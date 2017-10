Primăvara, pisica năpârleşte

Primăvara, pisica năpârlește

Ştire online publicată Miercuri, 09 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Părerea mea e că am grijă de pisică și de igiena ei și nu înțeleg de ce năpârlește în halul acesta. Problema nu e neapărat părul de peste tot, ci nervozitatea animalului, toată ziua se lustruiește, se observă că e deranjată de ceva. Pot s-o ajut? Cu mulțumiri. Magda Ivan, din Ovidiu”. v v v Nu este cazul să vă îngrijorați, pentru că, primăvara, majoritatea pisicilor năpârlesc și lasă fire de păr peste tot. De asemenea, acest lucru le dă o agitație specifică. Totuși, pentru a ajuta pisicuța, dar și pentru a preîntâmpina îmbâcsirea întregii locuințe, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu are câteva recomandări: l pisicile cu blana scurtă sau medie au nevoie de o îngrijire deosebită față de cele cu păr lung, din simplul motiv că au blănița foarte deasă, precum mocheta l părul poate fi eliminat mai eficient cu o perie care să adune praful acumulat de-a lungul zilei, una care să descurce blana în adâncime, prevăzută cu ace și o cârpă moale, de preferat din piele întoarsă sau imitație, care asigură și masajul de rigoare, care le bucură extrem pe feline l înarmat cu tot ce trebuie, stăpânul nu va face altceva decât să ajute pisica să treacă peste neplăcuta, și pentru ea, perioadă a năpârlirii.