate hotărî de ce tip de erou are mai mare nevoie. Cum Batman i Superman sunt în război, apare o nouă ameninare ce pune omenirea într-un pericol fără precedent.Vineri:15:30,18:15,21:00Sambata: 15:30,18:15,21:00Duminica: 15:30,18:15,21:00Luni: 15:30,18:15,21:00Marti: 15:30,18:15,21:00Miercuri: 15:30,18:15,21:00Joi: 20:30MY BIG FAT GREEK WEDDING 2- MY BIG FAT GREEK WEDDING 2 (AG) 2DRegia:Kirk JonesCu:John Corbett, Nia VardalosGen film:ComedieDurata:94 minuteAventurile familiei Portokalos continuă. O continuare a comediei din 2002, „Nuntă a la grec“.Lucrând încă în restaurantul grecesc al părinților ei, Paris crește văzând cu ochii. Fata e pe cale să încheie studiile liceale, dar Toula și Ian, părinții ei, au dificultăți în căsnicie. Când cei doi află că nu au fost niciodată căsătoriți oficial, planurile pentru o nouă nuntă încep să apară. Poate această nouă și zgomotoasă nuntă grecească să reunească familia?Vineri:17:30,19:30Sambata: 16:30,21:15Duminica: 16:30,21:15Luni: 16:30,21:15Marti: 16:30,21:15Miercuri: 17:30Joi: 19:30BARBIE:SPY SQUAD-BARBIE IN ECHIPA SPIOANELOR (AG) 2D DUBLATRegia:Conrad HeltenCu:Rebecca Husain, Jenny PellicerGen film:Animație,FamilieDurata:75 minuteBarbie™, împreună cu prietenele sale, Teresa™ i Renee™, se transformă din nite sportive care se antrenează intensiv în spioane sub acoperire în această nouă aventură plină de aciune!Când o agenie de spioni ultrasecrei remarcă talentul lor sportiv extraordinar, fetele sunt recrutate pentru a porni pe urmele unui ho de bijuterii care a reuit până acum să se facă scăpat. Cu ajutorul gadgeturilor lor high-tech, cu deghizările lor elegante, i cu ajutorul unor animale de companie-roboi, fetele îi vor pune minile ascuite la contribuie pentru ca misiunea lor să nu fie… imposibilă!Vineri:15:00Sambata: 13:45Duminica: 13:45Joi: 15:00BANAT(CALATORIA) (N-15) 2DRegia:Adriano ValerioCu:Edoardo Gabbriellini, Elena RadonicichGen film:DramăDurata:84 minuteFilmul spune povestea unor tineri aflai în plină criză: un moment suficient de apăsător îi privează pe Ivo i Clara de libertatea de a visa. Sunt doi străini care îi împart bunele i relele vârstei de 30 de ani, precum i dezamăgirea faă de tot ce îi înconjoară. Clara a ieit dintr-o relaie de lungă durată i e pe cale să îi piardă locul de muncă. Ivo este omer, iar frustrările îl împing spre o decizie radicală.“Banat (Călătoria)” relatează povestea unei emigraii în sensul opus celei obinuite: nu din România în Italia, ci din Italia în România, în căutarea unui loc de muncă i a fericirii. Este oare exilul din propria ară singura cale spre împlinire?Vineri:15:15,19:15Sambata: 15:15,17:15,21:20Duminica: 15:15,17:15,21:20Luni: 15:15,19:15Marti: 15:15,19:15Miercuri: 15:15,19:15Joi: 15:15,19:15OPERASJON ARKTIS-OPERATIUNEA ARCTIC (AG) 2DRegia:Grethe Bűe-WaalCu:Nicolai Cleve Broch, Lars Arentz-Hansen,Kaisa Gurine Antonsen, Ida Leonora Valestrand EikeGen film:FamilieDurata:87 minuteDin cauza unei greeli tragice, Julia, în vârstă de 13 ani, i Ida i Sindre, sora i fratele ei gemeni de opt ani, ajung pe o insulă părăsită. Nimeni nu tie unde sunt. Trebuie să înfrunte teama, dar i provocări periculoase: animale sălbatice, vremea dezlănuită, lipsa hranei i problema comunicării cu lumea civilizată. Cine îi va salva?Vineri:17:15,21:20Sambata: 13:15,19:15Duminica: 13:15,19:15Luni: 17:15,21:20Marti: 17:15,21:20Miercuri: 17:15,21:20Joi: 17:15,21:20