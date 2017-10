PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 01.01.2016 – 07.01.2016

Ştire online publicată Luni, 04 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

DADDY’S HOME – TATA IN RAZBOI CU...TATA (AG) 2DAVANPREMIERARegia: Sean AndersGen film: ComedieDurata: 96 minTATA ÎN RĂZBOI CU... TATA e povestea strădaniilor disperate ale lui Brad (Ferrell) să intre în grațiile celor doi copii vitregi ai săi. Brad e un tip mult prea binecrescut, așa că șansele de a se apropia de acetia scad dramatic odată cu apariția bruscă a tatălui lor natural, rebelul Dusty (Wahlberg), posesor de motocicletă tare și haine de piele de rocker. De acum, între cei doi începe un adevărat război pentru afecțiunea celor doi copii. Să fie adevărat că, atunci când doi se ceartă, al treilea câștigă?Sambata: 21:00Duminica: 21:00Miercuri: 17:45,19:45Joi: 17:45,19:45THE DANISH GIRL – DANEZA (N-15) 2DAVANPREMERARegia: Tom HooperGen film: Biografic, DramaDurata: 120 minEste anul 1910, iar pictorița Gerda Gottlieb așteaptă un model. Acesta întârzie să apară, așa că Gerda îl roagă pe soțul ei, Einar, să îmbrace desuuri de damă pentru a-i poza. Niciunul dintre ei nu știe că acest eveniment minor le va schimba viețile: Einar se va reinventa treptat sub numele de Lili Elba, iar două decenii mai târziu va deveni primul bărbat din lume care va suporta o operație de schimbare a sexului.Sambata: 21:15Duminica: 21:15Miercuri: 18:45Joi: 18:45JOY – JOY (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia: David O. RussellGen film: Drama, Istoric, ComedieDurata: 124 minJennifer Lawrence va intra în pielea casnicei Joy Mangano, femeia care a inventat tot soiul de aparate ce să ușureze munca domestică.Joy Mangano este o prezență permanentă pe Home Shopping Network cu numeroasele ei invenții, deși Miracle mop-ul a fost biletul ei către glorie și succes. Ea a devenit inventatoare încă din anii adolescenței, continuând să viseze și să inoveze chiar dacă era mamă singură cu trei copii.Miercuri: 19:00Joi: 19:00MUSTANG – MUSTANG (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERATarif: 10 lei/biletRegia: Deniz Gamze ErgüvenGen film: DramaDurata: 100 minEste începutul verii. Într-un sat din nordul Turciei, Lale și cele patru surori ale sale se întorc de la coală, jucându-se cu un grup de băieți. Jocurile lor, considerate necuviincioase de familie, provoacă un scandal cu consecințe neprevăzute. Progresiv, părinții lor transformă casa într-o închisoare. Treburile casnice înlocuiesc activitățile țcolare ți căsătorii sunt aranjate. Cele cinci surori, conduse de dorina de libertate, răstoarnă limitele impuse de către familia lor.Vineri: 17:15,19:15, 21:20Sambata: 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:20Duminica: 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:20Luni: 15:15, 17:15,19:15, 21:20Marti: 15:15, 17:15,19:15, 21:20Miercuri: 15:15, 17:15,19:15, 21:20Joi: 15:15, 17:15,19:15, 21:20SNOW QUEEN 2 – CRAIASA ZAPEZII 2 (AG) 3DDUBLATSAPTAMANA DE PREMIERARegia: Aleksey TsitsilinGen film: AnimatieDurata: 78 minDupă ce au reușit să oprească planurile malefice ale Crăiesei Zăpezii, trolii au început să se bucure de libertate fără limite. De când a fost aliatul principal în marea victorie, trolul Orm a devenit eroul tuturor. Totuși, statutul de ajutor nu îl mulțumește, de aceea entuziastul personaj începe să împrăștie povești de-a dreptul ridicole, conform cărora el este adevăratul erou. De unul singur a învins-o pe Crăiasă și acum urmează să ia în căsătorie o frumoasă prințesă și să moștenească o avere uriașă!Vineri: 16:15Sambata: 11:15, 13:00Duminica: 11:15, 13:00Luni: 13:00Marti: 13:00Miercuri: 13:00Joi: 13:00ALL GONE SOUTH – VACANTA CU “DE TOATE” (AP-12) 2DRegia: Philippe Lacheau, Nicolas BenamouGen film: ComedieDurata: 93 minO familie de coșmar combinat cu Marea Mahmureală: Franck și Sonia merg în Brazilia, unde Franck speră să-l impresioneze pe tatăl Soniei, și s-o ceară de soție. Din nefericire, li se alătură și prietenii lor, și, cu asemenea prieteni, cine mai are nevoie de dușmani?Vineri: 16:30Sambata: 12:30, 17:00Duminica: 12:30, 17:00Luni: 17:00Marti: 17:00Miercuri: 14:00Joi: 14:00POINT BREAK – LA LIMITA EXTREMA (AP-12) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia: Ericson CoreGen film: Actiune, Crima, Sport, ThrillerDurata: 113 minLA LIMITA EXTREMĂ este un thriller de acțiune plin de adrenalină, producție a companiei Alcon Entertainment, în care un tânăr