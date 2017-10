Pro sau contra foliei de aluminiu?

Ştire online publicată Luni, 05 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Folosirea sau nu în bucătărie a foliei de aluminiu este o dilemă pentru multe gospodine. Totul, din cauză că, pentru unii, este deja o certitudine că folia aliementară din aluminiu este toxică pentru om. Dar care este adevărul științific, de unde a apărut această temere și cât de fundamentată este ea? Chimistul Robert Wolke, profesor emerit al Universității din Pittsburgh, a ajuns la concluzia că această teamă își are originea într-o întâmplare de acum douăzeci de ani, când un studiu a stabilit, în urma autopsiilor, în encefalul victimelor bolii Alzheimer se găsea o cantitate de aluminiu mai mare decât media, citează Cevabun.ro. De aici s-a răspândit convingerea că aluminiul - indiferent că provine din mâncare, apă, vase sau folia de aluminiu, este cauza bolilor Alzheimer, Parkinson și Lou Gehrig.Ulterior, toată comunitatea științifică a început să facă cercetări pentru a consolida această ipoteză. Și asta, din cauză că dacă aluminiul ar fi fost cel care provoacă bolile amintite mai sus, îndepărtarea cauzelor ar duce automat și la dispariția efectelor și implicit la cea a bolilor. Doar că cercetările nu au confirmat că aluminiul se face vinovat de toate acestea astfel încât, în prezent, Alzheimer’s Association, FDA (Food and Drug Administration din SUA, echivalent Ministerului Sănătăii), Health Canada (Departamentul Sănătății din Canada) și alte organisme naționale și internaționale, au declarat că nu există nicio dovadă verificabilă științific pentru relația dintre ingerarea de aluminiu, indiferent de sursă, și Alzheimer astfel încât oamenii nu au motive să-l evite. Din acest motiv, se fabrică în continuare folia de aluminiu, inclusă de FDA în categoria GRAS (Generally Recognized as Safe – produse general recunoscute ca sigure).În plus, o serie de produse, chiar și din gama medicamentelor destinate arsurilor cronice la stomac, cum este Maalox (hidroxid de magneziu i de aluminiu), la fel ca majoritatea antacizilor, conțin aluminiu (combinație de hidroxizi de magneziu și aluminiu). Deci, dacă ingerați astfel de produse cu încredere, puteți folosi la fel de bine și folia de aluminiu, spun aceiași specialiști. Dacă totuși sunteți mai precauți din fire, folosiți rar folia de aluminiu sau pentru perioade scurte de timp atunci când gătiți. În plus, evitați roșiile și alte ingrediente acide care… dizolvă folia de aluminiu cu care intră în contact pentru un timp îndelungat.Totuși, celor mai sceptici, ca și alternativă la folia de aluminiu, specialiștii recomandă vasele termorezistente, dotate cu propriul capac.