Primăria îi bombardează pe nevoiaşi cu scrisori

Vox populi

Primăria îi bombardează pe nevoiași cu scrisori

Ştire online publicată Vineri, 13 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În respectivele epistole, constănțenii care au solicitat ajutorul pentru încălzirea locuinței sunt informați de Primărie că Guvernul Boc a hotărât ca familiile ale căror membri au un venit peste suma de 425 lei nu vor mai beneficia de acest sprijin din partea statului. Oamenii nu înțeleg care este rostul acestor scrisori, din moment ce atunci când și-au depus dosarele au fost deja informați, personal, despre această modificare a plafonului, chiar de către func-ționarii Serviciului de Asistență Socială. În replică, Daniela Drecșan, șef serviciu în cadrul Direcției Administrație Publică Locală – Serviciul de Asistență Socială și Protecție Socială, susține că rolul acestor scrisori „este ca oamenii să fie foarte bine informați, iar dacă e nevoie, le trimitem scrisori și de zece ori!”. Corespondență cu… parfum electoral „Vă pot spune că nu e prima dată când depun un dosar pentru acest ajutor, dar niciodată până acum nu mi s-a răspuns în scris dacă am sau nu dreptul, din simplul motiv că funcționarii de la Primărie îmi verificau pe loc dosarul, iar dacă nu aveam dreptul mi-l dădeau înapoi” – ne-a spus A. Cezar, din Constanța. „Anul ăsta, în octombrie, când am depus dosarul, o funcționară de la Asistență Socială mi-a spus că Guvernul PD-L mi-a tăiat acest ajutor. Când a văzut ce față am făcut, mi-a dat de înțeles să-l votez președinte pe candidatul PSD, că PD-L-ul nu ne dă bani ca să ieșim din iarnă. Am priceput mesajul și nu înțeleg de ce mai era nevoie să se cheltuiască bani și energie ca să ni se spună același lucru și prin scrisori. Indiferent ce îmi spun unii și alții, eu tot cu cine vreau o să votez, asta să fie clar, iar scrisorile cu parfum electoral n-au decât să și le trimită între ei! Dacă am un venit mic, asta nu înseamnă că sunt dus cu pluta, am și eu ceva școală și nu vreau să povestesc acum din ce cauză am nevoie de ajutorul statului!” – ni s-a plâns și J. P., 51 ani. „La primăria Constanța nu e criză?“ „Sunt văduvă, am leafă mică și copii de crescut. Am înjurat rău Guvernul când am aflat că nu mai am dreptul la ajutorul de încălzire anul ăsta - depășesc plafonul de 425 lei cu 26 lei. Mi-a trecut după ce am văzut la televizor că a fost o greșeală și că după aceea a fost rezolvată. Dar când am primit acasă scrisoarea de la primărie, iar mi s-a urcat sângele la cap și nu mai știu care e plafonul, 425 sau 615 lei? Mie funcționara mi-a spus când am depus dosarul că Boc a tăiat subvenția, dar PSD-ul nu se lasă și o să se zbată să se mărească din nou plafonul. De când este domnul Mazăre primar ne-a obișnuit să ni se plângă prin scrisori taman în campaniile electorale, dar acum chiar nu-și avea rostul cheltuiala asta, când tot ei urlă că e criză și ne trebuie economii la sânge! Sau la Primăria Constanța nu e criză? Dar cel mai rău îmi pare că suntem luați de fraieri și ni se spune cu cine să votăm pe banii noștri. Acum se bat în scrisori, dar altfel, nu ți-ar răspunde primăria la o scrisoare nici cu anii, iar audiențele sunt o făcătură!” (E. Ion, 48 ani). Audiențe pe scările Primăriei! Super-grija Primăriei pentru informarea contribuabililor i se pare cusută cu ață albă și lui B. Alexandru (34 ani), ai cărui părinți ar avea dreptul la ajutorul pentru încălzire numai în situația în care plafonul ar fi de 615 lei: „Eu am avut o problemă veche cu Primăria și n-am reușit să intru în audiență la domnul primar. Mereu am fost expediat de la un director la altul. Mai nou, văd că primarul ține audiențe pe scările Primăriei, unde oamenii se bulucesc ca să i se plângă. De ce nu este invitat fiecare cetățean într-un birou și să discute civilizat cu domnul primar? Există în Uniunea Europeană sistemul de audiențe pe scări, de l-a copiat și domnul Mazăre? Ce fel de res-pect e ăsta pentru cetățenii orașului? Iar acum, ce să zic, primăria s-a civilizat și îi informează în scris pe amărâții orașului, însă arătând cu degetul spre PD-L, pe care chiar nu-l simpatizez, dar e vorba de un principiu. Am obser-vat că în campaniile electorale, grija primăriei față de constănțeni este fără margini, apoi se volatilizează brusc”. *** Daniela Drecșan, șef serviciu în cadrul Direcției Administrație Publică Locală – Serviciul de Asistență Socială și Protecție Socială Constanța, ne-a spus că gestul de a le explica și verbal, și în scris, oamenilor în ce constă mo-dificarea plafonului pentru acordarea ajutorului de încălzire a fost făcut „numai și numai pentru ca oamenii să fie foarte bine informați, iar dacă e nevoie, le trimitem scrisori și de zece ori! Ordonanța de Guvern nr. 106 din 2009 este încă în vigoare, chiar dacă s-a aprobat de Ca-mera Deputaților revenirea la plafonul inițial de 615 lei. Acum legea se află la președinte pentru promulgare, dar până nu văd negru pe alb scris în Monitorul Oficial legea asta nu mă iau după ce văd la televizor. Eu am dubii vizavi de orice, la câte se întâmplă în țara asta! Vă dați seama că și eu am interesul să rezolv această problemă. Și pe noi ne-a dat peste cap ordonanța asta. Totuși, în noiembrie am decis să primim dosare și până în 615 lei venit, ca să nu ne aglomerăm, în speranța că legea va fi promulgată de președinte”. Întrebată dacă după promul-garea legii îi va informa din nou, în scris, pe constănțeni, despre modificările intervenite, răspunsul Danielei Drecșan a fost scurt: „Poate că da, poate că nu, nu știu ce-o să facem!” Comentariile le lăsăm pe seama dumneavoastră, dragi cititori!