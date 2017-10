PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 01.09.2017-07.09.2017

Ştire online publicată Miercuri, 30 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

IT-IT (N-15) 2DAVANPREMIERARegia:Andrés MuschiettiCu:Owen Teague, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Bill SkarsgårdGen film:Dramă,Horror.ThrillerDurata:135 minuteO producție New Line Cinema, filmul horror „IT” are la bază romanul omonim al lui Stephen King, care a înfricoșat mai multe generații de cititori. Când copiii din orașul Derry încep să dispară, un grup de micuți sunt forțați să își înfrunte cele mai mari frici odată cu întâlnirea sinistrului clovn Pennywise, a cărui istorie de crime și violență este veche de câteva secole.Miercuri:21:00Joi:21:00RENEGADES-RENEGATII (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia”Steven QualeCu”Sylvia Hoeks, J.K. Simmons, Sullivan Stapleton, Ewen BremnerGen film”Acțiune,ThrillerDurata:105 minuteRenegații e povestea unei echipe de pușcași marini americani în misiune într-o Europă destrămată de război, și care descoperă o comoară pe fundul unui lac, despre care se spune că ar valora milioane de dolari. Pentru a-i ajuta pe localnici, soldații decid să nesocotească ordinele și orchestrează un jaf pentru a sustrage aurul ca să-l returneze proprietarilor de drept. Dar, printr-o întorsătură nefastă a sorții, sunt detectați de inamic, așa că acum nu mai au decât 10 ore pentru a-și duce la bun sfârșit misiunea.Protagoniștii filmului sunt J.K. Simmons (Whiplash) și Sullivan Stapleton (300 : Rise of An Empire), regia îi aparține lui Steven Quale (Final Destination 5 și Into the Storm), iar scenariul, după o poveste originală, e scris de Richard Wenk și Luc Besson (Taken și Lucy).Miercuri:18:40Joi:18:40GIRLS TRIP-GIRLS TRIP:DEZMAT CU FETELE (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Malcolm D. LeeCu:Regina Hall, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith,Tiffany Haddish, Larenz TateGen film:ComedieDurata:122 minutePatru vechi prietene merg la New Orleans pentru Festivalul Essence. Timp de câteva zile, legături uitate se vor reînnoda, fetele își vor redescoperi latura sălbatică și cheful de viață. Dansul, cocktailurile, certurile și flirturile vor vor amenința să distrugă o prietenie care părea indestructibilă, sau vor reporni cronometrul pentru ca cele patru să ia totul de la capăt?Vineri: 14:30,18:45,21:15Sambata: 14:30,18:45,21:15Duminica: 14:30,18:45,21:15Luni: 18:45,21:15Marti: 18:45,21:15Miercuri: 14:30,18:45,21:15Joi: 18:45,21:15VIER GEGEN DIE BANK-PATRU CONTRA UNEI BANCI (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Wolfgang PetersenCu:Til Schweiger, Alexandra Maria Lara, Antje TraueGen film:Comedie,CrimăDurata:96 minutePatru bărbați își unesc forțele pentru a se răzbuna atunci când banca se poartă nedrept cu fiecare dintre ei.Vineri: 14:45,19:00Sambata: 12:30,14:45,19:00Duminica: 12:30,14:45,19:00Luni: 19:00Marti: 19:00Miercuri: 14:45,19:00Joi: 19:00THE HITMAN`S BODYGUARD-HITMAN`S BODYGUARD:CARE PE CARE (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Patrick Hughes, Patrick HughesCu:Gary Oldman, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Gary Oldman, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma HayekGen film:AcțiuneDurata:118 minuteHitman’s Bodyguard urmărește acțiunile unuia dintre cei mai versați agenți de protecție din lume – personajul jucat de Reynolds – care se vede nevoit să îi stea alături unui asasin hotărât să apară ca martor la Curtea Internațională de Justiție de la Haga. Cei doi au fost în tabere opuse mulți ani și nu se prea agreează, însă acum sunt nevoiți să-și unească forțele împotriva celor care ar face orice ca asasinul să nu ajungă să depună mărturie.Vineri: 16:00,18:30Sambata: 16:00,18:30Duminica: 16:00,18:30Luni: 16:00,18:30,21:00Marti: 16:00,18:30,21:00Miercuri: 16:00,18:30Joi: 16:00,18:30TARA MOARTA-TARA MOARTA (AG) 2DRegia:Radu JudeCu:Radu JudeGen film:Documentar,Istoric,RăzboiDurata:88 minuteUn documentar-eseu despre uimitoarea colecție de fotografii realizate de Costică Axinte într-un mic oraș din România anilor '30 și '40. Soundtrack-ul, compus în principal din fragmente din jurnalul unui medic evreu din aceeași perioadă, dezvăluie ceea ce fotografiile nu pot înfățișa: răspândirea antisemitismului și, apoi, o descriere bântuitoare a Holocaustului din România, un subiect rareori discutat astăzi în societatea românească.Vineri: 17:00Sambata: 17:00Duminica: 17:00Luni:17:00Marti: 17:00Miercuri: 17:00Joi: 17:00NERUDA-NERUDA (AP-12) 