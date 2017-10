„Poliţistul care m-a accidentat a vrut să muşamalizeze adevărul“

„Polițistul care m-a accidentat a vrut să mușamalizeze adevărul“

Un polițist este acuzat că a produs un accident rutier, după care ar fi încercat mușamalizarea adevărului despre eveniment.În replică, cel din vina căruia s-a produs accidentul declară: „Astea sunt prostii…“.Problema care l-a adus la redacție pe Ion Dima, din Costinești, a apărut în ziua de 9 noiembrie 2011, când a fost implicat într-un accident rutier sever. Bărbatul ne-a povestit că circula regulamentar, în Costinești, cu mașina proprietate personală, o Dacia 1310, când a fost lovit brutal de un autoturism marca Opel Astra, condus de Marian Moraru. Întrucât cel din urmă nu a respectat semnificația indicatorului STOP, a pătruns în intersecție și „m-a lovit în ușile din dreapta, m-a ricoșat cu stânga spate într-un stâlp electric din beton, iar mașina s-a răsturnat pe stânga. Abia m-au scos din mașină, toți s-au mirat că am scăpat! Eram bulversat. L-am rugat pe domnul care m-a lovit să cheme poliția, la care mi-a răspuns să nu mai sunăm la poliție, că el e polițist și să facem o constatare amiabilă. Mi-a promis că o să-mi cumpere altă mașină, să nu-mi fac probleme. Numai că, între timp, și-a uitat promisiunile și mă evită”.„A vrut să mă scoată vinovat“Bulversat, amețit și cu dureri mari, a găsit totuși puterea să citească cele scrise în actul de constatare amiabilă și nu i-a venit să creadă când a văzut „că în schița făcută, domnul Moraru a inversat străzile din intersecția respectivă, ca să rezulte că eu am provocat accidentul. După ce i-am reproșat asta, a șters și le-a trecut corect. Se vede foarte bine modificarea în constatare”.Din accident, căzătură de la înălțimeÎntrucât, după accident, Ion Dima acuza dureri insuportabile în zona gâtului și a capului, Marian Moraru a chemat un prieten pentru a-l transporta la Spitalul de Urgență Constanța: „Mă durea tot corpul, așteptam să mă cheme doctorul, când el mi-a cerut cartea de identitate. Apoi, o asistentă m-a pus pe targă, aveam tensiunea 26 cu 12, mi-a pus perfuzie și m-a întrebat de unde am căzut. I-am spus că n-am căzut de nicăieri, atunci am aflat ce declarase domnul Moraru la spital. Când a aflat că e vorba de accident rutier, Spitalul a chemat Poliția și a venit imediat agentul principal Romeo Gănuț, care mi-a pus fiola, a ieșit valoare zero. Apoi mi-a spus că domnul Moraru și-a recunoscut vina și să mă duc a doua zi la poliție, să-mi dea actele și anexa doi, pentru Medicina Legală. Pro-babil se cunoșteau, nu știu ce s-a întâmplat între timp...”.În Fișa UPU, eliberată pe 9 no-iembrie de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, la motivul prezentării, apare următoarea mențiune: „cădere de la nivel”, iar în paranteză „AR”: „Asistenta a pus în paranteză pe fișă AR, adică accident rutier”. Ion Dima susține că între orele 10,30 și 16,30, în spital i s-au făcut investigațiile necesare, însă nu a fost internat, recomandându-i-se tratament la domiciliu.Anexa II, recuperată a șasea zi după accidentÎn dimineața de 10 noiembrie a.c., Ion Dima s-a prezentat la Poliția rutieră, i s-au dat actele, mai puțin anexa II: „Actele le-am primit, însă pentru anexa II mă tot amânau. A șasea zi mi-au zis că dosarul e la Parchet. De la procuor am primit anexa II, m-am dus cu ea la legist, care m-a trimis la alți doctori”.Dosarul penal a fost înregistrat cu nr. 15.472 și se află pe rol, la Parchetul de lângă Tribunalul Constanța, iar Ion Dima a fost chemat pentru declarațiile ne-cesare.„Nu mă mai bagă în seamă“În zilele care au urmat după accident, Ion Dima a încercat să vorbească la telefon cu Marian Moraru, însă nu i s-a răspuns: „L-am găsit la Schitu, era la un grătar, l-am întrebat ce are de gând cu mine și de ce nu răspunde la telefon și mi-a răspuns că nu are timp…”.Asigurarea auto este fi falsăServiciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Constanța a informat firma din Bulgaria, la care era asigurat autoturismul celui care a provocat accidentul, pentru ca Ion Dima să-și poată repara mașina: „Pe 5 decembrie, m-au sunat de la asigurări și mi-au spus că asigurarea de la bulgari e falsă. Sunt disperat, nu am bani de reparații…” - declară Ion Dima.„De ce a semnat acea hârtie?“Comisarul șef Tudorel Dogaru, din cadrul Poliției Rutiere Constanța, ne-a explicat că dacă persoana implicată în accident are ceva de imputat agentului rutier care s-a ocupat de caz, să depună o sesizare la inspectorul șef al Poliției Rutiere, care va dispune efectuarea unei cercetări disciplinare, pentru a se constata dacă există nereguli.Referitor la procedura de constatare amiabilă, Marian Moraru, fiind cu mașina personală și în timpul său liber, nu mai contează calitatea lui, pentru că legea dă dreptul celor implicați în accident, indiferent de funcția lor, dacă nu există victime și dacă ambele părți sunt de acord, să încheie constatarea amiabilă de accident. „În schimb, ca lucrător în cadrul Poliției, dacă era cu mașina de serviciu, trebuia să ne anunțe, nu putea să semneze constatarea amiabilă. Cel ce se consideră victimă, indiferent de ceea ce i se propunea, trebuia să spună că se simte rău, că trebuie să meargă la spital, iar apoi să facă ce spune legea. De ce a semnat acea hârtie?” - ne-a mai spus comisarul șef, care apre-ciază că din punct de vedere al Poliției Rutiere, s-a procedat corect, iar dosarul cauzei se află deja pe rolul Parchetului. Referitor la asigurare, persoana în cauză trebuie să lase, la procurorul de caz, o cerere de probatorii, pe baza căreia Parchetul va face verificări cu privire la fapta de fals și uz de fals.„Suntem majori…“Contactat pentru a-și prezenta punctul de vedere cu privire la accident, Marian Moraru ne-a spus: „De ce trebuie să discut cu dumneavoastră? Astea sunt prostii! Suntem majori, de ce trebuie să ne rezolve nouă alții problema?”.