Preşedintele asociaţiei poate fi şi administrator?

2

presedinte

Buna ziua,si noi suntem exect in aceiasi situatie cidvs,Alergam de 2 luni sa demitem presedintele,si nu ne ajuta nimeni,De la primarie,care are cat de cat autoritate in aceasta problema,ni s-a spus sa facem o adunare generala extraordinara si cu 20% din membrii sa il demitem si sa alegem alt presedinte.noi am facut asta si nu vrea sa predea sub nici o forma actele,Si noi avem antene pe bloc si incasam 2000/luna,despre care nu stim nimic din modul in care s-au cheltuit .Adunati-va 20% si dati-l jos,pe urma expertiza contabila si daca nu iese ok ,plangere penala la parchet.Noi am apelat si la politie si tot nu vrea sa predea.Pleaca lupul de la stana???