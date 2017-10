„Primeşti şomaj până îţi găseşti de lucru?“

1

Somaj

In Romania, trimiterea in somaj a celor peste 45 de ani, echivaleaza aproximativ cu condamnarea la moarte prin infometare,fapt pentru care ar trebui ca fiecare concediat sa primeasca si fiola cu cianura,pentru scurtarea suferintei si nu sunt deloc ironic! Adevarul e crud,asta e, Romania are nevoie de mult mai putini romani decat are,chiar cu milioanele deja plecati afara .