Poliţia a bagatelizat „speţa simplă”

Înjurat și amenințat într-un spațiu public

Poliția a bagatelizat „speța simplă”

Ionuț B., din Constanța, str. Alexandru Odobescu, a fost educat să fie cinstit și cu cei care îl iubesc, dar și cu cei care îl urăsc. Pentru ca, la rândul lui, să fie respectat, întotdeauna a avut grijă să se respecte pe sine însuși, dar să aibă în atenție și modele din viața publică. După ce a ajuns la concluzia că unele modele sunt bune doar ca material de studiu, nicidecum ca sisteme de referință, s-a gândit să atragă atenția și altor cititori ai ziarului nostru că, dacă „vocea poporului” s-ar manifesta mai activ, probabil că și comunicarea dintre cetățeni și instituțiile statului s-ar îmbunătăți, iar ițele birocrației s-ar mai descâlci și ele. "În ziua de 29 iulie a.c., pe la ora 12,30, mă aflam în Piața en-gros de legume fructe Constanța. După ce l-am salutat politicos pe cetățeanul T.M., pe care-l cunoșteam, în locul unui răspuns pe măsură, am primit o ploaie de injurii și amenințări. Mai mult, m-a avertizat că dacă nu plec imediat din piață, mă lovește cu ceva în cap, acuzându-mă de tot felul de lucruri pe care nu le-am făcut în viața mea. Supărat că am fost discreditat în public, la ora 13,00, eram deja la Secția IV Poliție. Acolo am discutat cu un ofițer, care nu purta ecuson și nici nu s-a prezentat. După ce i-am povestit ce am pățit, l-am rugat să mergem la fața locului cu mașina mea sau a poliției. Întâi, mi-a replicat că este un caz minor, apoi mi s-a plâns că nu au personal suficient și să mă duc eu să cer date de pe buletinele martorilor. I-am spus că nu am nici o calitate să fac acest lucru, motiv pentru care mi-a recomandat să revin a doua zi, adică luni, și să vorbesc cu polițistul de proximitate, ceea ce am și făcut. Acesta, neînțelegând de ce m-au pasat lui, atâta vreme cât situația se consumase deja, m-a întrebat dacă vreau ca respectivul să fie amendat? I-am explicat că persoana care mi-a adus injurii este cunoscută de către poliția acestui sector, deoarece este recidivist și am fost întrebat dacă vreau să fie amendat. Am rămas perplex la o asemenea reacție, vă rog să mă credeți, nu pot să înțeleg cum poți fi înjurat, amenințat și discreditat în public, doar de la un simplu salut, iar poliția, care este plătită din bani publici, să dea din umeri și să te plimbe de colo - colo." „Este o speță foarte simplă!” După ce a confirmat că era de serviciu în 29 iulie a.c., agentul șef Mihai Coceanu, de la Secția IV Poliție Constanța a subliniat că, în mod sigur, nu a discutat cu reclamantul: „Posibil să fi vorbit cu altcineva. Este însă o speță foarte simplă, ca și metodă de a lucra în astfel de situații: imediat ce o persoană reclamă la dispecerat o faptă, indiferent de natura ei, datoria celui care o preia este să ia legătura cu patrulele din teren, să le comunice situația, după care patrula merge acolo și rezolvă problema. E simplu ca bună-ziua, nu-i cade nimănui gradul de pe umăr dacă procedează așa. Din păcate, nu avem nici o dovadă că cititorul dumneavoastră s-a prezentat la noi. În mod normal, ar fi trebuit să depună o sesizare scrisă și să primească un număr de înregistrare. Eu cred că ar fi bine să discutați și cu domnul comisar”. Învitat în audiență Din cauză că reclamantul nu a depus o sesizare scrisă, comisarul Secției IV, Ivan Anane, îi lansează, prin intermediul nostru, invitația de a purta o discuție pe marginea evenimentului relatat mai sus, la sediul secției. „Totuși, nu înțeleg de ce, atâta vreme cât s-a considerat nemulțumit de o situație, nu a cerut audiență, ca să vedem exact ce s-a întâmplat și dacă acea locație aparține într-adevăr de secția noastră sau de secția 2. Recomand tuturor celor care ni se adresează să depună cereri scrise și să solicite număr de înregistrare, pentru a nu se crea tot felul de confuzii”. Nimănui nu i-ar conveni să fie victima unui tratament nepotrivit al reprezentanților instituțiilor publice, indiferent cum se numesc acestea. Este motivul pentru care Ionuț B. a insistat să facă publică situația la care a fost părtaș („nu mi se întâmplă prima oară!”), mai ales că sondajele de opinie relevă o stare de iritare maximă a unor reprezentative segmente ale populației față de calitatea comunicării cu unii funcționari ai statului. Speră ca alte și alte mesaje de la cetățenii cărora le sunt obturate „căile de atac pentru restabilirea adevărului“ să facă obiectul rubricii „Vox populi”, considerând că, transmițând opiniile, vom face cu toții un pas înainte în