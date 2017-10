PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 02.09.2016 – 08.09.2016

Ştire online publicată Joi, 01 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

SULLY-SULLY:MIRACOLUL DE PE RAUL HUDSON (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:Clint EastwoodCu:Tom Hanks, Laura Linney, Autumn Reeser,Aaron EckhartGen film:Biografic,DramaFilmul biografic produs în format 3D de catre studiourile Warner Bros îl are în scaunul regizoral pe Clint Eastwood, iar protagonist este Tom Hanks. Acesta îl va portretiza pe eroul na?ional Chesley „Sully” Sullenberger, pilot american care a aterizat for?at în râul Hudson, în ianuarie 2009, cu un avion de linie, salvând via?a tuturor celor 155 de pasageri.Miercuri:18:45Joi:18:45COLLIDE-COLIZIUNEA (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Eran CreevyCu:Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley,Anthony HopkinsGen film:ActiuneDurata:99 minuteAflat în Germania, Casey, un tânar excursionist american, se îndragosteste de Juliette, o colega împreuna cu care calatoreste prin Europa. Când ea este diagnosticata cu o boala incurabila, Casey se hotaraste sa-l prade pe un gangster german, Hagen, pentru a face rost de banii pentru tratamentul care i-ar putea salva viata lui Juliette.Planul lui Casey nu reuseste însa, pentru ca Hagen afla si îl prinde. În ciuda tuturor obstacolelor, Casey reuseste sa scape din mâna oamenilor lui Hagen, sa fure una dintre masinile acestuia si sa fuga cu ea pe autostrada. Urmarit prin toata Germania, el goneste ca sa-si salveze viata dar si ca sa ajunga la Juliette înaintea oamenilor lui Hagen.Vineri:16:15,20:30Sambata: 16:15,20:30Duminica: 16:15,20:30Luni: 16:15,20:30Marti: 16:15,20:30Miercuri: 16:15,20:30Joi: 16:15,20:30THE BFG-MARELE URIAS PRIETENOS (AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Steven SpielbergCu:Ruby Barnhill, Rebecca Hall, Penelope Wilton,Mark Rylance, Jemaine ClementGen film:Aventuri,Familie,FantasticDurata:115 minuteTalentele a doi dintre cei mai talenta?i povestitori din lume – Roald Dahl ?i Steven Spielberg – se vor combina pentru prima oara pentru a aduce pe marile ecrane iubita carte pentru copii „Marele Uria? Prietenos”, devenita o lucrare clasica a genului.Regizata de Spielberg, productia relateaza povestea unei orfane si a Uriasului care îi face cunostinta cu fascinanta, dar periculoasa lui lume. Spre deosebire de toti ceilalti asemenea lui, Marele Urias Prietenos (Mark Rylance) este extrem de amabil si gentil.Desi la început micuta Sophie se teme de lumea uriasa în care a ajuns, îsi da seama repede ca însotitorul ei este o creatura blânda, iar curiozitatea o împinge sa puna zeci de întrebari. Amicul ei o învata totul despre magie si felul în care transmite vise copiilor de pe Pamânt, dar o avertizeaza în acelasi timp ca o revolta a gigantilor este pe cale sa distruga echilibrul pamântenilor. Astfel, misiunea celor doi va fi aceea de a salva omenirea de uriasul pericol din universul magic, pe cale sa izbucneasca.Vineri:13:45,16:00 DUBLAT/19:00 SUBTITRATSambata: 12:20,17:00 DUBLAT/19:15 SUBTITRATDuminica: 