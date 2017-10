Poate un locatar să strângă bani de capul lui pentru reparaţii?

Poate un locatar să strângă bani de capul lui pentru reparații?

Este în drept un proprietar să-i constrângă pe ceilalți să-i dea bani pentru o lucrare de reparații, chiar dacă este necesară? În condițiile în care nu reprezintă pe cineva din conducere, fiind, practic, o persoană fizică, poate apoi să depună banii într-un cont deschis pe numele său?Dacă nu se dorește implicarea asociației de proprietari în efectuarea anumitor reparații, fie la instalațiile comune, fie la cele individuale, niciun locatar nu poate acționa în nume propriu, ci abia după ce majoritatea colocatarilor și-au exprimat, în scris, acordul pentru acele lucrări, asumându-și riscurile de rigoare. Având în vedere însă că luna viitoare urmează adunările generale de dări de seamă și alegeri în cadrul asociațiilor, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari recomandă ca, până atunci, să se stabilească planul cu reparațiile, gradul de urgență, astfel încât acestea să se aprobe organizat, cu respectarea legii, pentru evitarea confruntărilor în instanță: „Bun, să zicem că se poate orice. Asociația, pentru orice sumă încasată sau plătită dă chitanță. El, ce dă? Dacă e așa, fiecare poate să bată din ușă-n ușă, să ceară după capul lui bani, apoi să dispară cu banii. Ni s-au reclamat cazuri de acest fel. Să presupunem că nu găsesc înțelegere la conducere și se văd obligați să recurgă la metoda asta”. Și-apoi, cine-i obligă să păs-treze o conducere care nu coope-rează? Pot alege pe cine vor. Per-soana cu inițiativa are nevoie de acordul scris al majorității locatarilor, dar și al asociației, pentru a exista garanția că lucrarea nu afectează structura de rezistență. E posibil să fie nevoie și de autorizație de con-strucție, nu e așa de simplu. Dacă n-ar exista lege, fiecare ar aduna bani, ar trage un perete în plus, ar renunța la altul și tot așa… Ar fi un haos pe cinste și procese cu nemiluita, este de părere șeful UAP.Pe drumul legii„Stau la ultimul etaj, acoperișul trebuie reparat. Când plouă, am numai ligheane pe jos. Norocul meu e seceta. La ultima ploaie mi s-a promis că se face lucrarea, dar nu se mișcă nimic. Un vecin mi-a spus să strâng eu bani dacă asociația nu se implică. Mi-a promis că-mi găsește el o echipă să facă lucrarea. Soțul nu e de acord. Tot ei ne spun că suntem obligați să repa-răm, să întreținem, nu mai înțeleg nimic…” (Cristina Adogăriței).Strângerea banilor de către un locatar nu ar fi o faptă ilegală în condițiile în care acest lucru se face cu acordul scris al persoanelor în cauză. Nelegală este însă procedura prin care se face reparația, pentru că aceasta este în sarcina asociației de proprietari, potrivit Legii 230, iar banii strânși trebuie depuși tot în contul asociației, până la demararea lucrărilor, ne-a mai spus Marcel Dragu. Niciun locatar nu are dreptul să-i constrângă pe alții să-i dea bani pentru că îi plouă lui în casă, mai ales că reparația acoperișului trebuie suportată de către toți proprietarii, indiferent de etajul la care locuiesc.Reguli și la proprietatea individualăO hotărâre de asociație se poate lua și în formă scrisă, fără adunare, pe un document semnat de majoritatea proprietarilor. În mod normal, asociația este cea care trebuie să negocieze cu executantul lucrării. Și atunci când lucrarea se face în proprietatea individuală, tot e nevoie de acordul locatarilor, pentru a se asigura că se respectă reglementările legale și nu afectează instalațiile comune. Tot legea este cea care îi obligă pe locatari să nu aducă prejudicii materiale asociației de proprietari, în caz contrar putând fi acționați în judecată.