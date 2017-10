„Poate un locatar să voteze pentru mai mulţi proprietari din asociaţie?“

„Poate un locatar să voteze pentru mai mulți proprietari din asociație?“

Un membru al asociației de proprietari poate reprezenta unul sau chiar mai mulți membri absenți la adunarea generală, însă numai dacă prezintă împuternicire semnată de fiecare proprietar în numele căruia s-a angajat să voteze.Dacă, pe timpul iernii, cele mai multe neînțelegeri între locatari apar din cauza costurilor uriașe cu căldura, în timpul verii, reabilitarea termică este cea care agită spiritele. Cum la stabilirea fondurilor pentru această lucrare, ultimul cuvânt îl are adunarea generală a asociației, votul fiecărui proprietar contează. Din păcate, fie dintr-o colaborare insuficientă cu conducerea asociației, fie din indiferență, neimplicare sau lipsă de interes față de cunoașterea legii, până și acțiunea de votare poate stârni patimi între locatari: „Eu nu am timp de legi, sunt la muncă de dimineață până seara, însă nu-mi place să lipsesc de la adunările asociației. Ce am observat la ultima adunare e că un singur locatar a votat în contul altor patru vecini, care n-au putut să vină la adunare. Plus că, deși au fost mai puțini locatari prezenți, a ieșit diferență la voturi, mai rău ca la Parlament. S-a votat pentru izolarea termică a blocului, căci ne-a fript întreținerea în iarna asta la propriu. Când am văzut prosteala pe față cu voturile, m-am supărat și am plecat. Indiferent pentru ce se votează, în joc sunt interesele tuturor locatarilor și nu cred că unul dintre noi își poate permite să voteze pentru câți are el chef. După ședință, un vecin mi-a spus că legea ar permite asta. Ce, ne-am întors la comunism, când unul hotăra pentru toți?” (Radu Luca).v v vIndiscutabil, multe dintre contro-versele iscate între locatari pornesc de la necunoașterea legii. Nu o spu-nem noi, ci însuși președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, care este de părere că actuala legislație trebuie adaptată atât condițiilor actuale, cât și intereselor directe ale locatarilor. Speranța sa este ca, fie și forțați de împrejurări, interesul locatarilor măcar pentru anumite chichițe legislative să fie mai mare în viitor.Referitor la dreptul de vot, într-adevăr, aici lucrurile nu sunt deloc simple, cum ar părea la prima vedere. Pentru ca neînțelegeri de genul celor semnalate de cititorul nostru să fie lămurite, proprietarii trebuie să știe că au dreptul la un singur vot pentru proprietatea lor. În schimb, la hotărârile cu privire la stabilirea fondurilor de investiții pentru consolidare, reabilitare și modernizare, votul fiecărui proprietar are o pondere egală cu cota-parte din proprietatea comună, de aici și diferențele la care a făcut referire cititorul nostru.Vot și prin împuternicițiCât privește posibilitatea ca un singur proprietar să poată vota în contul mai multor membri ai aso-ciației, într-adevăr, actuala legislație permite acest lucru, în sensul că orice proprietar poate fi reprezentat în adunarea generală de către un membru al familiei sau de către un alt reprezentant care are o împuternicire scrisă și semnată de către proprietarul în numele căruia votează. De asemenea, un singur membru al asociației are dreptul, prin lege, să reprezinte unul sau mai mulți membri absenți de la adunare, dacă prezintă împuternicire semnată de aceștia. În cazul unui vot paritar, votul președintelui asociației este hotărâtor. De reținut că hotărârile adunărilor generale se iau cu votul majorității celor prezenți la adunarea convocată sau reconvocată, dar în statutul asociației pot fi incluse și alte condiții, însă nu mai puțin de jumătate plus unu din voturile celor prezenți la adunare. Atenție! Există și situații excepționale, când hotă-rârile pot fi luate prin acordul scris al majorității proprietarilor unei scări sau unui bloc, dar numai pentru probleme care îi vizează direct și pe bază de tabel nominal. Orice hotărâre contrară legii, statutului sau intereselor proprietarilor poate fi atacată în justiție în 45 de zile.