rezolvarea problemelor care ne dau de furcă la un moment dat.Ionuț B., din Constanța, str. Alexandru Odobescu, a fost educat să fie cinstit și cu cei care îl iubesc, dar și cu cei care îl urăsc. Pentru ca, la rândul lui, să fie respectat, întotdeauna a avut grijă să se respecte pe sine însuși, dar să aibă în atenție și modele din viața publică. După ce a ajuns la concluzia că unele modele sunt bune doar ca material de studiu, nicidecum ca sisteme de referință, s-a gândit să atragă atenția și altor cititori ai ziarului nostru că, dacă „vocea poporului” s-ar manifesta mai activ, probabil că și comunicarea dintre cetățeni și instituțiile statului s-ar îmbunătăți, iar ițele birocrației s-ar mai descâlci și ele. "În ziua de 29 iulie a.c., pe la ora 12,30, mă aflam în Piața en-gros de legume fructe Constanța. După ce l-am salutat politicos pe cetățeanul T.M., pe care-l cunoșteam, în locul unui răspuns pe măsură, am primit o ploaie de injurii și amenințări. Mai mult, m-a avertizat că dacă nu plec imediat din piață, mă lovește cu ceva în cap, acuzându-mă de tot felul de lucruri pe care nu le-am făcut în viața mea. Supărat că am fost discreditat în public, la ora 13,00, eram deja la Secția IV Poliție. Acolo am discutat cu un ofițer, care nu purta ecuson și nici nu s-a prezentat. După ce i-am povestit ce am pățit, l-am rugat să mergem la fața locului cu mașina mea sau a poliției. Întâi, mi-a replicat că este un caz minor, apoi mi s-a plâns că nu au personal suficient și să mă duc eu să cer date de pe buletinele martorilor. I-am spus că nu am nici o calitate să fac acest lucru, motiv pentru care mi-a recomandat să revin a doua zi, adică luni, și să vorbesc cu polițistul de proximitate, ceea ce am și făcut. Acesta, neînțelegând de ce m-au pasat lui, atâta vreme cât situația se consumase deja, m-a întrebat dacă vreau ca respectivul să fie amendat? I-am explicat că persoana care mi-a adus injurii este cunoscută de către poliția acestui sector, deoarece este recidivist și am fost întrebat dacă vreau să fie amendat. Am rămas perplex la o asemenea reacție, vă rog să mă credeți, nu pot să înțeleg cum poți fi înjurat, amenințat și discreditat în public, doar de la un simplu salut, iar poliția, care este plătită din bani publici, să dea din umeri și să te plimbe de colo - colo." „Este o speță foarte simplă!” După ce a confirmat că era de serviciu în 29 iulie a.c., agentul șef Mihai Coceanu, de la Secția IV Poliție Constanța a subliniat că, în mod sigur, nu a discutat cu reclamantul: „Posibil să fi vorbit cu altcineva. Este însă o speță foarte simplă, ca și metodă de a lucra în astfel de situații: imediat ce o persoană reclamă la dispecerat o faptă, indiferent de natura ei, datoria celui care o preia este să ia legătura cu patrulele din teren, să le comunice situația, după care patrula merge acolo și rezolvă problema. E simplu ca bună-ziua, nu-i cade nimănui gradul de pe umăr dacă procedează așa. Din păcate, nu avem nici o dovadă că cititorul dumneavoastră s-a prezentat la noi. În mod normal, ar fi trebuit să depună o sesizare scrisă și să primească un număr de înregistrare. Eu cred că ar fi bine să discutați și cu domnul comisar”. Învitat în audiență Din cauză că reclamantul nu a depus o sesizare scrisă, comisarul Secției IV, Ivan Anane, îi lansează, prin intermediul nostru, invitația de a purta o discuție pe marginea evenimentului relatat mai sus, la sediul secției. „Totuși, nu înțeleg de ce, atâta vreme cât s-a considerat nemulțumit de o situație, nu a cerut audiență, ca să vedem exact ce s-a întâmplat și dacă acea locație aparține într-adevăr de secția noastră sau de secția 2. Recomand tuturor celor care ni se adresează să depună cereri scrise și să solicite număr de înregistrare, pentru a nu se crea tot felul de confuzii”. Nimănui nu i-ar conveni să fie victima unui tratament nepotrivit al reprezentanților instituțiilor publice, indiferent cum se numesc acestea. Este motivul pentru care Ionuț B. a insistat să facă publică situația la care a fost părtaș („nu mi se întâmplă prima oară!”), mai ales că sondajele de opinie relevă o stare de iritare maximă a unor reprezentative segmente ale populației față de calitatea comunicării cu unii funcționari ai statului. Speră ca alte și alte mesaje de la cetățenii cărora le sunt obturate „căile de atac pentru restabilirea adevărului“ să facă obiectul rubricii „Vox populi”, considerând că, transmițând opiniile, vom face cu toții un pas înainte în rezolvarea problemelor care ne dau de furcă la un moment dat.