PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 07.07.2017 –13.07.2017

Ştire online publicată Miercuri, 05 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

WAR FOR THE PLANET OF THE APES-PLANETA MAIMUTELOR:RAZBOIUL (AP-12) 3DAVANPREMIERARegia:Matt ReevesCu:Judy Greer, Woody Harrelson, Andy Serkis,Steve Zahn, Ty OlssonGen film:Acțiune,Aventuri,Dramă,SF,ThrillerO națiune de primate extrem de evoluate genetic, condusă de Caesar, intră într-un amplu conflict armat cu oamenii.Miercuri:18:30Joi:18:30SPIDER-MAN:HOMECOMING-OMUL PAIANJEN:INTOARCEREA ACASA (AP-12) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Jon WattsCu:Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.Gen film:Acțiune,Aventuri,Fantastic,SFDurata:134 minuteUn tânăr Peter Parker/Omul - Păianjen (Tom Holland), care a debutat în Captain America: Civil War, intră în Universul Cinematografic Marvel, jucând rolul titular din Omul-păianjen: Întoarcerea acasă. Adorat de o lume întreagă, Spider-Man este cel mai popular personaj de benzi desenate din istorie și bijuteria coroanei pentru Marvel comics, spun realizatorii. Acum, el revine într-o nouă versiune, proaspătă și hazlie, produsă de Marvel Studios, care îl aduce pe Peter Parker pentru prima dată pe ecran alături de eroii Universului Cinematografic Marvel.Încântat de experiența sa alături de răzbunători/Avengers, Peter revine acasă, unde locuiește împreună cu mătușa May (Marisa Tomei), evoluând sub directa supraveghere a noului său mentor, Tony Stark (Robert Downey Jr.). Peter încearcă să revină la vechea sa rutină zilnică – atras de gândul de a deveni ceva mai mult decât un simplu vecin cumsecade – dar atunci când apare Vulturul (Michael Keaton), un nou personaj malefic, acesta devine un pericol pentru toate lucrurile importante din viața lui Peter. Momentul său a sosit, pentru că el este pus la încercare pentru a deveni eroul care trebuie să devină. În Omul - păianjen: întoarcerea acasă, Peter Parker încearcă să se alăture Răzbunătorilor. Dar Tom Holland, care-l interpretează pe țesătorul plaselor de păianjen, are o mulțime de obstacole de depășit până să se alăture eroilor săi favoriți. „După ce trece prin lupta vieții sale alături de Răzbunători, în timpul Războiului Civil, se trezește că nu mai are nimic de făcut”, explică Holland. „Tony Stark l-a însărcinat să se ocupe de toate problemele cartierului, cum ar fi să dea jos pisicile și câinii din copaci, să le ajute pe bătrâne să traverseze strada, sau să-i prindă pe hoții de buzunare – nimic prea periculos. Dar apoi, Spider-Man dă peste armamentul high-tech, iar asta îl obligă să-și dezvolte și să-și folosească noi abilități și puteri”.Iar dacă Peter va deveni demn de calitatea de Avenger, vom vedea până la finalul filmului. Vineri: 16:15,19:00,21:30Sambata:13:45, 16:15,19:00,21:30Duminica: 13:45, 16:15,19:00,21:30Luni: 16:15,19:00,21:30Marti: 16:15,19:00,21:30Miercuri: 16:15,19:00,21:30Joi: 16:15,19:00,21:30THE HOUSE-OPRATIUNEA “CAZINOUL” (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Andrew Jay CohenCu:Will Ferrell, Allison Tolman, Amy Poehler,Andrea Savage, Jason MantzoukasGen film:ComedieDurata:88 minuteDupă ce Scott și Kate Johansen (Will Ferrell și Amy Poehler) pierd economiile pentru studiile fiicei lor Alex, îi cuprinde disperarea la gândul că singurul lor copil nu va absolvi facultatea. Cu ajutorul vecinului Frank (Jason Mantzoukas) decid să deschidă un casino ilegal în casă.