12:20,17:00 DUBLAT/19:15 SUBTITRATLuni: 16:00 DUBLAT/19:00 SUBTITRATMarti: 16:00 DUBLAT/19:00 SUBTITRATMiercuri: 13:45,16:00 DUBLAT/19:00 SUBTITRATJoi: 13:45,16:00 DUBLAT/19:00 SUBTITRATNINE LIVES-NOUA VIETI (AG) 2DRegia:Barry SonnenfeldCu:Jennifer Garner, Kevin SpaceyGen film:ComedieDurata:87 minuteRegizat de Barry Sonnenfeld, responsabil pentru seria Men In Black, filmul NINE LIVES/NOUA VIE?I îi are în distribu?ie pe actorii Kevin Spacey, într-un rol a?a cum nu l-a?i mai vazut pâna acum, Christopher Walken, Jennifer Garner, Cheryl Hines, Robbie Amell, ?i ne avertizeaza ca, atunci cînd vrei sa faci un cadou cuiva drag, cel mai bine e sa pui suflet, altfel ri?ti sa-?i pierzi tu sufletul, a?a cum o pa?e?te Kevin Spacey când, sim?indu-se vinovat ca sta mai mult la birou decât cu familia sa, decide sa-i ia fiicei sale cadoul pe care aceasta ?i-l dorea de câ?iva ani – o pisica.Presat de timp, ajunge la singurul pet shop deschis, care, însa, nu e unul magic, a?a ca nici pisica pe care o cumpara de acolo nu va fi una obi?nuita. În drum spre petrecerea fiicei sale are un accident ?i, când î?i vine în fire, mai sa ?i-o piarda din nou: se treze?te prins în corpul pisicii de la magazinul magic de animale de companie! Oare va reu?i sa redevina afaceristul fara sentimente, cum era înainte de “transformare”? Sau via?a îi da o lec?ie ?i îl ?ine captiv în pufo?enia pe care toata familia lui o va îndragi, mai pu?in el, care ura pisicile, pâna ce va deveni un om mai bun?Vineri:14:15,18:30Sambata:12:15,14:15,18:30Duminica: 12:15,14:15,18:30Luni: 18:30Marti: 18:30Miercuri: 14:15,18:30Joi: 14:15,18:30MARAUDERS-PRADATORII (N-15) 2DRegia:Steven C. MillerCu:Bruce Willis, Adrian Grenier, Dave BautistaGen film:ActiuneDurata:107 minuteSteve Hutchenson (Chick Bernhard), managerul Bancii Na?ionale din Hubert îi da unei femei mai în vârsta un portofoliu, și o conduce spre ieșire. În acel moment, patru indivizi echipa?i în costume de Kevlar napustesc în birou, mitraliind totul în jur. Ace?tia sunt Tornado, Hurricane, Thunder ?i Squall. Thunder scoate un pistol ?i începe sa loveasca în stânga ?i în dreapta angaja?ii bancii; pe smart watch activeaza o comanda sumbra: deschide sertarul, nu activa alarma, altfel managerul tau o sa moara.Agentul special Jonathan Montgomery (Christopher MELONI) are mul?i ani de experien?a în care a vazut tot ce poate fi mai rau într-un om. Dar niciun caz nu l-a afectat mai mult decât unul anume, care l-a marcat pe plan personal, ?i care l-a facut sa se întrebe daca este capabil sa respecte juramântul pe care l-a facut, acela de a respecta legea.Jeffrey Hubert (Bruce WILLIS), î?i etaleaza succesul financiar ?i puterea de care dispune în func?ia de pre?edinte ?i proprietar al bancii Hubert National. Prime?te vestea jafului fara sa arate vreo emo?ie, caci ?tie ca are resursele necesare la care sa apeleze ca sa pedepseasca pe oricine îndrazne?te sa fure de la el.Agentul special Montgomery investigheaza cazul împreuna cu agen?ii Greg Stockwell (Dave BAUTISTA) ?i Chase (Lydia HULL), carora li se alatura agentul începator, fost pu?ca? marin Michael Wells (Adrian GRENIER).Urmând firele investiga?iei, ace?tia încep sa descopere o conspira?ie care