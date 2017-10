„Primăria ne abureşte de nouă ani de zile!“

SEMNALE

„Primăria ne aburește de nouă ani de zile!“

Supărați și la limita răbdării, soții Crăciun recomandă primăriei să nu-i mai amăgească la nesfârșit cu răspunsuri-șablon, ca „niște poezii învățate pe de rost”, ci să le spună clar dacă au sau nu vreo șansă reală de a primi un acoperiș deasupra capului. Ajuns la venerabila vârstă de 75 de ani, George Crăciun a prins ani buni din perioada comunistă, însă după Revoluția din 1989 a sperat sincer că noua „societate” ce se contura, pentru a-și atinge anumite scopuri, nu va permite ca orice mijloace, inclusiv minciuna, să devină tolerabile. De altfel, după ce, în urmă cu nouă ani, au fost aruncați în stradă din casa naționalizată în care au locuit 30 de ani, soții Crăciun au simțit, pe propria piele, că… minciuna colectivă, pe care o considerau temelia comunismului, avea să le dea în continuare o stare maximă de disconfort psihic. „Tiranul“ a dispărut, dar au rămas profitorii Cei doi bătrâni disperați chiar au crezut că, la vârsta lor, primăria îi va ajuta să se adune de pe drumuri și le va oferi un modest spațiu în care să-și poată trăi anii senectuții, și nu pentru că ar fi naivi, ci pur și simplu pentru că au luat în serios cele scrise negru pe alb în răspunsurile pe care le-au primit la nenumăratele petiții adresate primăriei, dar și în promisiunile electorale ale primarului, care i-a asigurat că, alături de casele pentru tineri, va face și case pentru bătrâni: „Ne-a trebuit ceva timp ca să ne dăm seama că toate promisiunile astea sunt praf în ochii oamenilor simpli. Totuși, domnul primar ar trebui să știe că toate au o limită, iar oamenii Constanței nu mai pot fi mințiți la nesfârșit de cei care le-au promis, în campaniile electorale, marea cu sarea, promisiuni care au rămas doar pe hârtie, pentru ca altele să le ia locul la viitoarele alegeri. Eu și soția suntem oameni bătrâni, care nu avem un acoperiș deasupra capului pentru că nu am furat și nu am făcut afaceri, ci am muncit cinstit 50 de ani, iar la salariile care le-am avut a fost cum a fost. Acum văd cum se ruinează din ce în ce orașul Constanța din nepăsarea edililor și mă gândesc că, dacă nu vine o conducere fermă în fruntea orașului, o să fie și mai rău pentru constănțeni. Oamenii trebuie să se trezească, pentru ca să nu mai fie serviți cu minciuni peste minciuni!” - este de părere George Crăciun. „Pribegia e grea pentru bătrâni!” De când au fost dați afară din locuința din strada General Manu nr. 50, George Crăciun ne-a spus că a locuit, împreună cu soția, în diferite spații aflate la țară și puse la dispoziție din mila unor cunoștințe, alternativă care nu este nici sigură, nici definitivă: „Am fost nevoiți să ne tot mutăm acolo unde ni s-a făcut un locșor, am acceptat orice, nu e loc de mofturi. Apreciem bunătatea unor oameni, însă fiecare familie are problemele ei și nu putem să abuzăm la nesfârșit! Iar sloganul primarului brazilian, cu abureala populației că va face case sociale, nu se mai termină. Pe de altă parte, sunt case care ajung în ruină și nimic nu se construiește. Sunt lucruri clare, care se văd și se simt la fel ca și minciunile cu care eram serviți și în comunism, și după căderea lui”. Ar fi preferat un adevăr crud și nu „atâtea minciuni frumoase”! Vârsta înaintată nu-i mai ajută pe cei doi soți să spere că, măcar de acum încolo, minciuna și politica nu vor mai face casă bună împreună, și nici nu acreditează ideea că ei, doi oameni simpli, care au trăit și muncit cu onestitate, vor schimba metehnele multor politicieni actuali cu texte despre minciună sau că, într-o bună zi, li se va oferi o cameră de locuit. Însă recunosc că nu mai suportă. gogoșile din partea aleșilor locali, care le datorează alegătorilor, dacă nu fapte concrete, măcar puțin respect și adevăr. Căci, indiferent cât de dureros ar fi adevărul, tot este de preferat unor minciuni frumoase! Considerați că oamenii simpli, prin intervenții simple, au vreo șansă, fie și pe termen mai lung, să învingă minciuna politică, dragi cititori?