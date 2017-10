„Pot să-i spun unui pici de patru ani adevărul despre Moş Crăciun?“

Psihologul te ajută

„Pot să-i spun unui pici de patru ani adevărul despre Moș Crăciun?“

Indiferent de felul cum procedează părinții, potrivit psihologilor, vârsta medie până la care majoritatea copiilor cred în magia Crăciunului este undeva în jurul a șapte-opt ani. „Am doi băieți. Cel mare are nouă ani, iar cel mic n-a împlinit încă patru – ne-a povestit Clara Luciu. Nu știu ce tot aude de la fratele lui, dar de câteva zile cel mic e supărat rău de tot. A auzit el că Moș Crăciun nu există și că în acest an n-o să-i aducă niciun cadou. M-am supărat pe cel mare, dar nu recu-noaște că i-ar fi spus ceva. În-trebarea mea către dumneavoastră este dacă pot să-i spun unui pici de numai patru ani adevărul despre Moș Crăciun? Suferă pentru situația asta și vreau să-l ajut într-un fel. Vă mulțumesc din suflet și urez din inimă sărbători fericite redacției!”. v v v Indiscutabil, magia despre Moș Crăciun merită întreținută, însă părinții trebuie să aibă în vedere că tot va veni ziua când copilul va începe să se îndoiască de existența lui. Psihologul Speranța Băcana știe din experiență că unii părinți provoacă fără rost această etapă, și numai de teama posibilității ca alți copii, de aceeași vârstă, să râdă de ai lor pe această temă. Indiferent de felul cum procedează părinții, specialiștii sunt de părere că vârsta medie până la care majoritatea copiilor cred în magia Crăciunului este în jurul a șapte-opt ani. Sunt însă mulți părinți care mizează pe precocitatea pruncilor în toate cele și se decid subit și fără să fie cazul să le spună adevărul. Totuși, dacă un copil nu este pregătit pentru o asemenea veste, experiența poate fi neplăcută și cu siguranță nu o va uita. Îndoielile apar între cinci și șapte ani De ce la această vârstă? Categoric, pentru că atunci apare raționamentul logic al copilului. El se va gândi, de exemplu, că îi este imposibil unui om mare să intre într-o casă pe coș, așa cum știe el că procedează Moș Crăciun. Copilul se hrănește cu ceea ce vede, aude și înțelege, pe măsura vârstei pe care o are. Pe măsură ce crește, el nu mai primește pe nemestecate informațiile, ci încearcă să-și facă propria idee despre ele. Așa că, la această vârstă, ar fi bine ca părinții să nu le… vândă inepții și tot felul de explicații nerealiste, cum sunt, de exemplu, cele legate de Moș Crăciun, oricât de plăcută ar fi magia acestuia și, probabil, dorința copilului de a mai crede, măcar un pic, în această frumoasă poveste. Cu alte cuvinte, atunci când micuțul vă întreabă dacă Moș Crăciun există cu adevărat, în acel moment, dacă ajungeți la concluzia că este pregătit să audă adevărul, îl întrebați pur și simplu ce crede el? Dacă auziți că Moș Crăciun există în viziunea lui, ideal ar fi să-l încurajați și să-i spuneți că, deși mai sunt oameni care nu cred, important este ce credem noi și că o să-l așteptăm la fel și anul acesta pe Moșul. Dacă, în schimb, vă spune că nu-i adevărat, pare pregătit să audă adevărul. Iar dumneavoastră, ca părinți, va trebui să valorificați acel moment și să-i confirmați, cu tact și diplomație, ceea ce el gândește. Iar când la mijloc este un copil de numai patru ani, dilema se rezolvă mult mai ușor.