a fost mu?amalizata cu bani ?i corup?ie. Montgomery se vede nevoit sa lupte cu corup?ia ?i abuzul teritorial al poli?iei locale, dar ?i cu presa care cere rezultate rapide. Împreuna cu echipa sa duc o batalie contracronometru pentru a prinde jefuitorii, a caror violen?a extrema transforma ora?ul într-o zona de razboiVineri:16:30,21:15Sambata: 16:30,21:15Duminica: 16:30,21:15Luni: 21:15Marti: 21:15Miercuri: 14:00,20:45Joi: 14:00,20:45DON`T BREATHE AKA A MAN IN THE DARK-OMUL DIN INTUNERIC (N-15) 2DRegia:Fede AlvarezCu:Stephen Lang, Jane Levy, Franciska Töröcsik,Emma Bercovici, Dylan Minnette, Daniel ZovattoGen film:Horror,ThrillerDurata:88 minuteTrei prieteni patrund în casa unui singuratic orb, convin?i ca vor ob?ine un câ?tig facil, numai pentru a se afla într-o lupta terifianta pe via?a ?i pe moarte în Omul din întuneric, al doilea film artistic al scenaristului ?i regizorului Fede Alvarez (Evil Dead) ?i al legendarului producator Sam Raimi. În al doilea sau film artistic, Alvarez ne surprinde cu un thriller horror de o complexitate brutala, care aduce un trio de ho?i în fa?a unui adversar nea?teptat de periculos.Hotarâta sa fuga de la mama sa denaturata ?i sa-?i salveze sora mai mica de la existen?a fara nicio perspectiva care pare inevitabila pentru amândoua, Rocky (Jane Levy) va face orice pentru a reu?i. Ea ?i prietenii sai Alex (Dylan Minnette) ?i Money (Daniel Zovatto) au dat o serie de spargeri planificate minu?ios pentru a strânge suficien?i bani ca sa plece din cumplitul ora? natal Detroit.Oricum, infrac?iunile lor marunte erau o recompensa insuficienta, astfel ca în momentul în care cei trei afla ca un orb (Stephen Lang) care traie?te într-o casa dintr-un cartier abandonat are o mica avere ascunsa în casa, au decis sa dea lovitura finala ?i cea mai mare. Dar planul lor devine periculos în momentul în care victima vizata de ei se dovede?te a fi mai înfioratoare decât au anticipat vreodata.În timp ce-i pânde?te continuu prin casa sa puternic fortificata, ei descopera cu oroare ca omul are mai mult decât bani ascun?i acolo. ?ocant ?i captivant, thrillerul lui Alvarez, deosebit, uimitor din punct de vedere vizual, men?ine un ritm frenetic pâna în ultimul minut ?ocant.Un grup de prieteni patrunde în casa unui barbat orb foarte bogat, crezând ca au gasit victima ideala dar s-au în?elat.Vineri: 19:15,21:20Sambata: 19:15,21:20Duminica: 19:15,21:20Luni: 19:15,21:20Marti: 19:15,21:20Miercuri: 19:15,21:20Joi: 19:15,21:20KIKI,EL AMOR SE HACE-SEX DUPA RETETA (AG)Regia:Paco LeónCu:Fernando Soto, Javier Rey, Josele Román,Lucio BaglivoGen film:ComedieDurata:102 minuteO comedie jucausa si fara inhibitii despre dorinta si fantezii erotice, eliberate de toate constrângerile sociale.Cinci povesti despre iubire si sex, într-o vara calduroasa la Madrid, unde protagonistii descopera fatete ciudate si neobisnuite ale pacatelor trupesti, cu nume imposibil de pronuntat, precum: dacrifilia, elifilia, somnofilia, poliamori, harpaxofilia… Tabuurile sunt desfiintate unul câte unul, pe masura ce cuplurile se elibereaza de complexe si nu-si refuza nicio forma de placere.Vineri: 17:15Sambata: 17:15Duminica: 17:15Luni: 17:15Marti: 17:15Miercuri: 17:15Joi: 