2DRegia:Pablo LarraínCu:Mercedes Morán, Luis Gnecco, Gael García Bernal, Emilio Gutiérrez Caba, Alfredo CastroGen film:Biografic,DramăDurata:107 minute1948. Un Chile afectat de Războiul Rece. În Congres, senatorul Pablo Neruda (Luis Gnecco) critică guvernul la scenă deschisă și este destituit din funcție de Președintele Gabriel González Videla. Tânărul inspector Óscar Peluchonneau (Gael García Bernal) primește misiunea de a-l aresta pe celebrul poet chilian.Persecutat de regimul comunist al lui Videla, Neruda încearcă să fugă din țară împreună cu soția sa, pictoriția Delia del Carril (Mercedes Morán), însă sunt forțați să se ascundă. Poetul se joacă, lăsându-i inspectorului cu bună știință indicii care fac vântoarea mai periculoasă și din ce în ce mai personală. În jocul de-a șoarecele și pisica, Neruda vede ocazia de a se reinventa, de a deveni un simbol al libertății și o legendă a literaturii.O biografie neconvențională inspirată de povestea reală.Un personaj principal și unul secundar. Doar că e greu de stabilit cine e ce.Vineri:16:45,21:10Sambata: 16:45,21:10Duminica: 16:45,21:10Luni: 16:45,21:10Marti: 16:45,21:10Miercuri: 16:45,21:10Joi: 16:45,21:10THE NUT JOB 2:NUTTY BY NATURE/GOANA DUPA ALUNE 2(AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATRegia:Cal BrunkerCu:Robert Tinkler, Jeff Dunham, Joe PingueGen film:AnimațieNăzdrăvana veveriță Surly și simpaticul său prieten, șoricelul Buddy, se întorc pe marile ecrane cu o nouă aventură prin oraș, în căutare de alune și peripeții de toate felurile.Liniștea viețuitoarelor din Liberty Park este acum amenințată de planurile expansioniste ale primarului care vrea să înlocuiască colțul de natură din centrul orașului cu un parc de distracții zgomotos. Pentru a-și salva căminul, Surly și prietenii lui trebuie să ia rapid măsuri.Vineri:14:00 dublatSambata: 12:00, 14:00 dublatDuminica: 12:00, 14:00 dublatLuni:16:15 dublatMarti: 16:15 dublatMiercuri: 14:00 dublatJoi: 16:15 dublatAMERICAN MADE/BARRY SEAL: TRAFIC IN STIL AMERICAN (N-15) 2DRegia:Doug LimanCu:Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Caleb Landry Jones, Sarah WrightGen film:AcțiuneBiografic,Comedie,Crimă,Dramă,Istoric,ThrillerDurata:115 minuteBarry Seal: Trafic în stil American e povestea incredibil de adevărată a unui pilot care a reușit să conducă una din cele mai mari operațiuni sub acoperire derulate vreodată de CIA.Alături de Tom Cruise îi vom vedea pe Domhnall Gleeson, Sarah Wright, E. Roger Mitchell, Jesse Plemons, Lola Kirke, Alejandro Edda, Benito Martinez, Caleb Landry Jones și Jayma Mays.Vineri:16:15,18:40,20:50Sambata: 16:15,18:40,20:50Duminica: 16:15,18:40,20:50Luni: 18:40,20:50Marti: 18:40,20:50Miercuri: 16:15,20:50Joi: 20:50ANNABELLE:CREATION/ANNABELLE 2 (IM-18) 2DRegia:David F. SandbergCu:Miranda Otto, Anthony LaPaglia, Talitha Bateman, Brian HoweGen film:Horror,Mister,ThrillerDurata:108 minuteLa mai mulți ani după moartea tragică a fetiței lor, un creator de păpuși și soția lui primesc în casa lor o măicuță și mai multe fetițe venite de la un orfelinat desființat. Cu toții devin curând țintele lui Annabelle, păpușa posedată confecționată cândva de bărbat.Vineri: 21:00Sambata: 21:00Duminica: 21:00THE EMOJI MOVIE-EMOJI FILMUL:AVENTURA ZAMBARETILOR (AG) 3D DUBLATRegia:Anthony LeondisCu:T.J. Miller, James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph, Steven Wright, Jennifer CoolidgeGen film:Animație,Aventuri,Comedie,Familie,SFDurata:86 minuteAnimația “Emoji Filmul. Aventura zâmbăreților” ne invită să descoperim lumea secretă din propriul telefon. În aplicatia de mesagerie se ascunde Textopolis, orășelul semnelor denumite generic “emoji”. Înzestrate fiecare cu o singură expresie facială, ele își dispută atenția celui care utilizează telefonul. Doar Gene, un emoji exuberant, care s-a născut fără filtru, are mai multe expresii.Hotărât să devină și el “normal”, ca celelalte emoji, Gene apelează la ajutorul bunului său prieten Hi-5 și al lui Jailbreak, celebru spărgător de cod software. Împreună, pornesc într-o app-ventură spectaculoasă și amuzantă prin aplicațiile telefonului, în căutarea codului care să-l repare pe Gene. Dar când un mare pericol amenință telefonul “stăpânului”, soarta tuturor semnelor emoji depinde de cei trei prieteni, care trebuie să-și salveze lumea înainte ca aceasta să fie ștearsă cu totul.Animația este regizată de Tony Leondis, care semnează și scenariul, împreună cu Eric Siegel și Mike White. Distribuția originală include vocile actorilor Anna Faris, Sofia Vergara, Christina Aguilera și Sir Patrick Stewart.Vineri: 14:15Sambata: 12:15,14:15Duminica:12:15, 14:15Miercuri: 14:15