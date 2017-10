Pot deschide bunicii un cont bancar secret pentru nepoţi?

Pot deschide bunicii un cont bancar secret pentru nepoți?

Există familii în care bunicii sunt persoanele principale care se ocupă de nepoți, mai mult, ajungând adesea să-i înlocuiască pe părinți. Studiile arată că numărul lor este în continuă creștere în întreaga lume și tinde să devină un fenomen social, cu serioase implicații pe termen lung.„Am o pensie bună, plus că am vândut două terenuri, deci am ceva bani la ora asta. Eu am o singură fată și de la ea am doi nepoți sub 18 ani. Și fata, și ginerele, câștigă bine, dar toacă tot, iar pe copii îi lasă în seama mea. Degeaba le-am tot spus că trebuie să pună ceva de-o parte pentru copii, că nu se știe niciodată… Având banii ăștia, m-am gândit să le deschid la amândoi nepoții câte un cont, pe numele lor, să fie amintire de la mine, iar eu să fiu împuternicit. Am fost la o bancă și mi-au spus că ei nu fac conturi secrete, nu le dă voie legea. Dacă știu părinții, n-am făcut nimic, ei sunt așa cum sunt…. Cineva mi-a spus că după 14 ani s-ar putea face operațiunea asta! Dacă eu vreau să le fac acest cadou de ziua lor? Am auzit că și dobânzile sunt mai bune pentru minori! Cineva mi-a spus să încerc la ING!” - sunt nelămuririle unei cititoare a ziarului nostru. Femeia se angajează să le administreze conturile nepoților săi minori, economii de care aceștia să poată dispune la intrarea în majorat, însă respinge categoric ideea ca părinții să aibă vreun amestec în acest plan.Plan imposibil!Nu se pune problema că băncile nu le-ar permite bunicilor să deschidă un cont bancar pe numele nepoților! Dimpotrivă, ei au posibilitatea să facă asemenea cadouri nepoților, indiferent de vârstă și să le deschi-dă oricâte conturi doresc, dar numai cu res-pectarea unor condiții, chiar dacă, în principiu, fiecare bancă are propriile reglementări.Din informațiile obținute de la mai multe bănci, inclusiv de la BNR, am aflat că băncile nu pot deschide un cont pe numele unui minor, inclusiv conturi de economii special desti-nate copiilor, fără a exista acceptul părinților sau al reprezentanților legali ai copiilor.Cât privește ipoteza că la ING s-ar putea deschide un cont pentru minori de către bunici, fără știrea părinților, acest lucru ne-a fost infirmat, și această bancă având nevoie de specimentul de semnătură al unuia dintre părinți sau al tutorelui.Suma minimă, 300 de leiAșadar, dacă bunicii doresc să facă uz de produsele bancare destinate minorilor, pe care băncile din țara noastră le oferă, de regulă, suma minimă pentru deschiderea unui cont este de 300 de lei, însă aceasta este influențată și de natura contului, și de alte reglementări ale băncilor. Or, asemenea detalii, ca și avantajele privind dobânzile acordate, se pot obține direct de la banca pentru care optează clientul respectiv.Așadar, până la vârsta de 18 ani, la deschiderea unui cont pe numele său, minorul trebuie să fie însoțit și de unul dintre părinți sau de tutorele său, în funcție de situație, care trebuie să-și dea acceptul în acest sens, fiind nevoie de specimenul de semnătură al acestora, dar și de certificatul de naștere al copilului, minorul neavând drept de semnătură.ConfuzieCât privește posibilitatea reiterată de cititoarea noastră, precum că după vârsta de14 ani, minorul ar avea drept de semnătură, este vorba despre o confuzie. După cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, într-adevăr, potrivit noului Cod Civil, minorul care a împlinit 14 ani are capacitatea de exercițiu, însă aceasta este restrânsă. Astfel, actele juridice ale mino-rului cu capacitate de exercițiu restrânsă se încheie de către acesta, cu încuviințarea părinților sau, după caz, a tutorelui, iar în cazurile prevăzute de lege, și cu autorizarea instanței de tutelă. Încuviințarea sau autorizarea poate fi dată, cel mai târziu, în momentul încheierii actului. Cu toate acestea, minorul cu capacitate de exercițiu restrânsă poate face singur acte de conservare, acte de administrare care nu îl prejudiciază, precum și acte de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la data încheierii lor.