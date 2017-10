Poveşti triste cu mame care mor la naşterea pruncilor

Mai rău ca în Africa!

Povești triste cu mame care mor la nașterea pruncilor

Mortalitatea maternă este definită ca fiind decesul unei femei în timpul sarcinii sau în termen de 42 de zile de la încheierea sarcinii din orice cauză legată sau agravată de sarcină sau de îngrijirea sarcinii. Sunt luate în considerare orice decese provocate de complicații ale avortului în orice stadiu al sarcinii. În România secolului XXI, în ciuda progreselor remarcabile ale medicinii, în tot mai multe spitale din țară femeile mor pe capete pentru că își doresc să aducă pe lume copii. După ce au citit în ziarul nostru nr. 5555 din 26 septembrie a.c. că, în nici doi ani, numai la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, șase mame au murit după naștere, iar bilanțul negru nu-i scutește nici pe copii, peste 300 murind în județul nostru înainte de a împlini vârsta de un an, au simțit nevoia să pună punctul pe „i”. „Pe vremuri se năștea cu moașe, dar parcă nu mureau atâtea femei!” „Credem că asemenea tragedii mai sunt posibile din cauză că din ce în ce mai multe cadre medicale nu mai practică medicina din vocație, ci pur și simplu o tratează ca pe o afacere din care trebuie să iasă bani cu orice preț” - Laura Dimancea, S. Stoian, V. Soare, din Constanța. „Pentru multe femei, sarcina și nașterea nu sunt ușoare, multe își asumă riscuri pentru a-și împlini visul de a-și ține în brațe bebelușii, dar, culmea ironiei, mai mult se moare în cazuri nu foarte complicate, și asta pentru că doctorii respectivi le tratează cu dezinteres. Când auzi povești atât de triste, care mai de care mai zguduitoare, de piatră să fii, femeie sau bărbat, și îți dau lacrimile. Singurul lucru pe care aș vrea să-l facă politicienii care vor veni la conducere după alegeri este acela de a da o lege foarte clară privind malpraxis-ul. Pentru că legislația actuală îi favorizează tot pe medici. Revenind la articolul apărut în ziarul dumneavoastră, vreau să vă spun că străbunica mea a născut șapte copii cu moașe din sat, nici nu știu câtă școală aveau, dar n-a avut nici un fel de problemă. În schimb, mama mea a murit în anul 1986, din cauza unui avort provocat. Eu eram destul de măricel și țin minte că ai mei o jeleau, iar la poartă băteau milițienii, ca să afle cine i-a făcut avortul. Săracu’ tata, ce de extemporale a mai dat la miliție, de parcă nu-i ajungea nenorocirea de a rămâne singur cu patru copii mici de crescut. Până la urmă a cedat, iar femeia aia, mamă a trei copii, a ajuns la pușcărie. Mi-aș fi dorit enorm ca măcar acum, când medicina a ajuns departe, nici o femeie să nu moară la naștere și nici un copil să nu-și piardă mama în condițiile astea. Din păcate, parcă am trăi în Africa, încă se moare din această cauză și cred că trebuie să se facă ceva serios ca să se împiedice asta. Politicenii se bat în campania electorală, dar unul nu vorbește despre indiferența și hapsâneala doctorilor!” - Mariana Alecu, din Constanța. Indiferența față de mamă a dus la moartea bebelușului „Pe toată perioada sarcinii am fost, lunar, la control, la un medic obstetrician renumit din Constanța. Nu mi-a spus niciodată că ar fi o problemă cât de mică, nici cu copilul, nici cu mine. Trebuia să nasc prin cezariană și după ce am avut ghinionul să mi se rupă apa l-am anunțat. Era noapte, în jur de ora 01,00, și mi-a spus să mă duc repede la spital, că o să vină și el. A venit, dar abia după-amiaza, și mi-a făcut cezariană. Copilul, o fetiță, s-a născut viu, și iarăși mi-au spus că totul este OK, deși tot ce mânca voma. Peste câteva zile mi-au dat drumul din spital, spunându-mi că starea mai rea a copilului este din cauza icterului pe care îl fac toți la naștere. Copilul nu lua în greutate nici după externare, iar ei continuau să-mi spună că e bine. Când am văzut că nu e bine deloc l-am dus la București. Acolo mi s-a spus că totul s-a datorat faptului că micuța a înghițit mult lichid și nu a fost curățată cum trebuie și că m-am dus prea târziu ca s-o mai poată salva. Apoi au început să facă și ei tot felul de experiențe cu ea. Peste câteva zile bebelușul a murit. Toți cunoscuții mă sfătuiesc să-l dau în judecată pe medic, dar sunt atât de îndurerată, încât, cel puțin pe moment, nu am puterea necesară, dar sper să-mi revin și să pot trage un semnal de alarmă, pentru că din ziarul dumneavoastră am aflat că numai în acest an, în județul Constanța, au murit 83 de bebeluși. Mai rău ca în Africa!” - Diana, 25 ani, din Constanța. Îngrijorate de rata mortalității materne și a celei infantile, dar și de exodul medicilor români, viitoarele mămici atrag atenția autorităților să se aplece cu mai multă responsabilitate asupra acestor aspecte.