Medicul de gardă

„Pot să-mi iau calciul numai din legume?“

„Nu suport lactatele, îmi fac rău. Din cauză că am lipsă de calciu, am început de osteoporoză. Doctorul de familie mi-a recomandat să mănânc multe legume, dacă nu suport brânzeturile și s-a rezolvat problema. Pot să-mi iau calciul numai din legume? Până una-alta, mă ajut cu calciu lactic. Vă mulțumesc pentru răspuns, Loredana B“.v v vDupă cum ne-a explicat dr. Sibel Demirgian, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Clinicii Homeomed, într-adevăr, osteoporoza poate fi ținută sub control, dar și prevenită, dacă i se asigură organismului suficient calciu. În lipsa acestui element esențial, oasele se vor demineraliza. Cât privește sursele cele mai bune de calciu, medicul confirmă că laptele și produsele lactate sunt de notorietate (mai puțin brânza topită). Atrage însă atenția că, paradoxal, lactatele nu sunt neapărat și cea mai sănătoasă cale de obținere a calciului. Și asta, din cauză că, fiind foarte bogate în proteine, favorizează creșterea acidității sângelui. Or, acest proces forțează calciul sub formă de bicarbonat să iasă din os pentru neutralizarea acidității. Pe de altă parte, datorită colesterolului conținut, lactatele cresc riscul de boli cardiace, și nu doar pe termen scurt. De ce se recomandă legumele. Deși unora li se pare ciudat, legumele sunt considerate o foarte bună sursă de calciu. În plus, nu au contraindicații și nu favorizează apariția unor boli. Așa stând lucrurile, se poate înlocui fără probleme calciul din clasicele varietăți lacatate cu cel conținut de nuci, linte, soia, legume cu frunze verzi, tofu, cereale integrale, semințe de susan, mac. Cât privește suplimentele de calciu, acestea pot fi recomandate când alimentația nu este corectă și neapărat de către un medic.