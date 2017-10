„Primăria îşi bate joc de noi din 2008!“

VOX POPULI

„Primăria își bate joc de noi din 2008!“

Locuitorii străzii Badea Cârțan nu înțeleg cum este posibil ca un trotuar decopertat încă din 2008, urmarea unor lucrări de schimbare a țevilor de termoficare, să fie asfaltat, ulterior, pe bucățele, iar lucrarea să rămână nefinalizată pe circa 200 de metri până în ziua de azi, deși au reclamat primăriei, în dese rânduri, această anomalie. Primim la redacție sesizări prin care constănțenii își exprimă nemulțumirea față de starea deplorabilă a majorității trotuarelor constănțene, care, dacă nu sunt găurite sau pline de bălți sau noroaie, sunt sufocate de mașini parcate parcă în disprețul pietonilor. Există zone în care, din cauza bordurilor uzate de vreme, trotuarele sunt „încălecate chiar și de mașini de tonaj mai mare, autoritățile se fac că plouă, iar noi plătim impozite ca proștii!” (F. Aioanei, 36 ani). Că infrastructura… de mahala continuă să-i șicaneze pe constăn-țeni o dovedește și semnalul pe care-l trag astăzi locuitorii străzii Badea Cârțan. „Locuiesc în zona Grăniceri, pe strada Badea Cârțan. În anul 2008 s-au executat lucrări de schimbare a țevilor de termoficare, decopertând asfaltul trotuarului între b-dul Tomis și sediul RADET și au uitat să-l mai asfalteze. Pentru că ne era foarte, foarte greu să circulăm în acele condiții, în primăvara lui 2009 am făcut o sesizare la dispeceratul primăriei. Interesant este că după reclamația noastră au venit la fața locului, apoi o echipă de muncitori s-a apucat de treabă” - ne-a spus un locuitor din zonă. Bărbatul, în vârstă de 51 de ani, care a insistat să-i păstrăm anonimatul, s-a gândit, la momentul respectiv, că după ce au asfaltat o parte din trotuar, muncitorii or fi fost doborâți de oboseală, așa că au abandonat lucrarea pentru „o binemeritată odihnă!”. Problema este „că se odihnesc până în ziua de azi!”. Văzând că din proprie inițiativă nu se reia lucrarea și terorizați de starea jalnică a trotuarului, prin toamna lui 2009, locuitorii au adresat o nouă epistolă primăriei, prin care îi anunțau pe edili că asfaltarea s-a blocat. După aceeași procedură, a venit o altă echipă la fața locului, a nivelat pământul, a pus criblură, dar de asfaltat trotuarul în continuare, nici vorbă! Așa se face că o porțiune de 200 de metri din trotuarul cuprins între dispensarul din zonă și RADET a rămas, până în ziua de azi, necirculabil, starea lui degradându-se de la o zi la alta. „Sunt mulți vârstnici în zonă, copii, bebeluși transportați în cărucioare pe carosabil. Este îngrozitor cum primăria își bate joc de noi din 2008, ca și când am fi niște nimeni!” – a completat cititorul nostru. l „Eu sunt tânără, îmi place să merg pe tocuri, dar nu pot să folosesc trotuarul ăsta de vreo doi-trei ani. Plus că mi-ar plăcea și mie să circul pe jos, că așa ar fi sănătos, dar nu pot s-o fac decât pe carosabil, ceea ce e riscant, la felul cum se circulă în Constanța! Rog primăria să nu-și mai bată joc de noi, că doar din banii noștri își primesc salariile!” - ne-a spus Andra, o tânără de 27 ani. l „Nu locuiesc în zonă, dar trec de mulți ani pe aici și nu văd vreo ameliorare. Să începi o lucrare așa de mică și să n-o termini nici în doi ani mi se pare un dispreț maxim față de contribuabilul constănțean. Sper ca bătaia asta de joc să ia sfârșit după ce o să apară articolul în Cuget liber!” - A. Marin, 37 ani. l „Primarul și-a tras voturile de la pensionari, iar acum își bate joc de noi. Îmi aduc aminte cum ne-a promis că o să aibă grijă ca zona asta să arate frumos, că o să ne pună multe bănci cu umbreluțe, că o să asfalteze trotuarele, să nu ne mai împiedicăm în gropi. După ce și-a luat noul mandat, candidatul care a răspuns la numele de Mazăre și-a cam uitat promisiunile! Dacă o să-și aducă acum aminte de ele, tot ar fi ceva!” – ne-a spus, teribil de iritat, nea Dumi (68 ani). v v v Toți cei care și-au exprimat aceste puncte de vedere ne-au mărturisit că, oricât de mult s-au străduit, nu au reușit să găsească circumstanțe atenuante față de „reacția de sictir” pe care o adoptă primăria atunci când trebuie să rezolve sesizările constănțenilor, indiferent de natura lor.