Pregătirea de primăvară a grădinii

Ştire online publicată Luni, 21 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La venirea primăverii, plantele încep să dea din nou viață grădinii dumneavoastră. Pentru a-i conferi un aspect general frumos, trebuie să aveți grijă ca plantele să primească înainte de sosirea primăverii o atenție sporită. Astfel se vor dezvolta sănătos și vă vor zâmbi zilnic sub razele soarelui de primăvară. Specialiștii vă ajută cu câteva sfaturi de care puteți să țineți seama chiar în această perioadă: - Aveți grijă ca atunci când plantați bulbii, să marcați cu un băț zonele unde sunt aceștia. - Alegeți să plantați flori colorate, pentru a înviora grădina. - Evitați să plantați aceeași plantă an de an în același loc. - Plantarea pomilor fructiferi când încă mai este frig afară este recomandată, deoarece astfel pomii vor fi feriți de insecte dăunătoare și boli. - Utilizați un filtru din hârtie folosit adesea și la prepararea cafelei, pentru a acoperi găurile de scurgere din ghivecele dumneavoastră, dacă le aveți în curte sau grădină. Astfel, apa se poate scurge și murdăria nu va crea dezordine. - Atenția pe care o acordați grădinii dumneavoastră se va reflecta în aspectul și vigurozitatea plantelor care vor crește în armonie în acest spațiu.