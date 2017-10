Probleme după diversificarea alimentaţiei

Medicul de gardă

Probleme după diversificarea alimentației

„Copilul meu are aproape 2 ani și e mai tot timpul constipat. A mai avut problema asta pe când avea un an, apoi a fost bine. E cazul să mă îngrijorez de la scaunele lui tari? Vă mulțumesc pentru înțelegere, Luminița G.”.v v vDr. Katy Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, a ținut să precizeze că această problemă este destul de întâlnită la vârste mici, îndeosebi după ce se începe diversificarea alimentației, iar copilul trece de la mesele bazate pe lapte și alte lichide, la cele în care se includ, treptat, și alimentele solide. Însă, când părinții sesizează că dificultățile copilului din acest punct de vedere cresc, ar trebui să aducă modificări la capitolul regim alimentar. Având în vedere că cerealele ocupă un loc de cinste în alimentația copiilor de 2 ani, medicul recomandă să se mai reducă din cantitate o zi sau două.Medicul a confirmat că episoade mai severe de constipație pot apărea și în jurul vârstei de un an, situație precizată și de cititoarea noastră. Totul, din cauză că aceasta este perioada când majoritatea părinților încep să-și hrănească micuții cu lapte integral. Or, prea mult lapte poate conduce la scaune tari, care pot crea adevărate probleme copilașilor. În asemenea situații, pentru rezolvarea problemei, medicul recomandă reducerea, pentru o zi - două, a cantității de lapte integral consumat, pentru a observa dacă lucrurile se schimbă. Însă, în situațiile în care constipația persistă și după luarea acestor măsuri, ar trebui contactat medicul pediatru. În niciun caz să nu se recurgă la automedicație.