„Operațiunea Cazinoul” este primul lung metraj regizat de Andrew Jay Cohen, după un scenariu scris împreună cu Brendan O’Brien. Comedia este produsă de Nathan Kahane, Joe Drake, Brendan O’Brien, Andrew Jay Cohen, Jessica Elbaum, Will Ferrell și Adam McKay.Vineri: 18:45Sambata: 18:45Duminica: 18:45Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 18:45Joi: 18:45POWIDOKI-IMAGINEA DE APOI (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Andrzej WajdaCu:Boguslaw Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa Zamachowska, Zofia WichlaczGen film:Biografic,Dramă,IstoricDurata:98 minuteFilmul spune povestea carismaticului pictor Władysław Strzemińsk, care s-a opus realismului socialist și a reușit să își păstreze libertatea artistică, în ciuda obstacolelor de ordin politic de care s-a lovitVineri: 14:05,18:30Sambata: 14:05,18:30Duminica: 14:05,18:30Luni: 18:30Marti: 18:30Miercuri: 14:05,18:30Joi: 18:30DESPICABLE ME 3-SUNT UN MIC TICALOS 3 (AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATRegia:Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric GuillonCu:Jenny Slate, Kristen Wiig, Steve CarellGen film:Acțiune,Animație,Aventuri,Comedie,Familie,SFDurata:96 minuteEchipa care ne-a adus pe marile ecrane Sunt un mic ticălos, precum și două din cele mai de succes animațiii din 2013 și 2015, Sunt un mic ticălos 2 și Minionii, se întoarce pentru a continua aventurile lui Gru, Lucy, și a adorabilelor lor fiice, Margo, Edith și Agnes, alături, bineînțeles de simpaticii Minioni.Steve Carell le dă voce gemenilor Gru și Dru, Kristen Wiig, soției lui, Lucy, iar Trey Parker este vocea din spatele celui mai redutabil inamic pe care Gru va fi nevoit să-l înfrunte, Balthazar Bratt, un fost copil-vedetă încremenit în anii ’80, când a cunoscut o fulgerătoare ascensiune, apoi decădere ca protagonist a unui serial TV care a fost anulat brusc.Vineri: 14:10 dublat Sambata:12:00 dublat,14:00 subtitratDuminica: 12:00 dublat,14:00 subtitratLuni: 16:00 dublatMarti: 16:00 dublat/18:30 subtitratMiercuri: 14:10 dublat Joi: 16:00 dublatBABY DRIVER-BABY DRIVER (N-15) 2DRegia:Edgar WrightCu:Lily James, Jon Bernthal, Ansel Elgort, Kevin SpaceyGen film:Acțiune,Comedie,CrimăDurata:113 minuteCe iese când un puști tăcut, cu un trecut traumatizant și un prezent incert, își tratează rănile vechi cu muzică și cai-putere? Drifturi spectaculoase, situații amuzante și pericole extreme – toate, în ritmul nelipsitelor căști. Talentul său la volan este exploatat în jafuri ingenioase, organizate de un interlop fără scrupule (Kevin Spacey). Când nu apasă pedala accelerației pentru bani, Baby se dedică îngrijirii unui bătrân cvasi-orb, singurul pe care îl poate numi familie. Îndrăgostit de fata visurilor lui, Baby întrevede șansa de a evada din viața infracțională și de a-și crea alt viitor. Dar îl va lasa oare anturajul?Vineri: 16:30,20:30Sambata: 16:30,20:30Duminica: 16:30,20:30Luni: 20:30 Marti: 20:30 Miercuri: 16:30,20:30Joi: 20:30ON BODY AND SOUL-DESPRE TRUP SI SUFLET (IM-18) 2DRegia:Ildikó EnyediCu:Alexandra Borbély, Géza Morcsányi, Zoltán SchneiderGen film:DramăDurata:116 minute“Despre trup și suflet” este o poveste de dragoste atipică, între doi introvertiți care descoperă, printr-o întâmplare, că au același vis în fiecare noapte. Endre este directorul financiar al unui abator unde Maria este transferată pentru a se ocupa de controlul calității. Un incident intern îl determină pe Endre să aducă un psiholog care să intervieveze angajații. Află astfel că, în fiecare noapte, ei doi visează același vis. Ceea ce la început părea să fie o întâmplare se transformă într-o frumoasă poveste despre emoție și iubire dar, mai ales, despre doi oameni care învață să-și exprime adevăratele sentimente, în ciuda barierelor pe care și le-au impus ei înșiși.Vineri: 16:00,20:45Sambata: 16:00,20:45Duminica: 16:00,20:45Luni: 16:00,20:45Marti: 16:00,20:45Miercuri: 16:00,20:45Joi: 16:00,20:45ONCE UPON A TIME IN VENICE-CAINELE…SAU VIATA!