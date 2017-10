Prins în cursă de „o gaşcă de escroci“

Prins în cursă de „o gașcă de escroci“

După trei ani de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul pretinde că la momentul tranzacției nu avea discernământ. Drept urmare, el cheamă în instanță noul proprietar, cu intenția de anulare a contractului. Cumpărătorul se consideră prins în cursă de „o gașcă de escroci” și se teme să nu rămână pe drumuri. Citația primită recent de la tribunal, în calitate de pârât, l-a năucit pe cititorul nostru A. Nichifor, în vârstă de 57 de ani. Disperat că… mizeria umană nu are limite, ne-a povestit că în urmă cu trei ani a cumpărat un apartament în orașul Constanța. Când a început negocierea tranzacției, proprietarul apartamentului i-a povestit că „a avut pe casă o clauză viageră, dar clauza asta a fost scoasă apoi prin notariat din cauză că persoana care apărea în clauză a renunțat de bunăvoie la acest drept, nu verbal, ci printr-o cerere legalizată și apoi o decizie judecătorească, deci demersul s-a făcut legal. Astfel că, practic, atunci când l-am cumpărat, apartamentul era degrevat de sarcini, cum scrie în documentele pe care le am. Este cumplit și de neînțeles cum este posibil ca după trei ani de zile să mă trezesc cu o citație de la tribunal, ca pârât, în legătură cu vânzarea acestui apartament, pe motiv că persoana care avea acea clau-ză viageră spune acum că atunci nu era în deplinătatea facultăților mintale. La dosar apare un certificat medical pe care omul și l-a scos abia anul trecut, însă pe baza lui cere să fie anulat contrac-tul de vânzare-cumpărare. Înainte de a-mi angaja un avocat (alți bani, altă distracție!), m-am gândit să vă rog pe dumneavoastră să mă ajutați dacă este posibil să fiu escrocat în halul ăsta? Mi-e frică să nu rămân pe drumuri, mai ales de când am aflat că omul are legături vechi cu cămătarii și a păcălit multe persoane, cărora le-a fost frică să-l dea pe mâna poliției. Cu mulțumiri pentru înțelegere și scuze pentru deranj”. ### Consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că problema deplinătății facultăților mintale se pune numai în momentul perfectării unei tranzacții, respectiv semnarea contractului de vânzare-cumpărare în cazul de față. Faptul că, după încheierea acestui act, vânzătorul începe să aibă probleme de această natură nu mai prezintă absolut nici o relevanță. Fără doar și poate, însă, pentru aflarea adevărului, instanța va dispune efectuarea unei expertize, tocmai pentru a se lămuri cu precizie momentul la care persoana care a vândut acel imobil a încetat să mai aibă discernământ ori să sufere de vreo afecțiune care să i-l influențeze direct. Totuși, sfatul juristului este să vă angajați un avocat bun, care să facă toate demersurile pentru ca adevărul să iasă la iveală, iar cei care vă hărțuiește acum prin tribunale să răspundă, de ce nu?