Medicul de gardă

Prima cauză a accidentului vascular

„Am 53 de ani, nu am simțit dureri la inimă, înțepături și chestii din astea. Numai când mă supăram îmi creștea tensiunea, am avut și 24, apoi scădea, iar eu eram bună de muncă. Zilele trecute mi-a fost rău, am crezut că e din cauza căldurii, însă doctorul de familie mi-a recomandat să-mi iau concediu, că risc accident vascular din cauza tensiunii mari și oscilante. Am colegi hipertensivi, cine ne dă la toți concediu? Numai de la hipertensiune poți să faci accident vascular sau sunt alte cauze, mai importante?” (Maria Lena).v v vDoamnă Lena, chiar dacă vi se pare exage-rat, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center ne-a confirmat că persoanele care suferă de hipertensiune arterială și nu iau în serios acest lucru, netratându-se, fac parte din categoria celor mai predispuși la accident vascular cerebral hemoragic. Explicația medicului este aceea că din cauza creșterii accentuate a tensiunii arteriale, peretele arterial este afectat și slăbește.Oboseala, stresul, factori favorizanți. Atenție, în situații de oboseală și stres ori după o masă mai bogată, chiar și un puseu de tensiune este în măsură de a rupe vasul și de a inunda creierul în sânge.Simptome. Principalele semne ale AVC-ului sunt vărsăturile, durerile puternice de cap, pierderea cunoștinței și apoi coma.Dată fiind gravitatea situației, medicul recomandă persoanelor care se știu cu tensiune peste limite sau oscilantă să meargă la un consult de specialitate și să respecte cu strictețe recomandările cardio-logului.