Profilul de pe Facebook, propriul duşman la angajare, risc de concediere, de divorţ?

Profilul de pe Facebook, propriul dușman la angajare, risc de concediere, de divorț?

Studiile arată că un angajator din cinci caută informații despre aspiranții la un job pe internet, unul din trei refuzând angajarea candidaților care au pagini deocheate pe rețele de socializare sau ascund anumite lucruri în CV. O sabie cu două tăișuri căci,pe de altă parte, profilul online îți poate fi și de folos la angajare, dacă datele postate corespund exigențelor angajatorului. Tot o postare indecentă te poate costa concedierea sau, pe plan familial, divorțul.Realitatea ultimilor ani demonstrează că o prezență online decentă a ajuns un criteriu foarte important de selecție a candidaților la angajare, contând, uneori, mai mult decât datele trecute în CV. Din păcate, foarte mulți postează pe paginile de socializare tot ce le trece prin cap, iar când se pune problema, de exemplu, să-și schimbe locul de muncă, toate aceste „intimități” se pot întoarce împotriva lor. „Am ratat trei angajări. Până la urmă am aflat că mi s-a tras de la postările de pe Facebook, sincere, fără perdea, pentru că așa sunt eu și cred că un angajator ar trebui să caute persoane ca mine, nu tot felul de prefăcuți. După mintea mea, Facebook-ul e o joacă, nu un CV. În CV sunt lucruri verificabile, nu-ți permiți să te joci cu datele. Chiar nu înțeleg de unde interesul patronilor pentru chestia asta atât de personală!” - este de părere o tânără „nonconformistă”, în vârstă de 31 de ani.Ce-i prea intim strică!Potrivit explicațiilor psihologului Alina Pandrea, n-ar mai trebui să mire pe nimeni faptul că angajatorii dornici să aibă în schemă angajați serioși vânează datele de pe conturile de socializare: comentarii de tot felul, lista de prieteni, poze, informații care se bat cap în cap, tot felul de lucruri personale, intimități. Pentru a nu vă face singuri rău, înainte de a depune un CV, încercați să vă faceți curățenie pe pagina de socializare. Nu de alta, dar laudele de sine, ca și necenzurarea unor informații delicate îi pot descalifica din start pe aspiranții la un job, căci, cu sau fără intenție, își deconspiră trăsăturile de personalitate negative, de care orice angajator ar fugi mâncând pământul. De aceea, psihologul le recomandă atât aspiranților la primul job, cât și celor care vor să-și schimbe locul de muncă, s-o lase mai ușor cu teribilismul: „Am fost recent la un curs de specializare, unde s-a bătut monedă pe faptul că angajatorii care țin să aibă în schemă angajați de top folosesc tertipul de a se împrieteni pe Facebook cu cei care au apucat să depună un CV la firma lor. Pe lângă comentariile despre ei sau prieteni, urmăresc și câte ore din câmpul muncii și-l petrec pe Facebook, ca să știe la ce să se aștepte de la viitorul angajat. Oamenii ar trebui să țină cont de această tendință, căci ar fi păcat să nu fie chemați la interviu sau să-l rateze doar pentru că au avut imprudența să posteze poze incendiare de la ultimul chef sau să dezvăluie lucruri prea intime, ca să dau numai un exemplu” – ne-a mai spus psihologul, care a ținut să precizeze că persoanele care postează imagini din timpul nopților pierdute sau se plâng despre locul de muncă își riscă postul. Iar pe plan familial, postările indiscrete pot duce la divorț sau alte conflicte de amploare.Un pont eficientNu e glumă, experții în resurse umane îi depunc-tează pe candidații care au postate fotografii sau texte provocatoare sau informații mincinoase. Totul, din cauză că evaluările pe baza datelor din site-urile de socializare s-au dovedit mai aproape de realitate decât testele sofisticate de personalitate practicate de companii la angajare. Pe de altă parte, candidații care au arătat că știu să comunice și sunt serioși au șanse mari la angajare, mai mult, chiar se pot trezi cu oferte de muncă.Indicator al lumii în care trăimÎntr-o eră a internetului, oamenii ar trebui să aibă în vedere că fiecare acțiune lasă o urmă digitală incredibilă, care-l poate urmări toată viața. Tocmai de aceea specialiștii avertizează că dacă ne punem viața pe tapet sub această formă, în următorii ani, mulți dintre noi vom fi direct răspunzători pentru datele pe care le facem în prezent publice pe site-urile de socializare.