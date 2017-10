Prietenul fals, duşmanul sub acoperire?

Psihologul te ajută

Prietenul fals, dușmanul sub acoperire?

„Prietenii falși sunt mai răi decât cei mai aprigi dușmani“ și „Prietenii falși sunt precum umbra noastră, stau aproape de noi când mergem sub soare, dar ne părăsesc instant atunci când intrăm în întuneric“, spun două vechi proverbe, carear trebui să ne dea de gândit.Se spune că persoanele care sunt singure de Crăciun, de Anul Nou, nu se pot bucura de magia acestor unice sărbători și pentru că, prin tradiție, ele se sărbătoresc în familie, alături de cei dragi. Psihologul Alina Pandrea confirmă că sărbătorile vin la pachet cu mult stres pentru toată lumea (febra pregătirilor de tot felul, a cadourilor etc.). Paradoxal este că și persoanele singure ating un maximum de stres, fiind stăpânite de emoții negative, indiferent de vârstă. „Când afară se aud colinde, atmosfera e magică, vezi cupluri învăluite de bucurie, iar tu ești singur, cazi în tristețe, deși există o serie de metode prin care poți să depășești acest moment cu zâmbetul pe buze, important este să-ți dorești asta. Aud multe persoane singure spunând că sărbătorile le deprimă și că abia așteaptă să se termine”. Iar de la emoțiile negative, până la depresie și anxietate, calea este destul de scurtă.Și-atunci, de dragul de a nu fi stresați de singurătate, alegem compania unor prieteni falși, care fac același lucru, adică ne stresează, probabil și mai tare? – se întreabă o tânără cititoare, care ne-a mărturisit că deși a avut de suferit enorm pe plan emoțional din cauza prietenului său, „un profitor și jumătate”, pe care, de multe ori, l-a simțit nepăsător față de problemele ei, chiar dușmănos, îl preferă pe el, în locul singurătății: „E genul de om care e dispus la orice, numai să-i fie lui bine… Merită să suporți asemenea oameni, numai ca să nu fii singur și depresiv?”.Ce sunt prietenii falșiPuși în fața unor situații, se întâmplă să ne întrebăm dacă prietenii pe care îi avem sunt adevărați sau nu. Răspunsul la această întrebare ni-l putem da singuri, spune psihologul, atâta vreme cât există metode prin care să ne dăm seama dacă suntem înconjurați de minciună sau sinceritate. E suficient să știm că, în timp ce prietenii de nădejde sunt mereu lângă tine când ai nevoie de ei și te ajută necondiționat, chiar dacă asta înseamnă să facă unele sacrificii, prietenii falși nu te vor ajuta, dar nu vor avea nicio problemă să apeleze la tine, pentru a-și rezolva propriile probleme. Prietenii falși sunt oamenii care se apropie de tine doar pentru a intra cu bocancii în viața ta, pentru ca apoi să te bârfească pe unde apucă.„Nu degeaba se spune că prietenia este ca un diamant. Se întâlnește rar, valorează mult și se falsifică foarte des. Pe de altă parte, stă în firea omului să vadă și părțile bune ale celui de lângă el, să-i acorde șanse, deși au toate datele că sunt prieteni… sub acoperire. Falși, interesați, profitori”, spune psihologul.Singurătatea de sărbătoriDecât lângă asemenea oameni, psihologul consideră că este mult mai bine singuri, chiar și în momentele de sărbătoare precum Crăciunul, Revelionul, Anul Nou. Așadar, sfatul psihologului este ca odată deconspirat dușmanul care se ascunde sub pălăria prieteniei, ar trebui să se ia distanță cât mai repede față de el: „Viața este prea scurtă ca să o petreci înconjurat de oameni cărora nu le pasă de tine și care, deși sunt lângă tine, te fac să te simți singur. Ba, mai mult, te încarcă negativ, dispar când ai nevoie de ei, dar reapar când totul îți merge bine, ca și când nimic nu s-a întâmplat. Nu e un capăt de țară dacă ești singur de sărbători, poți să vezi acele zile ca oricare altele din an și să nu te alimentezi cu ideea că e o normă socială să nu fii singur de Crăciun”.Totuși, psihologul știe din experiență că sărbătorile de iarnă aduc stări depresive și tristețe care cu greu pot fi negate nu doar de persoanele singure, ci și de cei înconjurați de persoane toxice, fie că sunt din familie sau simpli prieteni. Având în vedere că un număr foarte mare de sinucideri au loc în perioada sărbătorilor de iarnă, studiile arătând că victimele sunt, de regulă, persoane singure, vom reveni cu un articol privind depășirea depresiei de sărbători.