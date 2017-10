„Politicienii au idei prea trăsnite!“

Cum proiectul Guvernului privind interzicerea autostopului se află în dezbatere publică, ing. Mariana Vicoleanu consideră că este dreptul ei să-și exprime opinia față de „această găselniță uimitoare! Chiar nu-mi vine să cred că ideea unui politician de a desființa serviciul «Ia-mă nene!», după o viață de funcționare, a putut fi avansată în spațiul public, mai ales într-o perioadă în care ni se ia taxă pe tot ce mișcă în jurul nostru. O idee mai trăsnită de politician nici că am mai văzut! În primul rând, este o faptă care nu poate fi dovedită decât, poate, cu ajutorul autostopiștilor sub acoperire. Pentru că eu asta am citit prin presă, că Guvernul vrea ca șoferii care transportă autostopiști și primesc bani de la ei să fie amendați cu până la 5.000 de lei. Vă dați seama cât de greu este să demonstrezi că persoana pe care ai luat-o de la marginea drumului nu îți este cunoștință, rudă prin alianță sau ai luat-o, pur și simplu, pentru că se simțea foarte rău și trebuia să ajungă la un doctor sau la spital? În afară de faptul că este o idee prea trăsnită, nici măcar nu poate fi aplicată. Vă dați seama ce-ar însemna să se ajungă la un mediator sau la tribunal, pe spețe de autostop? Dacă n-ar fi de plâns, aș râde un an de-acum încolo”.Dincolo de aceste considerații, cititoarea noastră și-ar dori să afle de la inițiatorii acestei legi, de ce, în mileniul trei, în țara noastră încă există atâtea localități rupte de lume, fără mijloace de transport care să le asigure măcar serviciile vitale și de urgență? „Practic, sunt localități întregi de autostopiști! Aștept dezbatere publică și pe tema asta!”.