(N-15) 2DRegia:Mark CullenCu:Jason Momoa, Bruce Willis, John GoodmanGen film:Acțiune,ComedieDurata:93 minuteSteve Ford (Bruce Willis) este un detectiv privat din Los Angeles a cărui viață personală, dar și profesională e dată peste cap când multiubitul său câine, Buddy, e furat de o bandă extrem de periculoasă. Urmează o avalanșă de evenimente, care mai de care mai periculoase, dar și mai amuzante: ca să-și recapete cățelul, Steve e nevoit să negocieze cu răpitorii, în timp ce se trezește vânat de doi frați răzbunători, de oamenii unui cămătar, cărora li se adaugă un șir întreg de personaje extrem de dubioase. Steve ne arată ce înseamnă să întreci orice limită când e vorba să-ți aduci înapoi acasă cel mai bun prieten (al omului)...Vineri:14:30Sambata: 14:30Duminica: 14:30Luni:16:30Marti:16:30Miercuri: 14:30Joi: 16:30TRANSFORMERS:THE LAST KNIGHT –TRANSFORMERS:ULTIMUL CAVALER (N-15) 3DRegia:Michael BayCu:Laura Haddock, Mark Wahlberg, Anthony HopkinsGen film:Acțiune,Aventuri,SF,ThrillerTransformers: Ultimul cavaler zdruncină din temelii universul francizei și redefinește ceea ce înseamnă să fii erou. Oamenii sunt în război cu Transformerii, și Optimus Prime a dispărut. Cheia salvării viitorului nostru e adânc îngropată în secretele trecutului, în istoria neștiută a Transformerilor pe Pământ. Cei pe umerii cărora cade uriașa misiune de a salva lumea noastră formează o alianță căreia nu i se dau prea multe șanse: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord britanic (Sir Anthony Hopkins), și o profesoară de la Oxford (Laura Haddock).În viața oricui vine un moment când suntem chemați să facem un gest eroic. În Transformers: Ultimul cavaler, cei vânați sunt cei care vor deveni eroi. Eroii vor deveni dușmani diabolici. O singură lumea va putea supraviețui – va fi, oare, lumea noastră, sau lumea lor va învinge?Vineri:18:15,21:00Sambata: 18:15,21:00Duminica: 18:15,21:00Luni: 20:45Marti: 20:45Miercuri:21:15Joi:21:15CARS 3-MASINI 3 (AG) 2D|3D DUBLATRegia:Brian FeeCu:Owen Wilson, Cristela Alonzo, Chris Cooper,Nathan Fillion, Larry the Cable Guy, Armie HammerGen film:Animație,Aventuri,Comedie,Familie,SportDurata:109 minuteDe această dată îl vedem pe erou ieșit din lumina reflectoarelor după ce este învins în curse de adversari mai rapizi. Ajutat de Mater și Sally, Lighting vrea să se întoarcă pe pistă și să-l înfrunte pe noul star al curselor, Jackson Storm.Vineri: 14:00 3DSambata: 12: 15 2D|11:30 3DDuminica: 12: 15 2D|11:30 3DMiercuri: 14:00 3DTHE MUMMY-MUMIA (N-15) 3DRegia:Alex KurtzmanCu:Tom Cruise, Sofia Boutella, Russell Crowe,Javier Botet, Annabelle WallisGen film:Acțiune,Aventuri,FantasticDurata:120 minuteProtagonistul filmului este un membru al trupelor speciale ale Marinei Militare a SUA, Tyler Colt. Misiunea sa, aceea de eliminare a unui grup terorist ascuns într-un buncăr, îl poartă în deșertul irakian. Pătrunde astfel într-un loc magic, unde puternice și misterioase forțe îi întorc pe militari unul împotriva celuilalt. Tyler este singurul care scapă cu viață. Pătrunzând tot mai adânc în străvechiul și misteriosul mormânt ce a fost luat drept buncăr, acesta descoperă un sarcofag negru de fier, marcat cu simboluri egiptene precum Ankh (simbolul vieții veșnice) și Ochiul lui Horus. Aici, Tyler este mânat de forțe magice să deschidă sarcofagul. Însă în momentul în care introduce mâna în interiorul acestuia, este pe loc marcat cu un simbol în formă de stea. De aici înainte, mintea îi este blestemată cu viziuni ale lui Ashurbanipal, Regele Asiriei...Vineri:16:00Sambata: 16:00Duminica: 16:00Luni:18:30Marti:18:30Miercuri: 16:00