„Poşta cetăţeanului“ - un serviciu care permite contactul cu Parlamentul European

„Poșta cetățeanului“ - un serviciu care permite contactul cu Parlamentul European

Creat în anul 1997, acest serviciu are rolul de a răspunde solicitărilor cetățenilor din spațiul comunitar cu referire la toate domeniile de activitate ale Parlamentului European, desfășurându-și activitatea în conformitate cu dispozițiile Tratatului de la Maastricht, iar din 2001, cu prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale. Victor Maneliuc, din Constanța, este unul dintre cei care se declară total nemulțumit de prezența slabă la alegerile europarlamentare. Înclină să creadă că neimplicarea cetățeanului român în temele europene, dezinteresul față de acestea se datorează faptului că, nici înainte, nici după 1 ianuarie 2007, politicienii nu au promovat „la maximum“ temele europene, astfel încât acestea să devină subiecte comune, la ordinea zilei, pentru cetățean. „Este clar că majoritatea vin la vot și votează în funcție de nevoile personale. Alegerile europene, fiind un subiect nou, oamenii n-au știut cum să facă legătura dintre nevoile lor și ceea ce le poate oferi, concret, Parlamentul European. Nici eu, ca simplu cetățean al UE, nu știu cum și, mai ales, în ce situații pot lua legătura cu Parlamentul European dacă am un of de spus (la parlamentarii noștri oricum nu mai am încredere să mă plâng, că tot degeaba o fac!). Eu cred că presa trebuie să se implice și mai mult în informarea cetățenilor și în această direcție, căci foarte mulți știu că, după integrare, au multe porțite spre Uniunea Europeană, dar nu știu cum să le deschidă. Sper să ne informați dumneavoastră, ca să ne bucurăm și noi de drepturile oricărui cetățean european, dacă tot ne-am trimis reprezentanții în Parlamentul European, dar și să nu ne facem de râs, expediind tot felul de chestii, poate, importante pentru noi, dar fără legătură cu acest for”. vvv Dacă doriți să trimiteți o corespondență Parlamentului European, este bine să știți că cetățenii din Uniunea Europeană au la dispoziție adresa electronică intitulată „Poșta cetățeanului“, http:/www.europarl.europa.eu/registre/portail/CourrierCitoyen.cfm? langue=RO care le permite să adreseze întrebări, să solicite informații, precum și să înainteze propuneri Parlamentului European, răspunsurile urmând a fi primite într-un timp rezonabil. Cu o condiție: solicitările formulate să țină de domeniile de activitate ale Uniunii Europene. Dacă întrebarea se referă la un subiect complex, solicitantului i se va răspunde printr-un mesaj electronic, în care este rugat să aștepte. Informații ce pot fi solicitate la „Poșta cetățeanului“ l Informații despre structură, organizarea și competențele Parlamentului European. lActivitatea parlamentară (rezoluții, dreptul de petiție, întrebări și intervenții ale parlamentarilor) l Legislația în vigoare (dreptul primar și secundar și acorduri internaționale). l Poziția Parlamentului European în toate domeniile de competență ale Uniunii Europene. Despre serviciile la care Parlamentul European nu răspunde și unde trebuie să expediați solicitările dumneavoastră, aflați din ziarul nostru de mâine.