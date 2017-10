Pentru sănătatea dv.

Practici care calmează durerile reumatice

Ştire online publicată Joi, 01 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Știu, dacă am reumatism tre-buie să fac niște proceduri. Am mai făcut, sunt extraor-dinar de bune, dar eu nu-mi permit, ca șomer, un lux ca ăsta. Pot afla prin această rubrică ce să fac, să mă ajut singură, cu bani puțini sau chiar deloc. Pe vremea asta, urlă reumatismul în mine. Vă mulțumesc din suflet pentru informații și vă cer scuze pentru îndrăz-neală” (Grațiela Panait).v v vDacă nu vă permiteți procedurile balneologice indicate în astfel de situații, specialista în fizioterapie, dr. Roxana Mihai, vă asigură că o serie de practici vă pot ajuta să țineți situația sub control. Iată și ce recomandă în acest sens:l Faceți-vă obiceiul de a vă întinde cât puteți de des articulațiile și mușchii, în scopul prevenirii rigidității l Faceți exerciții fizice, însă ușoare, precum mersul pe jos, înotul, ciclismul sau aerobic în apă, dacă aveți această posibilitate l Aplicați comprese calde sau cu gheață pe zona afectată și veți observa, că pentru un timp, durerile vor fi calmate l Încercați să nu solicitați prea mult articulațiile, evitați efortul prelungit l Băile fierbinți, cu săruri speciale, ar putea face, și ele, adevărate minuni l Dacă depășiți greutatea corespunzătoare vârstei, situație în care mușchii și articulațiile sunt solicitate în exces din cauza greutății, în mod special în zona genunchilor sau a gleznelor, ar fi momentul să vă gândiți la o alimentație sănătoasă, care să vă garanteze scăderea în greutate l Dacă stați prea mult pe scaun, se recomandă scaunele cu spătar înalt și renunțarea la cele fără spătar.Despre terapiile alternative și unguentele recomandate pentru calmarea durerilor reumatice, în ziarul nostru de mâine.