Prevenirea apariţiei aftelor

Pentru sănătatea dumneavoastră

Prevenirea apariției aftelor

Ştire online publicată Miercuri, 13 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Am avut niște probleme, iar doctorul stomatolog mi-a recomandat să folosesc o pastă de dinți cu sulfat de lauril de sodiu. Am observat că de atunci am tot timpul afte. S-ar putea să am probleme din cauza acestei paste de dinți, pe care o folosesc pentru prima dată în viață? Trebuie să renunț la ea sau nu?” – Sofia, 41 ani, din Constanța. v v v Cecilia Bianu, medic stomatolog (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, strada Mircea cel Bătrân, nr. 3), ne-a explicat că pentru preve-nirea apariției aftelor (stomatită aftoasă), este bine să evitați pasta de dinți ce conține sulfat de lauril de sodium. De asemenea, în astfel de situații, se recomandă să aveți în vedere și următoarele lucruri: l să consumați alimente cu un conținut bogat de vitamina C, zinc și flavonoide l să limitați consumul de carbohidrați rafinați și, în general, să adoptați un mod de alimentație sănătos.