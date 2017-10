Medicul de gardă

Primele semne ale sindromului Parkinson

„Un simplu tremurat al mâinilor arată că e vorba de Parkinson? Am văzut și mulți tineri cu problema asta, probabil de la stres, cred eu. Ce semne dă boala asta atât de cumplită?” (Carola Ignat).v v vDupă cum ne-a explicat dr. Zișan Omer, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, chiar dacă, în faza de început, semnele sindromului Parkinson sunt subtile, ele sunt tipice acestei boli, iar un specialist poate ajuta la depistarea precoce a bolii și la tratarea acesteia cât mai bine cu putință.Simptome timpurii. Este de un real folos, pentru ținerea sub control a bolii, să se cunoască cele dintâi semne pe care aceasta le dă pacientului. Iată câteva dintre simptomele considerate timpurii: - tremur ușor al degetelor, mâinii, piciorului sau al buzei; rigiditate corporală și dificultăți ale mersului; ridicare dificilă din șezut; caligrafie de mici dimensiuni, cu litere înghesuite, postura corporală aplecată în față; expresie facială „înghețată”, sobră.Tremurul corporal. De precizat că tremurul corpului este cel mai răspândit simptom timpuriu, apare în majoritatea cazurilor (circa 70%), iar, la început, se instalează la nivelul degetelor, când mâna nu este folosită. Practic, este vorba despre mișcări ritmice, cu o frecvență de patru-șase bătăi pe secundă, sau de mișcări circulare.Atenție, însă, tremurul corpului poate să ascundă și alte afecțiuni. Datorită acestui fapt, numai acest semnal, de unul singur, nu poate anticipa instalarea ulterioară a sindromului Parkinson.Mișcările încetinite. Un alt simptom timpuriu al acestei boli este bradikinezia, adică viteza redusă a mișcărilor spontane mai ample, ca o consecință firească a schimbărilor fizice provocate de înaintarea în vârstă. În plus, mersul mai dificil și lipsa de expresie a feței sunt alte două semne distincte ale bolnavilor de Parkinson.Medicul recomandă ca, la sesizarea unuia dintre semnele mai sus menționate, persoana în cauză să ia, urgent, legătura cu un specia-list, pentru a nu lăsa boala să evolueze.