Pot fi radiate sancţiunile disciplinare acordate angajatului?

Pot fi radiate sancțiunile disciplinare acordate angajatului?

„Am făcut o boacănă, am recunoscut fapta, normal, patronul m-a sancționat disciplinar cu tăiere din salariu. Dacă vreau să mă transfer în altă parte, sancțiunea asta va fi prinsă în recomandare?” (Paul Lungoci).Salariatul, protejat de legeStimate domnule Lungoci, potrivit expertului în probleme de legislație, Manuela Marcu, legislația muncii reglementează fără putință de tăgadă și as-pectul la care faceți dumneavoastră referire. Astfel, salariatului sancționat disciplinar i se radiază de drept sancțiunea, în termen de un an de la aplicare, însă numai dacă, în interiorul acestui termen, nu s-a pricopsit cu o altă sancțiune. Atenție, radierea nu înseamnă și anularea sancțiunii, deci nu dă dreptul salariatului să-și recupereze banii reținuți din salariu. Tot ce a dorit legiuitorul prin radierea unor sancțiuni anterioare este de a-l determina pe angajat să înțeleagă că devine protejat de lege numai în condițiile în care percepe într-un sens pozitiv mesajul respectivei sancțiuni. De asemenea, această posibilitate îi dă șansa angajatului să nu acumuleze, în dosarul disciplinar, alte și alte sancțiuni din cauza încălcării regulilor stabilite de angajatorul său.Se emite decizie scrisăOrice salariat care, la un moment dat, a avut ghinionul să primească una din sancțiunile disciplinare prevăzute de lege, trebuie să știe că radierea acelei sancțiuni, pentru a-și produce efectele, trebuie să fie transmisă prin decizie scrisă emisă de angajator (pe care ar fi bine s-o păstreze cu sfințenie). Practic, decizia de radiere atașată dosarului de personal al salariatului sancționat reprezintă o formă de… reabilitare a acestuia. De reținut că dispozițiile legale nu se aplică în cazul desfacerii disciplinare a contractelor individuale de muncă.