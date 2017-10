"Primarul m-a înşelat şi tot pe mine mă scoate dator!"

"Primarul m-a înșelat și tot pe mine mă scoate dator!"

Edilul comunei Oltina neagă acuzațiile: „L-am angajat, i-am luat casă, i-am plătit toate utilitățile și, drept mulțumire, mă reclamă!“.Prin demersul lui de astăzi, Ionel Pătlăgică, din comuna Oltina, a dorit să atragă atenția asupra faptului că și oamenii simpli, „fără carte”, au curaj să bată la orice ușă, atunci când consideră că nu sunt tratați corect sau le sunt încălcate anumite drepturi: „Sunt un om simplu, amărât. Am fost angajat la primarul Gheorghe Chirciu, am lucrat o perioadă de patru ani. Nu am beneficiat de concediu de odihnă și nici de salariul care a fost trecut în contract. Primarul m-a înșelat cu o casă, pentru care mi-a tot oprit din banii de salariu, iar acum, tot pe mine mă scoate dator. Mai sunt patru persoane, îngrijitori la oi și vaci, care lucrează la dânsu’, la negru!”. Bărbatul este supărat că nu reușește să lămu-rească situația juridică a casei în care locuiește și în prezent și ne-a rugat să-l ajutăm în acest sens.„Minte că n-a fost plătit!“Contactat de redacția noastră, Gheorghe Chirciu, primarul comunei Oltina, s-a declarat extrem de surprins de cele sesizate. Ne-a confirmat că reclamantul a fost angajat ca cioban, însă nu la primărie, ci la firma cu profil agricol pe care o deține familia sa: „Da, a fost angajat ca cioban la această firmă, de care m-am ocupat și eu înainte de a fi ales primar. Însă, după ce am câștigat alegerile, m-am retras din firmă și în prezent se ocupă fiica mea. Acest om încă este angajat cu carte de muncă, are stat de plată la noi. Minte când spune că nu a fost plătit cu cât a trebuit!”.„Refuză să plătească actele!“Apoi, primarul a precizat că în ideea „de a-l stabiliza în comună” și de a-i crea condiții decente de viață, acum circa doi ani de zile, i-a cumpărat o casă în localitate, inițial, pe numele soției sale. Înțelegerea dintre cei doi a fost să i se rețină, lunar, dintr-un salariu de 1.300 de lei, câte 400 de lei pe lună, până la achitarea costului integral al casei, de 6.000 de lei: „Tot insista că vrea să-i fac acte pe numele lui. Am fost la notar, i-am făcut acte de vânzare-cumpărare pe numele lui, sunt finalizate, dar refuză să plătească taxele notariale, e vorba de 1.200 de lei. Ce era să fac, să nu plătesc notarul? Le-am plătit tot eu, dar i-am reținut banii din salariu pe luna asta, i-am dat doar 300 de lei. Are casa pe numele lui, din 21 martie 2014!”.„Nu și-a mai văzut de treabă!“Mai mult decât atât, din cauză că nu s-ar mai fi achitat de treburile încredințate așa cum ar fi trebuit, bărbatul susține că și-a pierdut locul de muncă: „Din păcate, cu toate că la firmă e nevoie de ciobani, în ultimul timp nu-și mai făcea bine treaba. Din cauza asta au și murit 50 de miei, plus alte nereguli. Nu poți să lași lucrurile așa la nesfârșit! Dar el stă tot în casa care acum e pe numele lui! Să se ducă să muncească unde vrea și să plătească actele, ca să încheiem problema!”, a adăugat primarul.„Nimeni nu muncește la negru!“Cât privește acuzația că ar exista câteva persoane care muncesc la negru în cadrul acelei firme agricole familiale, primarul o neagă cu vehemență, susținând că personalul care nu este angajat cu carte de muncă are statut de zilieri, fiind înregistrați în evidențe după cum cere legea: „N-are decât să mă cheme și în instanță, totul este corect la firmă. Dar sunt dezamăgit că i-am luat casă, i-am plătit-o, l-am ajutat, i-am plătit curentul, apa, i-am dus lemne tăiate să se încălzească, numai să-și vadă de treabă și, drept mulțumire, mă reclamă! Am mai mulți angajați, dar cu nimeni n-am avut probleme!”.