agent FBI, Johnny Utah (Luke Bracey), se infiltrează într-un grup de sportivi de elită mereu în căutarea de senzații tari, condus de charismaticul Bodhi (Edgar Ramirez), pentru a investiga dacă suspiciunile legate de implicarea acestora într-o serie de infracțiuni executate în manieră extremă și neobișnuită sunt reale. Aflat sub acoperire, cu viaa mereu în pericol iminent, Utah e decis să facă orice pentru dovedi că aceștia sunt vinovați de acea serie de crime de neconceput.Vineri: 18:00, 20:30Sambata: 18:00, 20:30Duminica: 18:00, 20:30Luni: 18:00, 20:30Marti: 18:00, 20:30Miercuri: 16:30, 21:30Joi: 16:30, 21:30SISTERS – SURORI BUNE SI NEBUNE (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia: Jason MooreGen film: ComedieDurata: 118 minTina Fey și Amy Poehler se reunesc pentru comedia SURORI BUNE ȘI NEBUNE, noul film al lui Jason Moore, regizorul comediei Pitch Perfect, despre două surori nu foarte apropiate care sunt chemate de urgență la casa părintească pentru… a-și goli dormitoarele copilăriei, căci părinții lor s-au decis că e timpul să vândă casa.Disperate să reaprindă flacăra zilelor lor glorioase de când erau liceence, surorile pun la cale o petrecere care să-i facă pe foștii lor colegi de liceu să nu le uite niciodată. Ceea ce începe ca un cocktail civilizat, ca între adulți, se transformă încet-încet în cel mai sălbatic party pe care cele două surori și invitaii lor, l-au văzut vreodată, dar și într-o experiență eliberatoare și care le deschide tuturor drumul către maturizarea adevărată.Vineri: 18:30, 20:45Sambata: 14:30, 19:00Duminica: 14:30, 19:00Luni: 14:30, 19:00, 21:15Marti: 14:30, 19:00, 21:15Miercuri: 16:00, 21:15Joi: 16:00, 21:15THE PEANUTS MOVIE - PEANUTS: FILMUL LUI SNOOPIE SI CHARLIE BROWN (AG) 3DDUBLATRegia:Steve MartinoGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:93 minuteSnoopy pornește în cea mai mare misiunea a sa: el și echipa lui iau cerul cu asalt ca să-și ducă la capăt răzbunarea, în timp ce cel mai bun prieten al lui, Charlie Brown, începe acasă propria lui călătorie epică.Vineri: 16:00Sambata: 12:00, 16:00Duminica: 12:00, 16:00Luni: 16:00Marti: 16:00Miercuri: 12:30Joi: 12:30VALIANT ROOSTER - TOTO, COCOSELUL CEL VITEAZ (AG) 3DDUBLATRegia:Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva-Palacio AlatristeGen film:AnimațieDurata:98 minuteToto este un cocoșel cu aspirații înalte, care trec dincolo de a cânta în fiecare dimineață pentru a trezi animalele de la fermă. El visează să ajungă mare campion de lupte în arena din sat. Destinul va face ca dorința să i se împlinească într-un mod neașteptat. Un fermier necinstit o trage pe sfoară pe stăpâna fermei și o forțează să parieze proprietatea într-o luptă de cocoși. Astfel, Toto va trebuie să se antreneze pentru a-l învinge pe cocoșul Bankivoide, campionul campionilor, știind că soarta fermei și a locuitorilor ei se află în “mâinile” sale.Amicii lui Toto - Willy, Bibi, Confi și Tocino - pleacă în căutarea unui fost campion la lupta de cocoși, o adevărată legendă vie, care să-l antreneze pe prietenul lor. Pentru aceasta, ei trebuie să se înțeleagă cu singurul care-i poate duce la fostul campion, un ou de rață pe nume Patín Patán, a cărui sănătate mentală pare să fie discutabilă. Astfel, Toto se va antrena și va lupta în arenă, controlată de un mare afacerist local, El Padrino. Cu aceeași ocazie, el va fi pus față-n față cu Di, o găinușă frumoasă îndrăgostită nebunește de el.Sambata: 14:00Duminica: 14:00Luni: 14:00Marti: 14:00Miercuri: 14:30Joi: 14:30STAR WARS :EPISODE VII/ THE FORCE AWAKENS/ STAR WARS : TREZIREA FORTEI (AG) 3DRegia: J.J. AbramsGen film: Acțiune, Aventuri, Fantastic, SFDurata: 136 minuteAcțiunea din sequel are loc la 35 de ani de la evenimentele din episodul VI al francizei. O nouă aventură intergalactică și o nouă răfuială între Imperiu și forțele Rezistenței, conduse de Poe Dameron (Oscar Isaac), va avea loc. Kylo Ren, personajul negativ interpretat de Adam Driver, face promisiunea de a termina ce a început Darth Vader.De partea cealaltă a baricadei sunt Rey (Daisy Ridley) și Finn (John Boyega), care vor găsi un țel după întâlnirea cu Han Solo (Harrison Ford). „Trezirea Forței” din titlul filmului e un comentariu direct la evoluția celor doi protagoniști.Roboțelul BB-8, Chewbacca și prințesa Leia, interpretată de aceeași Carrie Fisher, își au propriul rol în evoluția evenimentelorVineri: 18:15,21:00Sambata: 15:00, 18:15Duminica: 15:00, 18:15Luni: 15:00, 18:15, 21:00Marti: 15:00, 18:15, 21:00Miercuri: 15:00, 21:45Joi: 15:00, 21:45