17:15MECHANIC:RESURRECTION-MECANICUL 2 (N-15) 2DRegia:Dennis GanselCu:Tommy Lee Jones, Jessica Alba, Jason StathamGen film:Actiune,Crima,ThrillerArthur Bishop a crezut ca ?i-a lasat în urma trecutul criminal, când du?manul sau cel mai periculos îi rape?te iubirii vie?ii. Acum, el este obligat sa calatoreasca prin toata lumea pentru a comite trei asasinate imposibile, facând ce face el cel mai bine, sa para accidenteVineri: 21:30Sambata: 21:30Duminica: 21:30Luni: 21:30Marti: 21:30Miercuri: 21:30Joi: 21:30PETE`S DRAGON-PETE SI DRAGONUL (AG) 3D DUBLATRegia:David LoweryCu:Robert Redford, Oakes Fegley, Bryce Dallas HowardGen film:Aventuri:FamilieDurata:105 minuteAflat ca regizor la al doilea lungmetraj, David Lowery ne prezinta Pete's Dragon, povestea unui tânar orfan si a celui mai bun prieten al lui, Elliott, care, întâmplator, este dragon.Vineri:14:00-DUBLATSambata: 12:00,14:00-DUBLATDuminica: 12:00,14:00-DUBLATLuni: 16:30-DUBLATMarti: 16:30-DUBLATMiercuri: 16:30-DUBLATJoi: 16:30-DUBLATBEN-HUR-BEN-HUR (AP-12) 3DRegia:Timur BekmambetovCu:Rodrigo Santoro, Nazanin Boniadi, Jack Huston, Ayelet ZurerGen film:Aventuri,Drama,IstoricDurata:123 minuteFilmul are la baza romanul din 1880 al lui Lew Wallace, Ben-Hur: A Tale of the Christ, cu evreul Ben Hur drept personaj central, un prin? al Ierusalimului tradat ?i vândut ca sclav. Povestea izbavirii sale se dezvolta în paralel cu cea a vie?ii ?i crucificarii lui Iisus, care se întâmpla sa activeze în aceea?i regiune în care este obligat sa î?i duca existen?a ?i Ben Hur.Vineri: 18:45Sambata: 18:45Duminica: 18:45Luni: 18:45Marti: 18:45THE VIOLIN TEACHER-PROFESORUL DE VIOARA (AP-12) 2DRegia:Sérgio MachadoCu:Sandra Corveloni, Lázaro Ramos, Kaique de JesusGen film:Drama,MuzicalDurata:102 minuteDupa ce pierde un post în prestigioasa orchestra simfonica din Sao Paolo, Laerte, un violonist talentat, se întretine dând lectii de muzica adolescentilor dintr-o scoala publica din Heliopolis, cea mai mare favela din Brazilia. Calea sa e plina de obstacole, dar puterea muzicii si prietenia ce se înfiripa între profesor si elevii sai vor deschide usi într-o noua lume.Vineri:15:00Sambata: 15:00Duminica: 15:00Miercuri: 15:00Joi: 15:00THE SECRET LIFE OF PETS-SINGURI ACASA (AG) 3D dublat Regia:Yarrow Cheney, Chris RenaudCu:Louis C.K., Kevin Hart, Jenny Slate, Hannibal Buress, Eric Stonestreet, Ellie Kemper, Dana Carvey, Albert BrooksGen film:Animatie,Comedie,FamilieDurata:90 minuteIllumination Entertainment ?i Universal Pictures prezinta cel de-al cincilea lor proiect comun, anima?ia SINGURI ACASA, o comedie despre ce fac animalu?ele noastre de companie dupa ce noi plecam la serviciu sau la ?coala zi de zi.Superstarurile Eric Stonestreet ?i Kevin Hart debuteaza ca voci de anima?ie de lung metraj, ?i lor li se alatura Ellie Kemper, Lake Bell, Jenny Slate, Bobby Moynihan, Hannibal Buress ?i Albert Brooks.Producatori sunt Chris Meledandri, fondator ?i CEO Illumination, împreuna cu Janet Healy, colaboratoarea sa de lunga durata, iar regizori sunt Chris Renaud (Despicable Me, Despicable Me 2) ?i Yarrow Cheney. Scenariul le apar?ine lui Brian Lynch, Cinco Paul & Ken Daurio.Sambata: 15:00 3D dublatDuminica: 15:00 3D dublat