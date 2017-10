„Postul“ de o zi face minuni

Ştire online publicată Vineri, 30 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Am avut dintotdeauna probleme mari cu digestia, am aciditate la stomac, iar în perioada asta nu îmi este bine deloc. Medicul de familie mi-a recomandat, pe lângă medicamente, să încerc un fel de post de o zi, în care să beau doar apă și ceai, așa cum făceau bunicii noștri. N-am ținut post în viața mea și nici nu am încredere în așa ceva. Totuși, aș vrea să știu dacă doctorul mi-a spus asta ca să scape de mine sau chiar ar fi o soluție bună în cazul meu? Vă mulțumesc mult și scuzați îndrăzneala!” – Maria, 43 ani. v v v Dragă Maria, medicul primar Ion Ieremia este de părere că atunci când ți-a făcut această recomandare, medicul tău de familie s-a gândit, în mod sigur, la faptul că medicina populară pune un mare accent pe eliberarea organismului de toxinele acumulate în intestin ca urmare a producției alterate de sucuri gastrice. Iar postul de o zi, în care se recomandă să se bea doar apă sau infuzii de mentă, roiniță sau mușețel, are taman acest efect și în nici un caz nu face rău. Totuși, ți-ar prinde bine ca a doua zi după acest, să-i zicem, post, ideal ar fi să consumi fructe și salate, împreună cu migdale nesărate, iar în zilele următoare să nu uiți de iaurt și urdă.