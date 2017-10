Primăria, acuzată că a avizat o construcţie într-o zonă de risc (galerie foto)

Scandal pe strada Mircea cel Bătrân

Primăria, acuzată că a avizat o construcție într-o zonă de risc (galerie foto)

// Agenția pentru Protecția Mediului a decis revocarea deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire imobil D+P, locuință unifamilială“, propus a fi amplasat pe strada Mircea cel Bătrân nr. 86A Locatarii blocurilor MF2, MF3, MF4, din strada Mircea cel Bătrân nr. 86A, sunt extrem de revoltați că primăria a avizat o construcție la mică distanță de imobilele în care locuiesc, într-o zonă costieră de risc maxim, fără să se țină cont că locuințele lor au deja o situație fragilă: „Există crăpături vizibile și foarte mari în structura de rezistență”. Nemulțumirea lor a atins apogeul în cursul zilei de ieri, când au protestat în prezența șefului Inspectoratului pentru Disciplina în Construcții, Gigi Chiru, care, la rândul său, l-a convocat pe constructor la fața locului, pentru a da explicații oamenilor. Cum era de așteptat, constructorul nu s-a prezentat, iar indignarea oamenilor a atins paroxismul, cu atât mai mult cu cât au atras atenția primăriei asupra acestei situații încă din anul 2008, când au observat că prin zonă se făceau tot felul de măsurători. Având în vedere șirul „nelegiuirilor de acest fel din oraș”, când hălci întregi de spații verzi, în locuri total nepotrivite, au fost rase pentru a se face loc unor mastodonți, în ciuda protestelor oame-nilor, „dorim, prin ziarul Cuget Liber, să supunem atenției autorităților statului, dar și constănțenilor, acest nou caz ieșit din comun de abuz, avizarea unei lucrări care ar putea duce și la prăbușirea Plajei Modern Constanța. Iată și argumentele noastre: primăria retrocedează un teren revendicat de pe stradă care s-a prăbușit în mare în jurul anului 1960 (strada Cărămidari), într-o zonă declarată de risc maxim, respectiv strada Mircea cel Bătrân. Acest loc era un spațiu verde la o distanță de câțiva metri de blocurile blocurile MF2, MF3, MF4, care au deja crăpături foarte mari în structura de rezistență, ce se văd cu ochiul liber, și la o distanță de doi-trei metri de versantul abrupt și necon-solidat al plajei și cu drenurile distruse. Au început săpăturile pe spațiul verde pentru viitoarea construcție fără niciun studiu geotehnic. Tot primăria a dat ordin la Serviciul Public de Impozite și Taxe ca, pe înștiințările de plată a impozitului pe 2011, pentru a acoperi ilegalitatea, să se treacă la adresa locatarilor străzii Mircea (fostă Cărămidari), modificată față de anii din urmă, ignorând că strada Mircea nu a fost niciodată strada Cărămidari. Au fost două străzi paralele și la distanță de 40 de metri. Total ilegal și fals. Incredibil și totuși adevărat. La ora actuală se sapă cu viteză extraordinară ca să toarne fundația, pe motiv că apoi nimeni nu va avea ce să facă. Vă rugăm, stopați aceste nelegiuri, suntem dispuși să mergem oriunde și să nu lăsăm lucrurile așa, atâta vreme cât nu se ține cont că în joc este siguranța caselor noastre, oricum fragile prin construcție, căci proiectul a fost un experiment de care am aflat mult mai târziu, ca să nu mai vorbim de siguranța falezei!” – avertizează președinții asociațiilor de pro-prietari, Tiberiu Radu, Gheorghe Butnariu și Gheorghe Nedelcu. Pentru unii mumă, npentru alții ciumă! Indignarea locatarilor este cu atât mai mare cu cât, ori de câte ori au fost prinși în ofsaid, primăria nu i-a iertat: „Dacă parcam noi mașinile aici, încasam amendă”. „Anul trecut, am făcut un grătar pe spațiul verde și am fost amendată cu trei milioane de lei. Pe ei cine-i amendează pentru bătaia asta de joc?”. „Intrați în apartament, să vedeți ce crăpați sunt pereții! Cât s-au făcut săpături, pereții au pârâit continuu. Suntem îngroziți!”. „Nu permiteți să ne îngroape blocurile!”. „Dacă blocurile o iau la vale, cine o să răspundă?”. „De ce a fugit constructorul, dacă totul e legal? Să-i vedeți seara, când sunt câte cinci-șase și ne râd în nas! Toți știu că blocurile sunt fragile, însă nu le pasă! Cum e posibil așa ceva? Ăsta da tupeu! E țara lor, nu se mai res-pectă nimic în orașul ăsta?”. „Știți ce ne-a spus proprietarul terenului? Așa cum el și-a asumat riscul, tot așa să ni-l asumăm și noi și ne-a recomandat să stăm liniștiți! Despre asta, ce părere are domnul primar?”. Iar șirul declarațiilor de nemulțumire ale locatarilor nu s-a oprit aici... Prefectul îi liniștește pe oameni Îngroziți că Hotărârea Consiliului Municipal Constanța privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de strada Ștefan cel Mare, Prelun-girea B-dul Ferdinand (lângă MF1A), Plaja Modern și Mircea cel Bătrân, respectiv a construirii unui imobil pe faleza plajei Modern, ar putea fi aplicată, locatarii au cerut și ajutorul prefectului, solicitându-i, de asemenea, contestarea con-tractului de vânzare-cumpărare de bun viitor și a actului de restituire în natură prin dispoziția 3805/28.05.2010 a primarului Radu Ștefan Mazăre a imobilului de pe terenul de pe strada Cărămidari, pe un alt amplasament, situat pe Strada Mircea cel Bătrân nr. 86. „Am luat act inclusiv de supozițiile potrivit cărora s-ar fi demarat lucrările pentru executarea funda-ției și am luat deja legătura cu Inspectoratul Teritorial în Construcții și cu Agenția pentru Protecția Mediului. În urma acestui demers, APM Constanța a decis revocarea deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Construire imobil D+P, Locuință unifamilială», propus a fi amplasat pe strada Mircea cel Bătrân nr. 86A, iar IDC va verifica lucrările la fața locului. Categoric, nu voi permite apariția unui nou caz strada Traian sau Poarta 6 și mă voi folosi de toate pârghiile legale pe care le am pentru a stopa un fenomen care ar putea pune în pericol situația cetățenilor Constanței și a imobilelor acestora” - au fost precizările prefectului Claudiu-Iorga Palaz. Oamenii sunt hotărâți să continue seria protestelor până când vor fi siguri că proiectul care i-a bulversat atât de tare va fi într-adevăr anulat.