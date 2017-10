Premenopauza vine ca o furtună

„Am 46 de ani și am observat că de la începutul acestui an asimilez tot ce mănânc, și mănânc destul, tot timpul am senzația de foame și simt bufeuri. Doctorul de familie mi-a spus să mă pregătesc, că dă peste mine premenopauza, care e destul de rea. Mi-a recomandat să fac mai multă mișcare. Aș vrea să știu ce se întâmplă în perioada asta și ce să fac pentru ca să nu devin obeză? Vă mulțumesc din suflet!” – Delia P., din Constanța. v v v Într-adevăr, perioada care precede instalarea menopauzei este dificilă, dr. Marin Smarandache confirmând că vine ca o furtună de schimbări hormonale în orga-nism, schimbări care, indiscutabil, le influențează fiziologic pe femei. Asta din cauză că ficatul nu mai reușește să facă față toxinelor acumulate, întrucât estrogenii au un important rol antioxidant. De regulă, nu doar la menopauză, ci începând chiar cu premenopauza, femeile duc lipsă de substanțele care hrănesc ficatul, motiv pentru care acesta trebuie ajutat să funcționeze normal. De aceea, se recomandă o alimentație care să nu depășească 1.200 de calorii pe zi, bogată în salate de crudități, fructe și, mai ales, disociată pe grupe principale de alimente. Adică, proteinele să nu se amestece cu maxicarbohidrații, deci nu se consumă lapte, carne, brânză, ouă, orez, cartofi, paste, fasole boabe cu pâine. Ideal ar fi ca fiecare grupă de alimente să fie însoțită de cantități apreciabile de salate de crudități. Se indică peștele și produsele marine drept sursă de grăsimi bune care permit regenerarea ficatului. De asemenea, ceaiul de salvie sau de urzică ajută la amânarea bufeurilor, iar apa caldă cu lămâie stoarsă este un bun antioxidant, la fel de bun ca și ceaiul verde. Referitor la mișcarea fizică, ea este recomandată, dar cu condiția să nu se schimbe ritmul respirator sau cardiac.