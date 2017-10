Pot face părinţii divorţaţi „jonglerii“ cu pensia alimentară a copiilor?

Pot face părinții divorțați „jonglerii“ cu pensia alimentară a copiilor?

Există părinți care, după divorț, pe motiv că și celălalt câștigă destul de bine, „uită“ să-și mai achite obligațiile față de propriii copii, situație care poate duce la căutarea altor soluții.De regulă, divorțul vine la pachet cu partajul și cu pensia alimentară - în cazul cuplurilor care au copii minori. Două „castane” extrem de fierbinți, pe care unii părinți aleg să le scoată din foc cu mâna celuilalt. Cel puțin asta este concluzia la care a ajuns un cititor, în urma separării de cea care i-a fost soție vreme de nouă ani și care i-a dăruit doi copii. Bărbatul are o afacere, susține că nu este de „anvergură”, însă, din banii câștigați, a reușit, până acum, să-și întrețină actuala familie și să plătească pensia alimentară datorată minorilor, mai puțin pe ultimele trei luni scurse din 2014: „Înainte să mă recăsătoresc, fosta soție mă păsuia dacă mai întârziam cu pensia copiilor. Îmi spunea că și ea câștigă destul de bine și se descurcă, plus că și tatăl ei are o mică afacere. Chiar dacă întârziam, nu rămâneam dator față de copii. Totul s-a schimbat de când mi-am făcut o nouă familie. Mă amenință că dacă nu plătesc la fix, îmi aduce executorul la ușă. Plus că umblă cu lucruri murdare, ea spune că sunt legale, eu le zic jonglerii. Adică, îmi cere să-i plătesc pentru fetița mare pensia în avans până la sfârșitul anului, că vreasă-i cumpere pian, spre binele copilului. Și mai cere și indexare la trimestru, cu rata inflației, de parcă aș fi banca ei! Copiii au nevoie de banii mei, dar ea se descurcă foarte bine și singură. Tot ce vrea e să mă despartă de actuala! Am vorbit și cu alți bărbați divorțați, nimeni n-a auzit de indexare sau de plată în avans! O cred în stare să-mi aducă executorul la ușă…”.Cazuri frecventeDivorț, pensie alimentară, partaj, cam acestea sunt punctele fierbinți în cazul despărțirii unor cupluri care au copii minori. Având însă în vedere faptul că pensia de întreținere a minorului este un drept al acestuia și nu al celui care îl crește, potrivit avocatului Aurel Glăvan, părintele divorțat nu poate renunța la dreptul în sine indiferent ce venituri are. Din păcate, sunt părinți, deloc puțini, care, pe motiv că și celălalt câștigă suficient cât să se descurce, nu se mai achită de obligații, deși ar avea posibilități: „Este și normal ca ei să suporte consecințele prevăzute de lege, adică până la trei ani de închisoare sau executarea silită. Iar cei care nu au niciun venit vor fi obligați să presteze muncă în folosul comunității”.Plata în avans, legalăReferitor la plata în avans a pensiei de întreținere datorată copilului, aceasta este permisă de noul Cod Civil, deci nu poate fi considerată „jonglerie”. Totuși, avocatul atrage atenția că plata pentru o perioadă mai lungă de timp este posibilă numai dacă se invocă motive temeinice: „Instanța de tutelă are competența de a hotărî ca întreținerea să se realizeze prin plata anticipată a unei sume globale, care să acopere nevoile de întreținere ale celui îndreptățit pe o perioadă mai îndelungată sau chiar și pe întreaga perioadă în care se datorează întreținerea. Însă, numai în măsura în care debitorul întreținerii dispune și de mijloacele necesare acoperirii acestei obligații, lucru iarăși normal”.Și lucrurile nu se opresc aici, căci pensia de întreținere poate fi plătită și pentru o perioadă anterioară, dacă introducerea cererii de chemare în judecată a fost întârziată din culpa debitorului. „Iar aceste facilități și, revin, nu jonglerii, au fost stabilite de legiuitor în interesul suprem al copilului, pentru ca el să se bucure de o dezvoltare corespunzătoare, psihică și fizică, și după despărțirea părinților” - completează avocatul.Nici indexarea nu e „jonglerie“În principiu, pensia de întreținere se plătește în rate periodice, la termenele convenite de părți sau, în lipsa acordului lor, la cele stabilite prin hotărâre judecătorească. Însă, avocatul confirmă că tot potrivit noului Cod Civil, pensia de întreținere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în funcție de rata inflației. Totuși, dincolo de aceste reglementări, avocatul este de părere că în astfel de situații, se recomandă părinților să lase la o parte animozitățile și, aidoma instanței, prima lor grijă să fie apărarea intereselor supreme ale copiilor, întrucât numai astfel pot fi evitate problemele cu legea sau de altă natură.