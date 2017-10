„Pot opta pentru pensia soţului?“

„Pot opta pentru pensia soțului?“

„Dacă o văduvă are pensia mai mică decât o avea soțul decedat, poate ea să ceară pensia soțului la Casa de Pensii? Dacă e adevărat, cum se face să-ți câștigi acest drept?” – M. Dună.v v vAți auzit foarte bine, doamnă Dună, soțul supraviețuitor, dar, atenție, numai acela care are dreptul la propria pensie și îndeplinește condițiile cerute de lege pentru obținerea pensiei de urmaș după soțul decedat are posibilitatea să opteze pentru cea mai avantajoasă pensie.Referitor la cuantumul pensiei de urmaș, după cum ne-a explicat Gabriela Goschin, director executiv adjunct în cadrul Casei Județene de Pensii Constanța, în niciun caz soțul supraviețuitor nu va primi pensia integrală a soțului, ci doar 50 la sută din valoarea acesteia. De asemenea, pentru înlăturarea confuziilor, e bine să se știe că nu există posibilitatea ca soția supraviețuitoare să primească și propria pensie, și pensia de urmaș.Cum se cere acest dreptPersoanele care consideră că le este convenabil să opteze pentru pensia soțului decedat trebuie să depună o cerere pentru pensie de urmaș, însoțită de cuponul de pensie proprie și cuponul pensiei decedatului; declarație că nu s-a recăsătorit după moartea soțului; act de identitate, certificat de naștere și de căsătorie. Toate aceste acte se depun la Casa Județeană de Pensii, birou „Stabiliri pensii”.Important! Trecerea de la pensia proprie la cea de urmaș se face cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii de opțiune.